Sakal Money

RBI E-cheque: मोठी घोषणा! आता कागदी चेकऐवजी ई-चेकची एंट्री होणार; भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून प्रस्ताव सादर, बँकिंगमध्ये नवा अध्याय

RBI E-cheques Proposal: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या पेमेंट्स व्हिजन २०२८ या दस्तऐवजात पारंपरिक कागदी चेकच्या जागी ई-चेक सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्च २०२६ रोजी आपला "पेमेंट्स व्हिजन २०२८" हा दस्तऐवज प्रसिद्ध केला. यामध्ये पारंपरिक कागदी चेकच्या जागी ई-चेक सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. डिजिटल पेमेंट अधिक सोपे, जलद आणि सुरक्षित करणे हा यामागील उद्देश आहे. कागदी धनादेशांचे फायदे आणि डिजिटल पेमेंटचा वेग व विश्वासार्हता यांचा मेळ घालण्यासाठी ई-चेक सुरू करण्याच्या शक्यतेची तपासणी केली जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Reserve Bank Of India
rbi
Payment
cheque book
Digital Payment

