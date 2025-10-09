UPI Payment: आता केवळ मोबाईल फोनवरूनच नव्हे तर कार आणि स्मार्टवॉचवरूनही यूपीआय पेमेंट करता येणार, आरबीआयची मोठी घोषणा

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल २०२५ मध्ये UPI पेमेंट सुलभ करण्यासाठी चार नवीन अॅप्स लाँच केले. या अॅप्सचा उद्देश ऑनलाइन पेमेंट अधिक स्मार्ट आणि सोपे करणे आहे. या अॅप्समुळे काही क्लिक्समध्ये पेमेंट करता येतात. मोबाईल फोन, कार आणि स्मार्टवॉचद्वारे देखील पेमेंट करता येते. .ही एक एआय-आधारित प्रणाली आहे जी UPI व्यवहारांसाठी समस्या आणि आदेश व्यवस्थापित करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. RBI टीमने ती स्वतः विकसित केली आहे. सध्या, ती फक्त इंग्रजीमध्ये उपलब्ध आहे. परंतु लवकरच हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध होईल. ती तुम्हाला तुमच्या व्यवहाराची स्थिती तपासण्याची तक्रार दाखल करण्याची किंवा त्याची स्थिती पाहण्याची परवानगी देते. .UPI Payments Without PIN: आता विना PIN देखील होईल UPI पेमेंट! ; लवकरच Google Pay, PhonePe, Paytm ॲपवर येतय खास फिचर.ही प्रणाली तुम्हाला पुढे काय करायचे याबद्दल चरण-दर-चरण मार्गदर्शन करते. यामुळे बँकांना तक्रारी जलद सोडवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे तुमचा आणि बँकेचा वेळ वाचेल. पेट्रोल भरण्यासाठी किंवा ईव्ही चार्ज करण्यासाठी तुमचा फोन बाहेर काढण्याची गरज नाही. आयओटी पेमेंट्स किंवा इंटरनेट ऑफ थिंग्ज तुम्हाला तुमच्या कनेक्टेड कार, स्मार्टवॉच, स्मार्टग्लासेस किंवा स्मार्ट टीव्हीवरून थेट पेमेंट करण्याची परवानगी देतात. .ही एक पूर्णपणे गुळगुळीत आणि अखंड पेमेंट सिस्टम आहे. हे वैशिष्ट्य भविष्यातील स्मार्ट पेमेंटसाठी एक मोठे पाऊल आहे. बँकिंग कनेक्ट हे एनपीसीआय भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) ने विकसित केलेले एक नवीन वैशिष्ट्य आहे. वापरकर्त्यांसाठी इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग एकत्रित करून ते सोपे करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे आरबीआयच्या 'पेमेंट्स व्हिजन २०२५' चा एक भाग आहे. ज्याचा उद्देश प्रत्येकासाठी, सर्वत्र आणि नेहमीच ई-पेमेंट करणे आहे. .हे बँका, पेमेंट अॅग्रीगेटर आणि व्यापाऱ्यांमधील समझोता आणि समस्या सोडवणे सोपे आणि वेगवान करेल. वापरकर्त्यांना पेमेंटसाठी क्यूआर कोड स्कॅन करणे आणि अॅपद्वारे पे करणे यासारख्या सोयीस्कर वैशिष्ट्यांचा देखील फायदा होईल. ई-कॉमर्स शॉपिंग, फूड ऑर्डर किंवा कॅब बुकिंग यासारख्या वारंवार ऑनलाइन पेमेंट करणाऱ्यांसाठी UPI रिझर्व्ह पे आदर्श आहे. प्रत्येक वेळी कार्ड तपशील किंवा OTP प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही. .Bank खात्यात पैसे नसले तरीही UPI पेमेंट करता येणार, 'या' अॅपने आणलं खास फिचर, कसं काम करणार?.हे वैशिष्ट्य सर्व प्रमुख अॅप्स आणि प्लॅटफॉर्मवर एक सहज आणि सुरक्षित UPI अनुभव प्रदान करते. वापरकर्ते त्यांचे ब्लॉक केलेले आणि वापरलेले क्रेडिट एकाच ठिकाणी तपासू शकतात, ते कोणतेही व्यापारी अॅप किंवा UPI अॅप वापरत असले तरीही. यामुळे पेमेंट पूर्णपणे नियंत्रित करण्यायोग्य आणि ट्रॅक करणे सोपे होते. RBI चे हे चार उपक्रम भारताच्या डिजिटल पेमेंट सिस्टमला पुढील स्तरावर घेऊन जात आहेत, जिथे प्रत्येक पेमेंट सोपे, जलद आणि सुरक्षित असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.