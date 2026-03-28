RBI E-cheque: मोठी घोषणा! आता कागदी चेकऐवजी ई-चेकची एंट्री होणार; भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून प्रस्ताव सादर, बँकिंगमध्ये नवा अध्याय

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्च २०२६ रोजी आपला "पेमेंट्स व्हिजन २०२८" हा दस्तऐवज प्रसिद्ध केला. यामध्ये पारंपरिक कागदी चेकच्या जागी ई-चेक सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. डिजिटल पेमेंट अधिक सोपे, जलद आणि सुरक्षित करणे हा यामागील उद्देश आहे. कागदी धनादेशांचे फायदे आणि डिजिटल पेमेंटचा वेग व विश्वासार्हता यांचा मेळ घालण्यासाठी ई-चेक सुरू करण्याच्या शक्यतेची तपासणी केली जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. ."कागदी धनादेशांचे अद्वितीय फायदे आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा वेग व विश्वासार्हता यांचा लाभ घेण्यासाठी आणि नवीन व्यावसायिक वापराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतात इलेक्ट्रॉनिक चेक सुरू करण्याच्या शक्यतेची तपासणी केली जाईल," असे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआय भविष्यात पारंपरिक चेकची वैशिष्ट्ये डिजिटल तंत्रज्ञानासोबत जोडून 'ई-चेक' सादर करण्याची योजना आखत आहे. याचा उद्देश चेकद्वारे होणाऱ्या पेमेंटला गती देणे आणि फसवणुकीची शक्यता कमी करणे हा आहे. .डिजिटल व्यवहार सुलभ करण्यात वाढती भूमिका बजावत असलेल्या ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस आणि केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मसारख्या संस्थांचा समावेश करण्यासाठी आरबीआय आपल्या नियामक व्याप्तीचा विस्तार करण्याचाही विचार करत आहे. दस्तऐवजात असे नमूद केले आहे की, "याव्यतिरिक्त, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस आणि केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्म महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या स्वीकारत आहेत. ज्यामुळे पेमेंट इकोसिस्टमच्या योग्य कार्यावर परिणाम होऊ शकतो. या बाबींची तपशीलवार तपासणी केली जाईल आणि आवश्यक असल्यास, अशा संस्थांना समाविष्ट करण्यासाठी थेट नियमनाची व्याप्ती वाढवली जाईल." .हे करण्यामागे मध्यवर्ती बँकेचा उद्देश हा आहे की, पेमेंट इकोसिस्टममध्ये सामील असलेल्या सर्व संस्था उत्तरदायी असाव्यात हे सुनिश्चित करणे. या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये असाही प्रस्ताव आहे की, कार्ड व्यवहारांसाठी उपलब्ध असलेल्या नियंत्रणांप्रमाणेच, वापरकर्त्यांना विविध डिजिटल पेमेंट पद्धती वापरून व्यवहार सुरू किंवा बंद करण्याची क्षमता दिली जावी. सध्या, एका ॲपद्वारे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड सक्रिय किंवा निष्क्रिय केले जाऊ शकतात. .अशीच कार्यक्षमता UPI आणि नेट बँकिंगसारख्या सर्व डिजिटल पेमेंट पद्धतींसाठी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. यामुळे ग्राहकांचे त्यांच्या व्यवहारांवरील नियंत्रण वाढेल आणि सुरक्षा अधिक सुधारेल. फसवणुकीच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी, आरबीआय एका 'सामायिक जबाबदारी चौकटी'चा विचार करत आहे, ज्याअंतर्गत जारी करणारी बँक आणि लाभार्थी बँक या दोघीही अनधिकृत डिजिटल व्यवहारांसाठी जबाबदारी वाटून घेतील. .याचा अर्थ असा की, डिजिटल फसवणुकीसाठी यापुढे केवळ ग्राहकाची बँकच जबाबदार राहणार नाही. इतर उपक्रमांमध्ये आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (AePS) मध्ये व्हाइट-लेबल सोल्यूशन्स शोधणे, ट्रेड रिसीव्हेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) मध्ये इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करणे आणि ग्राहकांना विविध प्लॅटफॉर्मवर सहजपणे स्थलांतरित करण्यासाठी पेमेंट्स स्विचिंग सर्व्हिस सुरू करणे यांचा समावेश आहे.