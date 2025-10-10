Premium | Retirement Planning: साठीमध्ये कोटी जमवण्यासाठी आजच सुरू करा निवृत्ती नियोजन!

कृष्णन के. पी.wealthinkeight@gmail.comनिवृत्तीचा काळ म्हणजे असा काळ, जेथे एखादी व्यक्ती काम करणे थांबवते, त्यामुळे तिच्या मासिक उत्पन्नाची आवक थांबते; पण खर्च आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या थांबत नाहीत. ही एका दीर्घ अनिश्चित टप्प्याची सुरुवात असते. आजच्या काळात खर्च वाढत असताना विशेषतः वैद्यकीय, शैक्षणिक आदी खर्च वाढत असताना, निवृत्तीनंतर आपल्या राहणीमानाप्रमाणे आर्थिक तरतूद असणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी निवृत्तीचे नियोजन आधीपासून करणे गरजेचे आहे. ते कसे आणि कधीपासून करावे, याबाबत सखोल मार्गदर्शन करणारा हा लेख....आजच्या काळात निवृत्ती नियोजनाची गरज का आहे, हे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण बघू या. श्री. अरुण यांनी पुण्यातील एका सहकारी बँकेत व्यवस्थापक म्हणून काम केले आणि ३५ वर्षांची सेवा पूर्ण करुन ते मार्च २०२४ मध्ये वयाच्या ५८ व्या वर्षी निवृत्त झाले. सेवेच्या अखेरच्या वर्षात त्यांचे मासिक वेतन ७५ हजार रुपये होते. .Premium| Micro Retirement: नव्या पिढीला भूरळ घालणारी ‘मायक्रो रिटायरमेंट’ ही संकल्पना काय आहे? .निवृत्तीनंतर त्यांना फोन बिल, पेट्रोल, घरखर्च, वैद्यकीय बिल असा महिन्याला ३० हजार रुपये खर्च करावा लागत होता. त्याखेरीज अरुण व त्यांच्या पत्नीने दर महिन्याला प्रवास करण्याचे ठरवले होते, ज्याचा २० हजार रुपये खर्च अतिरिक्त होता. अरुण यांना निवृत्तीनंतर प्रॉव्हिडंट फंड व ग्रॅच्युइटी मिळून ५० लाख रुपये मिळाले. (ही रक्कम थोडी कमी होती, कारण त्यांना काही वर्षांपूर्वी मुलांच्या शिक्षण खर्चासाठी प्रॉव्हिडंट फंडाच्या बदल्यात कर्ज घेतले होते.) त्यांनी यापैकी १८ लाख रुपये पोस्टाच्या ‘एमआयएस’ योजनेत गुंतवले (महिन्याला ११ हजार रुपये व्याज मिळू लागले) आणि उर्वरित रक्कम ‘एसबीआय मंथली इन्कम स्कीम’मध्ये गुंतवली (ज्यातून महिन्याला १८,६६६ रुपये व्याज मिळू लागले). अशा रीतीने त्यांना व्याजापोटी महिन्याला एकूण २९,७६६ रुपये मिळू लागले.खालील चौकट पाहा..केवळ दोन सहली झाल्यानंतर या दांपत्याने पुढील प्रवासाचे बेत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, कारण ते त्यांना परवडत नव्हते आणि त्यांना मुलांवर अवलंबूनही राहायचे नव्हते. बहुतेक भारतीयांना याच कठोर वास्तवाला सामारे जावे लागते. नियोजनाच्या अभावामुळे पुढे आर्थिक अवलंबित्व पदरात येते. याचाच अर्थ लोक दीर्घकाळ जगतील व लवकर निवृत्त होतील. या बदलाच्या टप्प्यासाठी सुरवातीच्या वयापासूनच उत्तम आणि व्यावसायिक नियोजनाची गरज आहे. .परिणाम घडवणारे प्रमुख बदल वर्ष २०५० पर्यंत भारताची सुमारे ५१ टक्के लोकसंख्या शहरांत राहात असेल आणि त्यांना अधिक उत्तम आरोग्यसुरक्षा सुविधा मिळतील. त्यामुळे शहरी भारतात सरासरी जीवनमान तोपर्यंत ९५ वर्षांपुढे गेले असेल. नेहमीच्या खर्चांखेरीज अन्य खर्चांत मोठी वाढ होणार आहे (जीवनशैली महागाईदर १० टक्क्यांपुढे जाईल), त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची क्रयशक्ती कमी न होण्यासाठी त्याच्या भांडवलात अधिक उच्च दराने वृद्धी होणे गरजेचे असेल. पारंपरिक गुंतवणूक पद्धतीत व्याजदर कमी होत आहेत. उदा. ‘पीएफ’ व्याजदर, वर्ष २००० मध्ये १२ टक्के होता तो वर्ष २०२५ मध्ये ७.