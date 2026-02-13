Sakal Money

RBI Rule: वसुली एजंट्सचे कर्जदाराशी गैरवर्तन सहन केले जाणार नाही; बँका आणि एजंटना इशारा, RBI कडून नवे नियम जारी

Loan Recovery Agents Code Of Conduct: बँकांना वसुलीशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक समर्पित प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक असेल. आरबीआय बँकांवर कारवाई करणार आहे.
Loan Recovery Agents Code Of Conduct

Vrushal Karmarkar
कर्ज वसुलीच्या नावाखाली बँका किंवा त्यांचे एजंट ग्राहकांना धमकावताना तुम्ही अनेकदा पाहिले किंवा ऐकले असेल, परंतु आता असे होणार नाही. कर्जवसुली प्रक्रियेदरम्यान कर्जदारांना योग्य वागणूक दिली जाईल याची खात्री करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मार्गदर्शक तत्त्वे मसुदा जारी केली आहेत. हे बँका आणि त्यांच्या वसुली एजंटना जबरदस्ती किंवा जबरदस्तीच्या पद्धती वापरण्यास मनाई करतात.

