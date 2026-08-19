SBI च्या ग्राहकांना मोठा झटका! कॅश विड्रॉवलचे नियम बदलले, ४ मोफत व्यवहारांनंतर भरावा लागणार चार्ज, पण किती?

देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया १ ऑक्टोबर २०२६ पासून रोख रक्कम काढण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करत आहे. एसबीआयने बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट खाती असलेल्या ग्राहकांसाठी सेवा शुल्कात सुधारणा केली आहे. नवीन नियमानुसार, दरमहा पहिले चार वेळा रोख रक्कम काढणे विनामूल्य असेल..त्यानंतर जर ग्राहकाने पाच किंवा अधिक वेळा रोख रक्कम काढली, तर त्यांना प्रत्येक व्यवहारावर ₹१५ अधिक जीएसटी आकारला जाईल. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता डिजिटल व्यवहार चार विनामूल्य व्यवहारांसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. याचा अर्थ असा की, जे डिजिटल व्यवहार पूर्वी या मर्यादेबाहेर मानले जात होते, त्यांना नवीन नियमानुसार वेगळ्या पद्धतीने हाताळले जाईल..Zepto Delivery Charges: ग्राहकांना धक्का! 149 चा गेम ओव्हर; Free Delivery साठी आता मोठी ऑर्डर करावी लागणार.पूर्वी चार मोफत व्यवहारांनंतरच्या व्यवहारांवर ₹15 अधिक GST शुल्क आकारले जात असे, परंतु डिजिटल व्यवहार या चार मोफत व्यवहारांमध्ये गणले जात नव्हते. SBI च्या सुधारित नियमांनुसार आता डिजिटल व्यवहारांना वगळण्याची ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. बीएसबीडी खाते अशा लोकांसाठी तयार केले आहे ज्यांना जास्त शुल्काशिवाय बँकिंग सेवांचा लाभ घ्यायचा आहे. यामध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची अट नाही, त्यामुळे हे खाते कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी आदर्श आहे. या खात्यासोबत चेकबुक दिले जात नाही. .ग्राहक एटीएमद्वारे किंवा बँकेच्या शाखेतून पैसे काढण्याच्या फॉर्मद्वारे पैसे काढू शकतात. एसबीआय एक साधे रुपे एटीएम-कम-डेबिट कार्ड देखील देते. जर एखाद्या ग्राहकाने एसबीआयमध्ये बीएसबीडी खाते उघडले, तर त्यांच्या नावावर दुसरे कोणतेही बचत खाते नसावे. जर त्यांचे आधीपासूनच बचत खाते असेल, तर बीएसबीडी खाते उघडल्याच्या ३० दिवसांच्या आत ते बंद करणे आवश्यक आहे..IPO News: पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदार मालामाल! Shiprocket अन् Behari Lal Engineering ची बंपर लिस्टिंग; कुणाला सर्वाधिक रिटर्न?.बीएसबीडी खात्यासोबत मिळणारे मूलभूत रुपे डेबिट कार्ड मोफत आहे आणि त्यासाठी कोणतेही वार्षिक देखभाल शुल्क आकारले जात नाही. खात्यातून एनईएफटी आणि आरटीजीएससारख्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे काढण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकारचे चेक जमा करणे किंवा स्वीकारणे देखील मोफत आहे. दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेले खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. खाते बंद करण्यासाठी शुल्क लागू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.