Digital Payment होणार आणखी सुरक्षित! फसवणूक रोखण्यासाठी RBI ची नवी यंत्रणा, कधीपासून सुरू होणार?

डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू केले जातील. RBI डिजिटल पेमेंटमध्ये द्वि-घटक प्रमाणीकरण लागू करत आहे. SMS OTP व्यतिरिक्त, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट आणि बायोमेट्रिक्स सारख्या अनेक नवीन पद्धतींद्वारे व्यवहार ओळखले जातील. RBI या पद्धतींद्वारे ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनवू इच्छिते. जेणेकरून लोकांना फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षण मिळू शकेल. .डिजिटल पेमेंटसाठी नवीन नियम १ एप्रिलपासून लागू होतील अशी घोषणा आरबीआयने केली आहे. आरबीआयने कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत की, जर या नियमांचे पालन न करणाऱ्या ग्राहकांना ऑनलाइन पेमेंट करताना कोणतेही नुकसान झाले तर त्यांना त्यांच्या नुकसानाची पूर्णपणे भरपाई करावी लागेल. .आरबीआयने म्हटले आहे की, एसएमएस ओटीपी व्यतिरिक्त, पासवर्ड, पासफ्रेज पिन, डेबिट कार्ड, सॉफ्टवेअर टोकन, फिंगरप्रिंट किंवा बायोमेट्रिक्स सारखे द्वि-घटक प्रमाणीकरण पर्याय वापरले जाऊ शकतात. द्वि-घटक प्रमाणीकरण अनिवार्य असेल आणि एसएमएस ओटीपी देखील उपलब्ध असेल. भारतात ऑनलाइन पेमेंट करणाऱ्यांची संख्या दररोज वाढत आहे. तसेच सायबर गुन्हेगारांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्येही वाढ होत आहे. .आज भारतातील जवळजवळ प्रत्येकजण ऑनलाइन पेमेंट पद्धती वापरतो. छोट्या दुकानांपासून ते भाजीपाला गाड्यांपर्यंत, ऑनलाइन पेमेंट आता स्वीकारले जातात. भारतातील जवळजवळ प्रत्येकासाठी ते उपलब्ध झाले आहे, परंतु सायबर गुन्हेगारांपासून लोकांना संरक्षण देण्याची समस्या उद्भवते. .लोकांची अनेकदा ऑनलाइन फसवणूक होते आणि त्यांचे अनेक वर्षांचे उत्पन्न गमावले जाते. लोकांना डिजिटल पद्धतीने अटक केली जात आहे आणि ते पोलिसांना याची तक्रार करण्यास कचरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे कष्टाचे पैसे गमावले जात आहेत. हे लक्षात घेऊन आरबीआयने द्वि-घटक प्रमाणीकरण लागू करण्याचे आवाहन केले आहे.