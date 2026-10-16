''आम्ही स्पर्धेला घाबरत नाही, पण....''; एलॉन मस्क यांच्या आरोपाला रिलायन्सनं दिलं प्रत्यूत्तर

एलॉन मस्क यांची कंपनी स्टारलिंक भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी कंपनीने भारत सरकारकडे आवश्यक मंजुरीही मागितली आहे. मात्र, रिलायन्स इंडस्ट्रीजमुळे स्टारलिंकला परवानगी मिळण्यात अडथळे येत असल्याचा आरोप मस्क यांनी केला आहे. त्यांच्या या आरोपांवर आता रिलायन्सने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रात स्टारलिंकसह सर्व कंपन्यांचे स्वागत आहे; मात्र, व्यवसाय करताना देशातील कायदे आणि नियमांचे पालन करावेच लागेल, असं रिलायन्सने म्हटलं आहे..रिलायन्सने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरून आपली भूमिका मांडली. कंपनीने म्हटलं की, तिला स्पर्धेची कधीच भीती वाटलेली नाही. ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा कोण देतं, हे ठरवणं हीच स्पर्धेची खरी कसोटी आहे. यासाठी कंपनीने जिओचं उदाहरण दिलं. २०१६ मध्ये भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश केला, तेव्हा जिओकडे एकही ग्राहक नव्हता. आज जिओच्या ग्राहकांची संख्या ५३ कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा दावा रिलायन्सने केला आहे. स्वस्त मोबाइल डेटा आणि डिजिटल सुविधांचा विस्तार करण्यात जिओने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचंही कंपनीने म्हटलं आहे..Tesla Roadster Video : 'हवेत उडणारी कार'? Elon Musk यांनी स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले; सेकंदात ६०ची स्पीड अन् ग्रॅव्हिटीची ऐशीतैशी... .दरम्यान, स्टारलिंकला भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळण्यास होत असलेल्या विलंबावर एलॉन मस्क यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. भारतातील काही व्यावसायिक हितसंबंधांमुळे स्टारलिंकच्या प्रवेशात अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. मुकेश अंबानी यांचा उल्लेख करत त्यांनी भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धेबाबत सवाल उपस्थित केले होते. मस्क यांच्या या विधानांमुळे चांगलीच चर्चा रंगली होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही मस्क यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला होता..Premium|Elon Musk Statement : इलॉन मस्कने अंबांनींना ‘भारताचा बॉस’ का म्हणाले? ‘स्टारलिंक’ चं भारतात येणं आणि त्यामागची आर्थिक गणितं काय?.मस्क यांच्या आरोपांनंतर केंद्र सरकारनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रात कोणत्याही एका कंपनीची मक्तेदारी राहणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी तीन कंपन्या अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. याशिवाय, स्टारलिंकसह सर्व कंपन्यांना व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक सुरक्षा अटी पूर्ण कराव्या लागतील, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.