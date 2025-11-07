आरबीआयकडून बँकांना मोठी भेट! अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार, सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की, मध्यवर्ती बँक सावधगिरीने काम करत आहे. परंतु अलीकडेच धाडस दाखवण्याची गरज असल्याने बँकांच्या कामकाजाचे नियम शिथिल केले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, बँकांवरील वाढलेली जबाबदारी त्यांच्या सुधारित कामगिरी आणि चांगल्या कार्यप्रणालीमुळे आहे. कोणत्याही गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे पुरेशी साधने आहेत..संजय मल्होत्रा म्हणाले की, आरबीआय सूक्ष्म व्यवस्थापन करू इच्छित नाही. कोणताही नियामक बोर्डरूम निर्णय बदलू शकत नाही किंवा बदलू नये. नियमन केलेल्या संस्थेने प्रत्येक प्रकरणाचा त्याच्या गुणवत्तेनुसार विचार केला पाहिजे. आरबीआयने गेल्या महिन्यात अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. यामध्ये बँकांना देशांतर्गत अधिग्रहणांना निधी देण्याची परवानगी देणे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी परदेशी कर्ज घेण्याची परवानगी देणे यांचा समावेश आहे..Eighth Pay Commission: केंद्र आठवा वेतन आयोग कधी लागू करणार? मोठी अपडेट आली समोर, सरकारची योजना काय? वाचा....पदभार स्वीकारल्यापासून, मल्होत्राने कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी व्यवसाय सुलभतेवर आणि नियम लक्षात ठेवण्यावर भर दिला आहे. या पावलांमागील तर्क स्पष्ट करताना, मल्होत्रा म्हणाले, "आपण सावधगिरीने पुढे जात असताना, आपण धैर्य देखील दाखवले पाहिजे." गव्हर्नर पुढे म्हणाले की, अल्पकालीन विकासासाठी आर्थिक स्थिरतेशी तडजोड केल्यास विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होतील. ज्यामुळे खर्च वाढण्याची शक्यता आहे..त्यांनी असेही म्हटले की, केंद्रीय बँकेने आर्थिक संदर्भ लक्षात घेऊन संतुलन राखले पाहिजे. रिअल इस्टेट कंपन्यांना परदेशात कर्ज घेण्याची परवानगी देण्याच्या हालचाली स्पष्ट करताना मल्होत्रा म्हणाले की, ईसीबी फक्त अशा प्रकल्पांसाठीच परवानगी आहेत जे थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) नियमांचे पालन करतात..Stock Market Closing : शेअर बाजारातील दोन्ही निर्देशांक लाल रंगात बंद; जाणून घ्या कोणत्या शेअर्स तोट्यामध्ये!.पूर्वी बँकांनी कंपन्यांना व्यवसाय खरेदी करण्यासाठी किंवा अधिग्रहण करण्यासाठी कर्ज देण्यावर काही निर्बंध होते. आता, हे निर्बंध उठवले जात आहेत. यामुळे कंपन्यांना इतर व्यवसाय खरेदी करण्यासाठी किंवा गरज पडल्यास विलीनीकरण करण्यासाठी बँकांकडून निधी सहज उपलब्ध होईल. कंपन्यांना निधी मिळताच गुंतवणूक वाढेल. नवीन प्रकल्प सुरू होतील आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.