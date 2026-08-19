Sakal Money

RBI : रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय! ठेवींवरील व्याजदराबाबत बँकांना भेदभाव करता येणार नाही; एक ऑक्टोबरपासून देशभरात नवे नियम लागू

बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या ठेवी मिळवण्यासाठी ठरावीक बड्या ठेवीदारांना नियमापेक्षा जादा व्याजदर देण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या ठेवी मिळवण्यासाठी ठरावीक बड्या ठेवीदारांना नियमापेक्षा जादा व्याजदर देण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे ठेवींवरील व्याजदराबाबत बँकांना कोणताही भेदभाव करता येणार नसून, सर्व शाखांमध्ये सर्व ग्राहकांना समान व्याजदर लागू करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. एक ऑक्टोबर २०२६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी देशभरात बंधनकारक असेल.

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