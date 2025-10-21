Quick Commerce: आता किराणासारख्याच इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वस्तूही १० मिनिटांत घरी पोहोचणार, टाटा आणि अंबानी नवा अध्याय सुरू करणार

Sakal Money

कल्पना करा की, तुमचा फोन अचानक बिघडतो आणि पुढील १० मिनिटांत तुमच्या हातात एक नवीन फोन येतो. तसेच पाहुणे येण्यापूर्वी तुम्हाला नवीन मिक्सर ग्राइंडरची आवश्यकता असते आणि तो त्वरित डिलिव्हरी होतो. आता, हे सर्व प्रत्यक्षात येणार आहे. खरं तर, देशातील दोन सर्वात मोठ्या व्यावसायिक घराण्या, रिलायन्स रिटेल आणि टाटा ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक्सच्या जगात "क्विक कॉमर्स" चा एक नवीन अध्याय लिहिणार आहेत. किराणा मालाच्या त्वरित डिलिव्हरीनंतर आता स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि हेडफोन्स सारख्या इलेक्ट्रॉनिक्सची पाळी आहे.

