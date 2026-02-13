RBI Rule: वसुली एजंट्सचे कर्जदाराशी गैरवर्तन सहन केले जाणार नाही; बँका आणि एजंटना इशारा, RBI कडून नवे नियम जारी

कर्ज वसुलीच्या नावाखाली बँका किंवा त्यांचे एजंट ग्राहकांना धमकावताना तुम्ही अनेकदा पाहिले किंवा ऐकले असेल, परंतु आता असे होणार नाही. कर्जवसुली प्रक्रियेदरम्यान कर्जदारांना योग्य वागणूक दिली जाईल याची खात्री करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मार्गदर्शक तत्त्वे मसुदा जारी केली आहेत. हे बँका आणि त्यांच्या वसुली एजंटना जबरदस्ती किंवा जबरदस्तीच्या पद्धती वापरण्यास मनाई करतात. .हे नवीन नियम प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळता सर्व व्यावसायिक बँका आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) यांना लागू होतात. नवीन नियमांमध्ये वसुली दरम्यान गैरवर्तन किंवा धमकी देणारे वर्तन, वारंवार कॉल करून त्रास देणे, सार्वजनिकरित्या अपमान करणे किंवा पैसे न भरल्यास होणाऱ्या परिणामांबद्दल इशारा देणे या गोष्टींना स्पष्टपणे प्रतिबंधित केले आहे. हे नवीन नियम या वर्षी १ जुलैपासून लागू होणार आहेत. मसुद्यावर अभिप्राय ४ मार्चपर्यंत सादर करता येईल..UP Tourism Budget : युपी पर्यटनातून करणार मोठी कमाई; महिला गाईडसना मोठा दिलासा आणि ५० हजार होमस्टेचा मास्टर प्लॅन.मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, बँकांना वसुलीशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक समर्पित प्रणाली स्थापन करावी लागेल. शिवाय, कर्जवसुली एजंट्सकडून ग्राहकांना कर्जवसुलीबाबत केलेल्या कॉल्सची पद्धत आणि वारंवारता बँकांना देखरेख करावी लागेल. वसुली एजंट्सकडून केलेले सर्व कॉल रेकॉर्ड केले जातील आणि त्यांना ग्राहकांशी सभ्यपणे बोलणे आवश्यक असेल..मसुद्यात, आरबीआयने असेही प्रस्तावित केले आहे की आता वसुली एजंटना फक्त कर्जदाराशी संवाद साधण्याची परवानगी असेल आणि ते नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तींशी संपर्क साधू शकणार नाहीत. शिवाय, वसुली एजंट सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ या वेळेत ग्राहकांना कॉल करू शकतील किंवा भेटू शकतील. त्या वेळेपूर्वी किंवा नंतर त्यांना असे करण्याची परवानगी राहणार नाही..Bangladesh PM salary: भारत VS बांगलादेश PM! कोण घेतो जास्त पगार? कुणाला मिळतात ‘राजेशाही’ सुविधा? सत्य जाणून घ्या....एजंटना सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ या वेळेत दुःख, कौटुंबिक आपत्कालीन परिस्थिती, लग्न किंवा सण यासारख्या संवेदनशील काळात वसुली प्रयत्न टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कर्ज वसुली एजंट कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर वसुली एजंटना प्रशिक्षण घ्यावे लागेल आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्सकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.