UPI Payment: आता केवळ मोबाईल फोनवरूनच नव्हे तर कार आणि स्मार्टवॉचवरूनही यूपीआय पेमेंट करता येणार, आरबीआयची मोठी घोषणा

UPI Payments From Car: डिजीटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता कार आणि स्मार्टवॉचवरून यूपीआय पेमेंट करता येणार असल्याची माहिती आरबीआयच्या गव्हर्नर यांनी दिली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल २०२५ मध्ये UPI पेमेंट सुलभ करण्यासाठी चार नवीन अॅप्स लाँच केले. या अॅप्सचा उद्देश ऑनलाइन पेमेंट अधिक स्मार्ट आणि सोपे करणे आहे. या अॅप्समुळे काही क्लिक्समध्ये पेमेंट करता येतात. मोबाईल फोन, कार आणि स्मार्टवॉचद्वारे देखील पेमेंट करता येते.

