SBI Interest Rate : SBI चा मोठा निर्णय! FD चे दर बदलले, होम लोन व EMI स्वस्त होणार? नवीन दर पाहा

SBI Reduces Lending Rates : भारताची सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने सोमवार, 15 डिसेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या काही ठराविक मुदतींच्या मुदत ठेवी (FD) तसेच MCLR आणि EBLR व्याजदरांमध्ये बदल केला आहे. हे दर सर्वसामान्य ग्राहकांसह ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही लागू असतील. ही दरकपात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मौद्रिक धोरण समितीने रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्यानंतर करण्यात आली आहे..सुधारित व्याजदर₹3 कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या 2 ते 3 वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात कपात करण्यात आली आहे.सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दर 6.45% वरून 6.40%ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दर 6.95% वरून 6.90%तसेच, अमृत वृष्टी या '444 दिवसांच्या' विशेष मुदत ठेव योजनेवरील व्याजदर 6.60% वरून 6.45% करण्यात आला आहे..सर्वाधिक व्याजदर किती होता?₹3 कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या ठेवींवर,सर्वसामान्य नागरिकांना कमाल 6.05%ज्येष्ठ नागरिकांना कमाल 7.05% व्याजदर सध्या दिला जात तोता. .इतर मुदतींसाठी व्याजदरSBI मध्ये 7 दिवसांपासून 10 वर्षांपर्यंत विविध मुदतींच्या ठेवींचे पर्याय उपलब्ध आहेत.1. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी7 ते 45 दिवस: 3.05%46 ते 179 दिवस: 4.90%180 ते 210 दिवस: 5.65%211 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी: 5.90%1 वर्ष ते 2 वर्षांपेक्षा कमी: 6.25%3 वर्षे ते 5 वर्षांपेक्षा कमी: 6.30%5 ते 10 वर्षे: 6.05%.2. ज्येष्ठ नागरिकज्येष्ठ नागरिकांना सर्वसामान्यांपेक्षा अधिक व्याजदर मिळतो.7 ते 45 दिवस: 3.55%46 ते 179 दिवस: 5.40%180 ते 210 दिवस: 6.15%211 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी: 6.40%1 वर्ष ते 2 वर्षांपेक्षा कमी: 6.75%3 ते 5 वर्षे: 6.80%5 ते 10 वर्षे: 7.05%.सुधारित MCLR दरमुदत ठेवींव्यतिरिक्त, SBI ने कर्जांसाठी लागू असणाऱ्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मध्येही कपात केली आहे. MCLR हा सर्वात कमी व्याजदर आहे जिथे बँक तिच्या ग्राहकांना कर्ज देऊ शकते. ओव्हरनाईट व 1 महिन्याचा MCLR: 7.90% वरून 7.85%3 महिन्यांचा MCLR: 8.30% वरून 8.25%6 महिन्यांचा MCLR: 8.65% वरून 8.60%1 वर्ष व 2 वर्षांचा MCLR: 8.75% वरून 8.70%3 वर्षांचा MCLR: 8.85% वरून 8.80%या दरकपातीमुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांचे हप्ते कमी होण्याची शक्यता आहे.