SBI Interest Rate : SBI चा मोठा निर्णय! FD चे दर बदलले, होम लोन व EMI स्वस्त होणार? नवीन दर पाहा

SBI FD Rate : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात कपात केल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने मुदत ठेवींवरील (FD) व्याजदरांसह MCLR आणि EBLR दरांमध्ये कपात केली आहे.
SBI Reduces Lending Rates : भारताची सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने सोमवार, 15 डिसेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या काही ठराविक मुदतींच्या मुदत ठेवी (FD) तसेच MCLR आणि EBLR व्याजदरांमध्ये बदल केला आहे. हे दर सर्वसामान्य ग्राहकांसह ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही लागू असतील. ही दरकपात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मौद्रिक धोरण समितीने रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्यानंतर करण्यात आली आहे.

