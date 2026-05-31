Repo Rate News: होम लोन आणि FD गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! RBI व्याजदर बदलणार का? मोठा निर्णय लवकरच

देशभरातील लाखो कर्जदार आणि मुदत ठेव (FD) गुंतवणूकदार ३ जूनपासून सुरू होणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे: मध्यवर्ती बँक यावेळी व्याजदरात काही बदल करणार का? स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) एका ताज्या संशोधन अहवालानुसार, या बैठकीतही आरबीआय कर्जदारांना कोणताही मोठा धक्का देणार नाही..अहवालात म्हटले आहे की, सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, व्याजदर सध्यापुरते 'वैधानिक' राहतील. मध्यवर्ती बँक येत्या काही महिन्यांत नवीन आर्थिक आणि चलनवाढीच्या आकडेवारीचा आढावा घेतल्यानंतरच व्याजदरांसंबंधीचे पुढील मोठे निर्णय घेईल. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणारी मध्यवर्ती बँक, बाजारातील परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी 'ऑपरेशन ट्विस्ट' सारख्या व्याजदर-आधारित साधनांचा वापर करू शकते. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. .सततच्या भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे, भविष्यातील आकडेवारीच्या आधारे या अंदाजात बदल होऊ शकतो. एसबीआय रिसर्चनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढ सुमारे ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी वाढ ७.५ टक्के अपेक्षित आहे. अहवालानुसार, सध्याची वाढ आणि महागाईचा कल पाहता, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई पुढील तीन तिमाहींसाठी ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. चालू तिमाहीत महागाई ४.० ते ४.१ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. .अहवालानुसार, "आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी CPI महागाई सध्या ५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तरीही वाढीचा धोका कायम आहे. ती आरबीआयच्या लक्ष्य मर्यादेतच आहे." अहवालात असेही म्हटले आहे की, मजबूत स्थूल-आर्थिक पाया असूनही, भारतीय रुपया इतर प्रमुख चलनांपेक्षा अधिक कमकुवत होत आहे. त्यामुळे, आरबीआयला बाजारातील हस्तक्षेप वाढवण्याची गरज आहे. रुपयाची एकतर्फी घसरण रोखण्यासाठी आणि अत्याधिक अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी भारताचा परकीय चलन साठा पुरेसा आहे. .याव्यतिरिक्त, व्यवहार तोल मजबूत करण्यासाठी एका व्यापक धोरणाची आवश्यकता आहे. एसबीआयच्या एका संशोधन अहवालानुसार, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेली शांतता चर्चा अजूनही अनिश्चित आहे. परिणामी, जोखीम प्रीमियम दीर्घ काळासाठी वाढलेले राहू शकतात, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव राहील आणि २०२६ सालातील बहुतेक काळ कच्च्या तेलाचा व्यापार प्रति बॅरल ९० डॉलरपेक्षा जास्त राहू शकतो.