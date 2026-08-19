RBI : रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय! ठेवींवरील व्याजदराबाबत बँकांना भेदभाव करता येणार नाही; एक ऑक्टोबरपासून देशभरात नवे नियम लागू

पुणे - बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या ठेवी मिळवण्यासाठी ठरावीक बड्या ठेवीदारांना नियमापेक्षा जादा व्याजदर देण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे ठेवींवरील व्याजदराबाबत बँकांना कोणताही भेदभाव करता येणार नसून, सर्व शाखांमध्ये सर्व ग्राहकांना समान व्याजदर लागू करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. एक ऑक्टोबर २०२६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी देशभरात बंधनकारक असेल..दररोज सकाळी दर जाहीर करणे बंधनकारकरिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार, बँकांना ठेवींवरील व्याजदर आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर पूर्वघोषित करून त्यानुसारच ठेवी स्वीकाराव्या लागतील. मोठ्या ठेवींचे दर रोज सकाळी १० वाजण्यापूर्वी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल. एकाच दिवशी कोणत्याही शाखेत स्वीकारलेल्या समान रकमेच्या ठेवींवर कोणताही भेदभाव न करता समान व्याजदर द्यावा लागेल. मात्र, मुदतपूर्व रोखीकरणाच्या अटींनुसार वेगवेगळे दर ठेवण्याची मुभा बँकांना असेल..सर्व बँकांना नियम लागूया निर्णयामुळे ठेवीदारांशी परस्पर वाटाघाटी करून किंवा शाखानिहाय वेगळे व्याजदर देण्याच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार असून, पारदर्शक आणि पूर्वघोषित व्याजदर प्रणाली अस्तित्वात येईल. हे निर्देश सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी व व्यापारी बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) आणि सहकारी बँकांनाही लागू असतील, अशी माहिती बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी दिली..काय होते मूळ प्रकरण?एका नामांकित खासगी बँकेने मोठ्या ठेवी आकर्षित करण्यासाठी एका सरकारी महामंडळाला नियमित ३.५ टक्के व्याजदराऐवजी ६.०१ टक्के परतावा दिल्याचे समोर आले होते. ही अतिरिक्त ४५ कोटी रुपयांची रक्कम थेट व्याज न दाखवता प्रायोजकत्व म्हणून दिल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने ही नवी नियमावली जाहीर केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.