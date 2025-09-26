Sakal Money

Digital Payment होणार आणखी सुरक्षित! फसवणूक रोखण्यासाठी RBI ची नवी यंत्रणा, कधीपासून सुरू होणार?

Digital Payment Rule: फसवणूक रोखण्यासाठी RBI ची नवी यंत्रणा सुरू झाली आहे. ऑनलाइन व्यवहारांसाठी द्वि-घटक प्रमाणीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे. हे ग्राहकांसाठी दिलासा देणारे ठरले आहे.
डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू केले जातील. RBI डिजिटल पेमेंटमध्ये द्वि-घटक प्रमाणीकरण लागू करत आहे. SMS OTP व्यतिरिक्त, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट आणि बायोमेट्रिक्स सारख्या अनेक नवीन पद्धतींद्वारे व्यवहार ओळखले जातील. RBI या पद्धतींद्वारे ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनवू इच्छिते. जेणेकरून लोकांना फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षण मिळू शकेल.

