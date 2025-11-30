Repo Rate: महत्त्वाची बातमी! बँक कर्जाचा EMI कमी होणार; आरबीआय मोठा निर्णय घेणार

चलनवाढीचा दबाव कमी झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) त्यांच्या आगामी पतधोरण बैठकीत रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करू शकते. जर नियामक बँकेने रेपो दरात कपात जाहीर केली तर त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना होईल. कर्जाचे हप्ते कमी होतील आणि स्वस्त दरात कर्ज मिळण्याची शक्यताही वाढेल. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई गेल्या दोन महिन्यांपासून सरकारच्या 2 टक्क्यांच्या कमी लक्ष्यापेक्षा कमी आहे..काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की, आर्थिक तेजीमुळे आरबीआय व्याजदर कमी करणार नाही. सरकारी खर्चात कपात, लक्ष्यित सरकारी गुंतवणूक आणि जीएसटी दर कपात यासारख्या सुधारणांमुळे ही तेजी बळकट झाली आहे. चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ३-५ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ५ डिसेंबर रोजी निर्णय जाहीर करतील. मध्यवर्ती बँकेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दर कमी करण्यास सुरुवात केली होती..What Is Gold Rate Today : आठवडाभरात सोन्यात तब्बल ४ हजारांची वाढ, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव .रेपो दर एकूण १ टक्क्यांनी कमी करून ५.५ टक्के केला होता. ऑगस्टमध्ये ही कपात थांबवण्यात आली होती. काही तज्ञांच्या मते, महागाईचा दबाव कमी झाल्यामुळे आरबीआय येत्या बैठकीत प्रमुख व्याजदरात ०.२५ टक्के कपात करू शकते. एचडीएफसी बँकेच्या अहवालानुसार, या वर्षी आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे आणि चलनवाढ अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. अहवालात म्हटले आहे की, आगामी निर्णय हा अत्यंत स्पर्धात्मक असेल. दुसऱ्या सहामाहीत विकासदरात काही जोखीम आहेत..आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे या बैठकीत आणखी ०.२५ टक्के दर कपात होऊ शकते असे आम्हाला वाटते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, मजबूत जीडीपी वाढ आणि अतिशय कमी चलनवाढीमुळे आरबीआयला आता या आठवड्यात होणाऱ्या एमपीसी बैठकीत व्याजदरांची दिशा बाजाराला स्पष्टपणे कळवावी लागेल..बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, आगामी धोरणात रेपो दराबाबत चुरशीची स्पर्धा असेल. चलनविषयक धोरण भविष्याकडे पाहणाऱ्या दृष्टिकोनातून तयार केले जात असल्याने, सध्या व्याजदर योग्य पातळीवर असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत, व्याजदरात कोणताही बदल व्हावा असे आम्हाला वाटत नाही." .Gold Loan Surge : 'गोल्ड लोन'ने मोडले रेकॉर्ड; लोक मोठ्या प्रमाणावर सोने गहाण ठेवताहेत; कशामुळे वाढला ट्रेंड?.क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी म्हणाले की, डिसेंबरमध्ये रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात केली जाऊ शकते. आर्थिक वाढ मजबूत राहिली आहे, परंतु ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईत झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे कपातीसाठी अधिक जागा निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.