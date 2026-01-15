Sakal Money

RBI Sovereign Gold Bond : 'सॉवरेन गोल्ड बाँड'ने दिली सोन्याची लॉटरी! RBI मुळे 5 वर्षांत पैसा तिप्पट; जाणून घ्या कसा?

Sovereign Gold Bond Redemption : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने SGB 2020-21 सिरीज-IV ची प्री-रिडेम्पशन किंमत जाहीर केली आहे. यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना तब्बल 3 पट परतावा मिळाला आहे.
Sovereign Gold Bond Delivers Massive Returns: Money Triples in 5 Years

Sovereign Gold Bond Delivers Massive Returns: Money Triples in 5 Years

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Sovereign Gold Bond Redemption : गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय मानला जाणारा सॉवरेन गोल्ड बाँड (SGB) पुन्हा एकदा फायद्याचा ठरला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने SGB 2020-21 सिरीज-IV साठी मुदतपूर्व परताव्याची घोषणा केली असून, या योजनेत गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा झाला आहे. अवघ्या पाच वर्षांत गुंतवणूकदारांच्या पैशात सुमारे 190 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
gold
Gold Investment
gold rates in india
Investment
Investment Strategies in India
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.