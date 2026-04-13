निवृत्ती नियोजन : निवृत्तीसाठी किती रक्कम पुरेशी असते?

नंदिनी वैद्य, 'सेबी' नोंदणीकृत, गुंतवणूक सल्लागारजेव्हा व्यक्ती नोकरी/व्यवसाय सुरु करते, तेव्हा इतर आर्थिक गरजांव्यतिरिक्त एक महत्त्वाचा उद्देश असतो तो म्हणजे मी आतापासून किती पैसे साठविले तर माझे निवृत्तीनंतरचे जीवन सुखी होईल. सामान्यतः गुंतवणूकदारांमध्ये असे दिसून येते, की उत्पन्न वजा खर्च करून जे उरते त्याची गुंतवणूक करायची आणि ती जशी वाढत राहील तोच आपला निवृत्तीच्या वेळी असणारा निधी. यामध्ये मुला-मुलींची शिक्षणे, लग्न, आजारपण हे सर्व असतेच. याचा परिणाम असा होतो, की ज्या काळात म्हणजे निदान ३०-३५ वर्षे व्यक्ती कमावती असते, त्यावेळी निश्चित असे आर्थिक नियोजन नसल्याने आपल्या निवृत्तीच्या वेळी किती निधी पुरेसा ठरेल, याचा अंदाजच बांधू शकत नाही, परिणामी आयुष्यभर गोंधळलेली अवस्था राहते. आपल्याला आपले जीवनमान सुखी, समाधानी हवे असेल तर असे गोंधळलेले आयुष्य जगण्यात काही मजा नाही. .यावर उत्तम उपाय म्हणजे आपल्या करिअरच्या सुरुवातीलाच, निवृत्तीच्यावेळी किती रक्कम माझ्याकडे असेल तर मग काही चिंता नाही, हे समजून घेणे आणि त्याची तजवीज करण्यास आजपासूनच सुरुवात करणे. या लेखाचा उद्देशच हा आहे, की ही रक्कम किती असावी याचे गणित सोप्या पद्धतीने मांडता येते का ते पुढीलप्रमाणे बघावे-१. आजच्या चालू वार्षिक खर्चाच्या हिशेबाने निवृत्तीनंतर आपला दैनंदिन खर्च किती असेल, याचा अंदाज घ्यावा. मुला-मुलींचे खर्च त्यात धरू नयेत. परंतु, वैद्यकीय खर्च वाढू शकतात.२. जी रक्कम येईल, ती वार्षिक दरवाढीचा विचार करून वाढवून घ्यावी. (उदा. जर २५ वर्षे निवृत्तीसाठी असतील तर (१.०५)^२५*रक्कम) हा आपला खर्च असणार. थोडक्यात, रु. १० लाख आजचा खर्च असेल, तर २५ वर्षांनी रु. ३४ लाख आपल्याला मोजावे लागतील.३. आता आपण असे गृहीत धरले, की निवृत्तीनंतर २५ वर्षे हयात असू, तर ही वार्षिक रक्कम पुढील २५ वर्षे सातत्याने लागणार आणि तेव्हाही वार्षिक दरवाढीचा विचार करावा लागेल.४. ही वार्षिक खर्चाची रक्कम आपल्याला व्याजरूपाने मिळणार असल्याने आपल्याकडे साठवणूक रक्कम (मुद्दल) अधिक असली पाहिजे.५. ही साठवणुकीची रक्कम काढता येणे हाच या विषयाचा मूळ गाभा आहे.६. आता ही रक्कम निवृत्तीच्यावेळी आपल्या हातात यायला हवी असेल, तर आजपासून निवृत्तीपर्यंत आपल्याला म्युच्युअल फंडात 'एसआयपी'/एकरकमी पद्धतीने गुंतवणूक करायला सुरुवात करावी लागेल..आता वाचकांना वाटेल, की हे एवढे क्लिष्ट गणित आपल्याला कसे काय जमणार? तर अजिबात काळजी नसावी. या बाबतीत चॅट जीपिटी/retirement calculators/एक्सेल शीट/गुंतवणूक सल्लागार यांची खूप मोठी मदत होऊ शकते. या माध्यमांतून आपल्याला दरवाढ धरून वार्षिक खर्च, निवृत्तीची एकरकमी रक्कम, त्यासाठी आजपासून किती गुंतवणूक करायची, याची सर्व उत्तरे सहज मिळू शकतील. कोणताही प्रश्न अवघड वाटला तर आपण क्रमाक्रमाने पुढे गेलो तर समाधानकारक उत्तरे मिळत जातात आणि अशी उत्तरे आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच मिळाली तर फारच लाभदायी ठरते. यामुळे आपले जीवन एकदम सुटसुटीत, सोपे होण्यास मदत होईल. कारण एकदा पोहोचायचे कोठे हे पक्के ठरले, की वाटाडे खूप सापडतात, जे आपली वाट सोपी करून देतात. त्यामुळे आता अधिक वेळ न दवडता प्राधान्याने तरुणवर्गाने आजच आपला निवृत्तीनिधी किती असावा, हे आपल्या खर्चांवरून शोधावे अथवा वर सांगितल्यानुसार मदत घ्यावी आणि आपली वाटचाल सुरू करावी.