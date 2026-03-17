RuPay Card Changes: RuPay कार्डधारकांना धक्का! 1 एप्रिलपासून नियम बदलणार; PNB-HDFC चा मोठा निर्णय

RuPay Debit and Credit Card Changes: भारतातील अनेक डेबिट आणि क्रेडिट कार्डधारकांसाठी विमानतळ लाउंज प्रवेशाशी संबंधित नियमांमध्ये 1 एप्रिल 2026 पासून मोठे बदल होणार आहेत. बँकांनी त्यांच्या रिवॉर्ड स्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा केल्यामुळे आणि NPCIच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यामुळे काही कार्डांवरील मोफत लाउंज सुविधा बंद होणार आहे, तर काही ठिकाणी ती खर्चाशी जोडली जाणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम देशभरातील लाखो ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे..RuPay Platinum Debit Card बदल NPCI च्या निर्देशानुसार, 1 एप्रिल 2026 पासून RuPay Platinum Debit Card धारकांना मिळणारी कॉम्प्लिमेंटरी लाउंज सुविधा पूर्णपणे बंद केली जाणार आहे. त्यामुळे या कार्डद्वारे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील आणि रेल्वे लाउंजचा वापर करता येणार नाही. याबाबत अनेक बँकांनी आपल्या ग्राहकांना आधीच सूचना दिल्या आहेत.पंजाब नॅशनल बँकेने आपल्या RuPay Platinum Debit Card वरील देशांतर्गत लाउंज प्रवेश सुविधा 1 एप्रिलपासून रद्द होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच HDFC बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, PNB आणि ESAF स्मॉल फायनान्स बँक यांनीही अशीच घोषणा केली आहे..RuPay Select डेबिट कार्ड बदल RuPay Select डेबिट कार्डधारकांसाठी मात्र ही सुविधा पूर्णपणे बंद होणार नाही, पण ती आता खर्चावर आधारित असेल. म्हणजेच, मोफत लाउंज प्रवेश मिळवण्यासाठी कार्डधारकांनी मागील तीन महिन्यात ठराविक मर्यादेपर्यंत खर्च करणे आवश्यक असेल. उदा. पंजाब नॅशनल बँकेच्या नियमांनुसार, एका तिमाहीत किमान 5,000 रुपयांचा व्यवहार केल्यास पुढील कालावधीत लाउंज सुविधा वापरण्याची पात्रता मिळेल.जर एखाद्या ग्राहकाने 1 जानेवारी ते 31 मार्च दरम्यान इतका खर्च केला, तर ते 15 एप्रिल ते 14 जुलै दरम्यान लाउंज प्रवेशासाठी पात्र ठरतील..क्रेडिट कार्ड बदल लाउंज प्रवेशातील हे बदल फक्त डेबिट कार्डपुरते मर्यादित नाहीत, तर काही क्रेडिट कार्डांवरही त्याचा परिणाम दिसणार आहे. ॲक्सिस बँकेने Airtel Axis Bank Credit Card वरील देशांतर्गत विमानतळ लाउंजच्या चार मोफत प्रवेश 12 एप्रिल 2026 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत विमानतळ लाउंजचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे बँका आणि कार्ड नेटवर्क्सवर खर्चाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळेच अनेक बँका आता खर्चाशी निगडित लाउंज प्रवेश मॉडेलकडे वळत आहेत, ज्यामुळे नियमित आणि सक्रिय कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांनाच या सुविधांचा लाभ घेता येईल.