१ टक्क्यांवर आला आहे. लोक सहज उपलब्ध असलेल्या कर्जावर वस्तू खरेदी करत असल्याने बचतीचा दर घटला आहे. .वैद्यकीय खर्च सध्या १२ टक्क्यांपुढे गेला असून, तो दरवर्षी वाढतच आहे. या ड्रॉप्सची किंमत सहा महिन्यांत २२ टक्क्यांनी वाढली आहे.या सर्व गोष्टींचे दडपण निवृत्त व्यक्तींवर येत असल्याने ते आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहात आहेत. महागाईमुळे वाढत्या जीवनमान खर्चाबरोबरच निवृत्तीनिधी झरझर आटत आहे. जवळची बचत संपल्यामुळे अनेकांना प्रतिष्ठेशी तडजोड करुन सक्तीने कमी पगाराच्या नोकऱ्या कराव्या लागत आहेत. .मार्ग काय?१. लोकांना पारंपरिक दृष्टिकोनापासून दूर जावे लागेल. हा पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी पारंपरिक दृष्टिकोन पुरेसा नाही. बहुतेक निवृत्त व्यक्ती मासिक उत्पन्न योजनांत (एमआयएस) आणि मुदत ठेवींत गुंतवणूक करतात किंवा त्यांच्या कुणी मित्र किंवा नातलगाचे अंधानुकरण करत मासिक भाडे उत्पन्न हा सुरक्षित पर्याय समजून त्यासाठी सदनिका खरेदी करतात. तो सुरक्षित पर्याय असू शकेल, पण त्यातून आपला हेतू साध्य होतो का? असे गुंतवणूक पर्याय साधारणपणे प्रत्यक्ष ग्राहक महागाईदरापेक्षा कमी परतावा देत असतात. उदा. एक दांपत्य निवृत्त झाले तेव्हा त्यांच्याकडे एक कोटी रुपये होते. त्यांनी ती सर्व रक्कम वार्षिक सात टक्के व्याज देणाऱ्या योजनेत गुंतवली. महिन्याला ५० हजार रुपये खर्च आणि महागाईचा वार्षिक पाच टक्के दर पाहाता त्यांचा निधी काही वर्षांनी नाट्यपूर्णरीत्या आक्रसणार आहे. या दांपत्याला पारंपरिक गुंतवणूक पद्धतींनी महागाईवर मात करणे शक्य नाही. खालील तक्ता पाहा.२. इक्विटी म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक करणे आणि योग्य मार्गदर्शन घेणे. लोकांनी त्यांच्या बचतीचा भाग इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणे सुरू केले पाहिजे आणि त्यासाठी विश्वसनीय म्युच्युअल फंड वितरक व वित्तीय सल्लागाराकडून योग्य मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. आपण मागच्या उदाहरणातील दांपत्य घेऊ या. त्यांनी आता इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली, ज्याचा त्यांना अंदाजे १२ टक्के वार्षिक परतावा मिळू लागला आहे. वर्ष २०३६ पर्यंत हा गुंतवलेला निधी दुप्पटीहून अधिक झाला असेल आणि या दांपत्याने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी राहणे सुरूच ठेवत मुलाबाळांसाठी किंवा त्यांच्या आवडत्या दानधर्मासाठी उत्तम वारसा मागे ठेवला असेल..३. निवृत्तीसाठी नियोजन सुरू करा. प्रत्येक व्यक्तीने अर्थार्जन सुरू होताच लवकरात लवकर निवृत्तीचे नियोजन सुरू केले पाहिजे. अगदी छोट्या प्रमाणात दर महिन्याला सातत्याने गुंतवणूक करत गेल्यास कालांतराने चक्रवाढीच्या ताकदीमुळे खूप मोठा फरक पडतो. वयाच्या साठीत आपल्याकडे ५.१८ कोटी रुपयांचा निधी असण्यासाठी आपण वयाच्या तिशीपासून महिन्याला १४,८१६ रुपये गुंतवणूक करावी लागेल. हाच निर्णय वयाच्या पन्नाशीत घेतल्यास साठाव्या वर्षी १.६१ कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी दरमहा ६९,७५२ रुपये गुंतवावे लागतील. .निवृत्तीबाबतच्या साधारण मिथकांचे निराकरण १. जुने ते सोने...