Year Ender : 2025 मधील RBI चे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय! EMI आणि कर्जात काय स्वस्त झालं? एका क्लिकवर वाचा

Year Ender : 2025 हे वर्ष भारतीय कुटुंबांच्या बजेटसाठी मोठा दिलासा घेऊन आले आहे. महागाई, वाढते खर्च आणि जड EMI यांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा थेट फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना झाला आहे. संपूर्ण वर्षभर करण्यात आलेल्या रेपो रेट कपातींमुळे कर्ज बाजाराचा कल बदलला आणि दरमहा भराव्या लागणाऱ्या EMI मध्ये लक्षणीय घट पाहायला मिळाली..रेपो दरामध्ये सातत्याने कपात2025 मध्ये RBI ने विविध मौद्रिक धोरण बैठकीत रेपो दरांमध्ये कपात करून बँकिंग क्षेत्राला मोठा संकेत दिला. संपूर्ण वर्षात एकूण 125 बेसिस पॉइंट (1.25%) कपात करण्यात आली असून रेपो रेट सुमारे 5.25% पर्यंत खाली आला.फेब्रुवारी 2025: 25 bps कपातएप्रिल 2025: आणखी 25 bps कपातजून 2025: सर्वात मोठी 50 bps कपातडिसेंबर 2025: अंतिम 25 bps कपातया सर्व कपातींमुळे बँकांना कर्जाचा दर कमी करणे भाग पडले..EMI मध्ये तात्काळ दिलासारेपो रेट कमी होताच बँकांनी कर्जदरात कपात केली. त्यामुळे,होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोनची EMI कमी झालीRLLR किंवा EBLR शी जोडलेल्या कर्जधारकांना त्वरित फायदा झालानवीन कर्ज घेणाऱ्यांसाठीही व्याजदर स्वस्त झाले, त्यामुळे घर किंवा गाडी खरेदी करणे सोपे झाले.Ayushman Card : 5 लाखांचा मोफत आरोग्य विमा; कोणत्या आजारांवर आणि वर्षभर किती वेळा मोफत उपचार? नियम जाणून घ्या आणि आजच नोंदणी करा!.ग्राहकांना लाखोंची बचतदीर्घकालीन होम लोनवर 1.25% व्याजदर कपात म्हणजे मोठी बचत होणार आहे. उदाहरणार्थ,50 लाख रुपयांच्या होम लोनवर व्याज कमी झाल्यास संपूर्ण कर्ज कालावधीत लाखो रुपयांची बचत होऊ शकते.आता ग्राहकांकडे दोन पर्याय असतील -EMI कमी करून मासिक भार कमी करता येईल. किंवा कर्ज कालावधी कमी करून लवकर कर्ज फेडता येईल. .RBI च्या इतर महत्त्वाच्या घोषणा1. डेरिव्हेटिव्ह्ससाठी नवे नियम2025 मध्ये RBI ने व्याजदर डेरिव्हेटिव्ह्ससाठी नवीन नियम जारी केले. यामुळे वित्तीय प्रणाली अधिक पारदर्शक व स्थिर राहण्यास मदत होईल. 2. GDP अंदाजात वाढRBI ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी GDP वाढीचा अंदाज 7.3% पर्यंत वाढवला आहे, जो अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा, वाढ व स्थिरतेचा संकेत आहे.3. लिक्विडिटीवर चांगले नियंत्रणरेपो दरासोबतच SDF, MSF आणि इतर धोरणात्मक दरांमध्येही वेळोवेळी बदल करण्यात आले. त्यामुळे बँकिंग प्रणालीतील आणि बाजारातील पैशांचा प्रवाह सुरळीत राहिला आणि बाजारात स्थिरता दिसून आली..Farmer Schemes : शेतकऱ्यांसाठी सरकारची पेन्शन योजना; दरमहा मिळणार 3000 रुपये! जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा?.सर्वसामान्यांसाठी याचा अर्थ काय?कर्ज घेणे आता अधिक सोपे आणि स्वस्तEMI चा ताण कमीहोम लोन ग्राहकांसाठी दीर्घकालीन मोठी बचतबँकांवर व्याजदर कमी करण्याचा दबाव2025 मधील व्याजदरातील ही नरमी घर, गाडी किंवा मोठ्या गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ठरली आहे. RBI च्या या निर्णयांमुळे हे वर्ष अनेकांसाठी दिलासा आणि आशेचे वर्ष ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.