आरबीआयकडून बँकांना मोठी भेट! अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार, सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

Bank Provide Acquisition Financing: गेल्या महिन्यात, आरबीआयने बँकांना अधिग्रहणांसाठी निधी देण्याची परवानगी दिली. आयपीओमध्ये शेअर्स खरेदी करण्यासाठी कर्ज मर्यादा वाढवली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की, मध्यवर्ती बँक सावधगिरीने काम करत आहे. परंतु अलीकडेच धाडस दाखवण्याची गरज असल्याने बँकांच्या कामकाजाचे नियम शिथिल केले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना मल्होत्रा ​​यांनी स्पष्ट केले की, बँकांवरील वाढलेली जबाबदारी त्यांच्या सुधारित कामगिरी आणि चांगल्या कार्यप्रणालीमुळे आहे. कोणत्याही गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे पुरेशी साधने आहेत.