मी पन्नाशीतील अनेकांना नेहमी भेटतो. या वयात इक्विटी म्युच्युअल फंडात नवी गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी खूप उशीर झाल्याचे मानून हे लोक मुदत ठेव किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये त्यांची गुंतवणूक वळवतात. खरे तर भरघोस निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या लोकांचे प्रमाण उच्च असतानाही असे लोक ‘जुने ते सोने’ या जुन्या समजाला घट्ट चिकटून बसले आहेत. एक सूत्र लक्षात ठेवले पाहिजे, शेअरमधील गुंतवणूक = (१०० - वय) % उदा. एखादी व्यक्ती ५२ वर्षे वयाची असेल, तर तिने तिच्या गुंतवणुकीचा ४८ टक्के भाग शेअरमध्ये व ५२ टक्के कर्जसाधनांत (डेट) गुंतवला पाहिजे. याचाच अर्थ तुम्ही जसे वृद्ध होत जाता तशी तुम्ही गुंतवणूक जोखीम कमी केली पाहिजे (यात आपली गुंतवणूक शेअरमधून डेट फंडांत व निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या योजनांत वळवण्याचा समावेश होतो.) .शहरी जीवनमान मर्यादा ९५ वर्षांकडे सरकत असताना आणि निश्चित उत्पन्न योजनांतील परतावा कमी होत असताना लोकांनी आता निवृत्ती जीवनाच्या ३० हून अधिक वर्षांसाठी नियोजन करायला पाहिजे. त्यामुळे पारंपरिक व्यूहरचना लोकांना जीवनासाठी आर्थिकदृष्ट्या बेसावध ठेवते. त्यापेक्षा व्यक्तीने सुधारित दृष्टीकोन ठेवायला हवा. त्याचे सूत्र - शेअरमधील गुंतवणूक = (१२० - वय) % याखेरीज मार्गदर्शनासाठी एखाद्या विश्वसनीय म्युच्युअल फंड वितरकाची नेमणूक करणे, हाही एक उत्तम आणि अधिक शिफारसपात्र पर्याय आहे, कारण विविध व्यक्तींची आर्थिक उद्दिष्टे भिन्न असल्याने त्यांच्याशी सुसंगत अशा योजना द्याव्या लागतात. व्यावसायिक सल्ला घेणे महत्त्वाचे झाले आहे, कारण भारतातील बहुतांश लोकांना आजकाल त्यांच्या मालकांकडून कोणत्याही स्वरुपाचे निश्चित निवृत्तीवेतन दिले जात नाही. या स्थितीत त्यांनी त्यांची बचत अशा गुंतवणूक साधनांत गुंतवली पाहिजे, जी महागाईवर मात करतीलच; पण चढ-उतारही कमी दाखवतील. .Premium|Retirement planning :निवृत्तीचे अर्थपूर्ण नियोजन.अनुभवी म्युच्युअल फंड वितरकाची मदत अरुण आणि रमेश या दोघांचे उदाहरण बघू या. दोघेही वयाच्या पन्नाशीत असून खासगी क्षेत्रात काम करत आहेत आणि वयाच्या ५८ व्या वर्षी निवृत्त होऊन आर्थिक स्वावलंबी राहण्याचे उद्दिष्ट बाळगून आहेत. ते दोघे वयाच्या नव्वदीपर्यंत जगतील आणि त्यांच्या पत्नीही त्यांच्याही पश्चात हयात असतील, असे गृहित धरल्यास त्यांना निवृत्तीनंतर किमान ३२ वर्षांसाठी नियोजन करायला लागेल. .वयाच्या पन्नाशीत दोघांकडेही दोन कोटी रुपयांचा निवृत्ती निधी आहे. परंतु, दोघांचा दृष्टिकोनही वेगवेगळा आहे. अरुण यांनी (१००-सध्याचे वय) % हे सूत्र वापरल्याने त्याची गुंतवणूक जोखीम टप्प्याटप्प्याने कमी होते आणि तो ५० टक्के निधी निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुकीत वळवतो. दुसरीकडे, रमेशने व्यावसायिक वित्तीय सल्लागाराची मदत घेतली. त्याने रमेशला पुढील आठ वर्षांसाठी ८० टक्के निधी शेअरमध्ये व २० टक्के निधी कर्जसाधनांत गुंतवण्यास सांगितले. अरुण आणि रमेश दोघेही वयाच्या ५८ व्या वर्षी निवृत्त होतील, तेव्हा अरुणचा निधी ४.०७ कोटी रुपये, तर रमेशचा निधी ४.६० कोटी रुपये झालेला असेल. दोघांनीही निवृत्तीनंतर सिस्टिमॅटिक विड्रॉवल प्लॅनचा (एसडब्ल्यूपी) पर्याय निवडला असताना फरक नेमका कुठे पडतो? वयाच्या ८८व्या वर्षापर्यंत अरुणचा निधी ६.६८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला असेल, तर रमेशचा निधी मात्र ३६.