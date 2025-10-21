Quick Commerce: आता किराणासारख्याच इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वस्तूही १० मिनिटांत घरी पोहोचणार, टाटा आणि अंबानी नवा अध्याय सुरू करणार

कल्पना करा की, तुमचा फोन अचानक बिघडतो आणि पुढील १० मिनिटांत तुमच्या हातात एक नवीन फोन येतो. तसेच पाहुणे येण्यापूर्वी तुम्हाला नवीन मिक्सर ग्राइंडरची आवश्यकता असते आणि तो त्वरित डिलिव्हरी होतो. आता, हे सर्व प्रत्यक्षात येणार आहे. खरं तर, देशातील दोन सर्वात मोठ्या व्यावसायिक घराण्या, रिलायन्स रिटेल आणि टाटा ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक्सच्या जगात "क्विक कॉमर्स" चा एक नवीन अध्याय लिहिणार आहेत. किराणा मालाच्या त्वरित डिलिव्हरीनंतर आता स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि हेडफोन्स सारख्या इलेक्ट्रॉनिक्सची पाळी आहे. .उद्योग तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या हालचालीमुळे भारतातील त्वरित डिलिव्हरीची संपूर्ण कहाणी बदलू शकते. आतापर्यंत दूध, ब्रेड किंवा भाज्या फक्त १० मिनिटांत ऑर्डर करण्याची सवय होती. पण आता महागड्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू देखील त्याच वेगाने आमच्या दाराशी पोहोचतील. या मोठ्या बदलामागे दोन मुख्य कारणे आहेत: पहिले, या वस्तूंचे उच्च खरेदी मूल्य आणि दुसरे, ग्राहकांच्या वर्तनात "तात्काळ समाधान" कडे होणारा बदल, म्हणजे सर्वकाही लगेच मिळवण्याची इच्छा..Muhurat Trading 2025: 'मुहूर्त ट्रेडिंग'च्या दिवशी शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 267 अंकांनी वाढला, कोणते शेअर्स चमकले? .इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील जलद व्यापार किराणा क्षेत्रालाही मागे टाकू शकतो, असे उद्योग अधिकाऱ्यांचे मत आहे. गणित सोपे आहे: २०० रुपयांचे किराणा सामान पाठवण्यापेक्षा २०,००० रुपयांचा स्मार्टफोन एकाच डिलिव्हरीत पाठवणे कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर आहे. ग्राहकांची मानसिकता देखील बदलत आहे. लोकांना आता वाट पाहायची नाही. रिलायन्स रिटेलने या नवीन शर्यतीत आपले वजन टाकले आहे. .कंपनीने स्टोअरमध्ये विकल्या जाणाऱ्या त्यांच्या संपूर्ण ग्रॅब-अँड-गो उत्पादनांची श्रेणी त्यांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, जिओमार्टवर जलद व्यापारासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. रिलायन्स ३० मिनिटांत डिलिव्हरीचे आश्वासन देते. ही सेवा देशातील टॉप १० शहरांमध्ये आधीच सुरू करण्यात आली आहे."जर तुम्ही सामान्य जलद व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांकडे पाहिले तर इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी खूप कमी पर्याय असतात, कदाचित फक्त आयफोन किंवा नवीन मॉडेल. परंतु आमच्या मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोअरचे संपूर्ण ग्रॅब-अँड-गो वर्गीकरण 30 मिनिटांच्या वेळेत डिलिव्हरीसाठी उपलब्ध आहे. याचा अर्थ ग्राहकांकडे निवडण्यासाठी विस्तृत पर्याय आहेत," रिलायन्स रिटेलचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) दिनेश तळुजा यांनी विश्लेषकांना सांगितले..Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.टाटा समूहही मागे नाही. त्यांनी त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्टोअर, क्रोमा, त्यांच्या इन्स्टंट कॉमर्स व्हेंचर, बिग बास्केटसह एकत्रित केले आहे. ही सेवा सध्या बेंगळुरूमध्ये सुरू आहे आणि लवकरच इतर शहरांमध्ये विस्तारित केली जाईल. टाटाने यापूर्वी मोठ्या उपकरणांची (जसे की टीव्ही आणि रेफ्रिजरेटर) त्वरित डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु मागणी मर्यादित आढळली. त्यामुळे आता लहान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर लक्ष केंद्रित केले जाईल..आणखी एक मोठे पाऊल म्हणजे बिग बास्केट गेल्या महिन्यात अधिकृत अॅपल पुनर्विक्रेता बनले. यामुळे ते सर्व अॅपल उत्पादने स्टॉक करू शकते आणि फक्त दहा मिनिटांत ती वितरित करण्याचा दावा करते. रिलायन्स आणि टाटाच्या या निर्णयापूर्वीही, अनेक खेळाडू या क्षेत्रात होते, परंतु त्यांची व्याप्ती मर्यादित होती. झेप्टो, स्विगी इन्स्टामार्ट आणि ब्लिंकिट सारख्या ऑपरेटर्सनी देखील इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये हात आजमावला, परंतु एसी सारख्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादनांची विक्री करण्याचे त्यांचे सुरुवातीचे प्रयत्न अयशस्वी झाले. ते देखील आता स्मार्टफोन, स्वयंपाकघरातील उपकरणे आणि अॅक्सेसरीज सारख्या "ग्रॅब-अँड-गो" वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, परंतु त्यांच्याकडे रिलायन्सकडे असलेल्या मोठ्या श्रेणीतील वस्तू नाहीत..Gold Rate Today : लक्ष्मीपूजनादिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव .विजय सेल्स आणि संगीता मोबाईल्स सारखे प्रस्थापित किरकोळ विक्रेते देखील त्यांची दुकाने असलेल्या बाजारपेठांमध्ये ही सेवा देत आहेत. बेंगळुरूस्थित संगीता मोबाईल्स ३० मिनिटांत डिलिव्हरी देते, तर विजय सेल्स रेफ्रिजरेटर आणि वॉशिंग मशीनसारख्या मोठ्या उपकरणांसह सर्व उत्पादने दोन तासांत डिलिव्हरी करते. सध्याच्या ई-कॉमर्स बाजारपेठेत अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट वर्चस्व गाजवू शकतात. परंतु "इन्स्टंट डिलिव्हरी" साठीची ही नवी लढाई ग्राहकांसाठी पर्यायांची एक झुंबड निर्माण करणार आहे. येत्या काळात आपण गॅझेट खरेदी करण्याची पद्धत कायमची बदलेल हे निश्चित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.