RBI Sovereign Gold Bond : 'सॉवरेन गोल्ड बाँड'ने दिली सोन्याची लॉटरी! RBI मुळे 5 वर्षांत पैसा तिप्पट; जाणून घ्या कसा?

Sovereign Gold Bond Redemption : गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय मानला जाणारा सॉवरेन गोल्ड बाँड (SGB) पुन्हा एकदा फायद्याचा ठरला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने SGB 2020-21 सिरीज-IV साठी मुदतपूर्व परताव्याची घोषणा केली असून, या योजनेत गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा झाला आहे. अवघ्या पाच वर्षांत गुंतवणूकदारांच्या पैशात सुमारे 190 टक्क्यांची वाढ झाली आहे..गुंतवणूक जवळपास ३ पटही सॉवरेन गोल्ड बाँड योजना 2020-21 मध्ये सुरू झाली होती. तेव्हा गुंतवणूकदारांनी एका युनिटसाठी (1 ग्रॅम सोने) 4,802 रुपये गुंतवले होते. आता मुदतपूर्व परताव्यासाठी RBI ने प्रति युनिट 13,929 रुपये इतकी किंमत निश्चित केली आहे. म्हणजेच गुंतवणूकदारांचा पैसा जवळपास तीन पट वाढला आहे..व्याजाचाही अतिरिक्त फायदासॉवरेन गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक केल्यावर केवळ सोन्याचे भाव वाढीचाच फायदा मिळतो असे नाही, तर तुमच्या गुंतवणुकीवर दरवर्षी 2.5 टक्के व्याजही मिळते. त्यामुळे गेल्या साडेपाच वर्षांत गुंतवणूकदारांनी भांडवली नफ्यासोबतच व्याजातूनही चांगली कमाई केली आहे..परताव्याची किंमत कशी ठरते?अनेकांना प्रश्न पडतो की RBI ही किंमत कशी ठरवते. नियमानुसार, मुदतपूर्व पैसे काढताना मागील तीन कामकाजाच्या दिवसांतील सोन्याच्या सरासरी बंद भावावर परताव्याची किंमत ठरवली जाते. या सिरीजसाठी 9, 12 आणि 13 जानेवारी 2026 या तीन दिवसांच्या सोन्याच्या भावांची सरासरी काढून 13,929 हा भाव निश्चित करण्यात आला आहे..मुदतपूर्व पैसे काढण्याची संधीसॉवरेन गोल्ड बाँडचा एकूण कालावधी 8 वर्षांचा असतो. मात्र, 5 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांना मुदतपूर्व पैसे काढण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळे ज्यांना नफा मिळवून बाहेर पडायचे आहे, त्यांच्यासाठी ही उत्तम संधी ठरू शकते.