५२ कोटी रुपयांपर्यंत पोचला असेल. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व शेअरमधील गुंतवणुकीमुळे रमेश व त्याचे कुटुंबीय आता आर्थिक स्वातंत्र्य व कोणत्याही आपत्काळासाठी लवचिकतेचा आनंद लुटत असून, भावी पिढ्यांकडे भक्कम वारसा सोपवण्याची क्षमताही त्यांच्याकडे आहे. हा फरक पडला कारण अरुणने ‘स्वतः करुन पाहा’ (डू इट युअरसेल्फ) दृष्टिकोन आणि पारंपरिक; पण कालबाह्य झालेल्या पद्धती वापरल्या, तर रमेशने त्याच्यासाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक पद्धतींचे ज्ञान असलेल्या व्यावसायिक सल्लागाराची नियुक्ती केली..२. नोकरीतील आरोग्य विमा पुरेसे... अनेकदा एखादा कर्मचारी निवृत्त होतो किंवा संस्था सोडतो, तेव्हा त्याला असलेले वैद्यकीय विमा संरक्षणही संपुष्टात येते. वयाच्या ५८ व्या वर्षी व्यक्ती आरोग्य विमा खरेदी करते तेव्हा त्याचा हप्ता खूपच जास्त असतो आणि किमान तीन वर्षे पूर्व-अस्तित्व असलेल्या आजारांपासून कोणतेही विमा संरक्षण नसते. एखाद्या व्यक्तीवर शस्त्रक्रिया झाली असेल, तर विमा कंपनी बहुधा या वयाच्या टप्प्यावर त्याला कोणताही आरोग्य विमा देऊ करत नाही. तुम्हाला निवृत्तीनंतर उर्वरित आयुष्यासाठी आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही किंवा त्यासाठी खूप जास्त हप्ता भरावा लागणार आहे, याच्या परिणामांची नुसती कल्पना करुन बघा. वैद्यकीय खर्च हे निवृत्तीच्या बचतीला कालांतराने मोठे खिंडार पाडत असतात. उदा. आरोग्य विमा योजना घेण्यातील विलंबाचा भुर्दंड एखादे दांपत्य आरोग्य विमा पॉलिसी खरेदी करतानाचे शुल्क वयाच्या ३० व्या वर्षी १० लाख रकमेसाठी = वार्षिक हप्ता १४,००० रुपये वयाच्या ६० व्या वर्षी १० लाख रकमेसाठी = वार्षिक हप्ता ५१,००० रुपये (एखाद्याने अगदी साठाव्या वर्षी इतका महाग हप्ता भरुन विमा घ्यायची तयारी दाखवली, तरी तो शारीरिक तंदुरुस्त नसेल तर त्याला विमा संरक्षण मिळणार नाही.) .३. निवृत्तीनंतर खर्च कमी होतात... निवृत्तीनंतर खर्च बदलतात; पण कमी होत नाहीत. मुलांच्या शिक्षणाचा मासिक खर्च जाऊन त्याजागी स्वतःचा वैद्यकीय खर्च येतो. वार्षिक सहलीचा खर्च बदलून त्याजागी एखादी शस्त्रक्रिया किंवा इतर खर्च येतात. प्रासंगिक सहलीच्या खर्चाच्या जागी घरकामासाठी किंवा घरातील व्यक्तींसाठी अतिरिक्त मदत म्हणून नियुक्ती केली, तर तो खर्च (पूर्णवेळ कामवाली, वाहनचालक, वृद्धापकाळात दांपत्याला बाहेर चालण्यासाठी घेऊन जाणारा सहाय्यक आदी) येतो. यामुळे निवृत्ती नियोजनात बदल होतो. पण स्थिर राहणारे खर्च विचारात घेतले पाहिजेत. प्रत्येक व्यक्तीला कष्टाने दीर्घकाळ नोकरीचा प्रवास केल्यानंतर आत्मविश्वासाने आणि प्रतिष्ठेने निवृत्त होण्याचा हक्क आहे. त्यामुळेच जीवनाच्या या टप्प्यासाठी शक्य तितक्या लवकर आणि हुशारीने नियोजन करणे महत्त्वाचे असते. तुमच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता व्हावी व निवृत्तीनंतरही तुम्हाला खर्चाचे व्यवस्थापन करुन सुखी आयुष्य जगता यावे यासाठी योग्य सल्ला देणाऱ्या हितैषी व्यक्तीची मदत घेणे श्रेयस्कर. उद्दिष्ट अगदी सोपे आहे. तुमच्याकडील पैसा तुमचे आयुष्य संपल्यानंतरही उरला पाहिजे. उलट व्हायला नको. तुम्ही आयुष्यभर खस्ता खाऊन जगता, तर मग तुमचे भवितव्य नशिबावर सोपवू नका. ते स्वतः घडवा आणि त्यासाठी नियोजन व गुंतवणूक करा. (लेखक 'वेल्थिंक'चे सह-संस्थापक आहेत.)