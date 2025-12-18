Premium|SEBI Registered Investment Advisor : ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार व्हायचंय?

स्वाती देशपांडे-shabdapremi@gmail.comअलीकडच्या काळात शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड यांत गुंतवणूक करण्याकडे कल वाढत आहे. आर्थिक नियोजनाबाबतही लोक जागरुक होत आहेत. मात्र, त्या तुलनेत आर्थिक सल्ला देणाऱ्या प्रशिक्षित, तज्ज्ञांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात करिअरसाठी मोठी संधी आहे. ही संधी साधण्यासाठी काही मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम उपलब्ध असून, भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’च्या परवान्याची गरज असते. याची पूर्तता केल्यानंतर ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार म्हणून काम करता येते आणि चांगली कमाई करण्यासह अनेकांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी हातभार लावून समाधान, आनंदही मिळवता येतो. अशा या करिअरबाबत माहिती देणारा हा दिलखुलास संवाद...लो नयनाताई, काय म्हणताय? संपली का लग्नाची गडबड? आणि हो, नव्या सूनबाई काय म्हणतायत?’’ नयनाताई या माझ्या काहीशा ज्येष्ठ मैत्रीण. नुकतंच त्यांच्या मुलाचं लग्न झालं होतं; पण मी काही कामानिमित्त परगावी असल्याने लग्नाला उपस्थित राहू शकले नव्हते.‘‘हो, गडबड वगैरे तर संपली आता. मनीषा म्हणजे सूनबाई काय, मजेतच आहे. पण तिचं तंत्र काही वेगळंच आहे बाई. ती घरात असते पण आणि नसते पण.’’‘‘म्हणजे हो काय? मी नाही समजले.’’.‘‘म्हणजे बघा ना, ती घरी असते खरी; पण ‘वर्क फ्रॉम होम’ असतं. सकाळी साडेआठ-पाउणे नऊला ती जी तिच्या होम-ऑफीसमध्ये शिरते, ती एकदम साडेतीननंतर बाहेर पडते. नाही म्हणायला मधे येऊन बाराच्या सुमारास जेवण घेऊन जाते तेवढंच. दुपारी चारनंतर पुन्हा तास दोन तास काम चालूच असतं. म्हणजे तशी सकाळी मला मदत वगैरे करते हो; पण घरात नवी सून आली आहे, तर जरा जाणवायला पाहिजे ना? ते काही नाही... ही सदा आपली कामाला वाहिलेली. शनिवार, रविवार जो काय थोडा वेळ मिळतो तेवढाच! फायनान्स, इन्व्हेस्टमेंट असं काहीतरी बोलत असते. मला काही फारसं समजत नाही त्यातलं...''नयनाताईंचं बोलणं ऐकून मला थोडासा अंदाज आला होता, तरीही एकदा नव्या सुनेला भेटायचं होतंच, तो विचार अजून पक्का झाला. मुद्दाम एक रविवार ठरवला आणि नयनाताईंच्या घरी पोचले... थोड्या गप्पा झाल्या, मनीषासाठी आणलेली भेट वस्तू तिला दिली. त्यानंतर मात्र मी थेट मुद्द्याला हात घातला. ''मनीषा, तुझ्या कामाबद्दल नयनाताईंकडून ऐकलंय मी, पण थोडं विस्ताराने जाणून घ्यायचंय मला. नेमकं काय काम करतेस तू?''.''अहो मावशी, विशेष काही नाही. आई सांगत होत्या तुम्ही गुंतवणूक क्षेत्राशी निगडित आहात. मी पण त्याच क्षेत्रात काम करते. मी एक 'सेबी' अर्थात सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाची नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहे; तसंच स्वतःची आणि आमच्या कुटुंबाची गुंतवणूक वगैरे मीच पाहते. माझं मुख्य काम शेअर बाजाराशी संबंधित आहे. आता तुम्हाला माहीत असेलच, की शेअर बाजार सकाळी सव्वा नऊला सुरू होतो. त्यामुळे त्याआधी जमतील तेवढी कामं आटोपून मी माझ्या होम-ऑफीसमध्ये जाते. दुपारी १२ च्या सुमारास आई-बाबा जेवायला बसतात. त्यांच्याजवळ बसून त्यांना मी कंपनी तर देऊ शकत नाही, कारण ती कामाची अगदी महत्त्वाची वेळ असते; पण त्याच वेळेला जेवण घेऊन मी पुन्हा ऑफिसमध्ये येते. दर एक दिवसाआड मला दुपारी साडेबाराच्या कार्यक्रमात एका टीव्ही चॅनलवर गुंतवणूकदारांना सल्ला देण्याच्या कार्यक्रमाकरिता आमंत्रित केलं जातं. म्हणजे आठवड्यातले तीन दिवस हा कार्यक्रम असतो. त्याकरता तयारी करावी लागते. शिवाय माझं स्वतःचं एक 'टेलिग्राम' चॅनलही आहे. तिथे सल्ला विचारणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या शंका निरसनाकडे लक्ष द्यावं लागतं. महिन्यातून एका रविवारी मी यूट्यूबवर नि:शुल्क वेबिनार घेते, ज्यामध्ये मला फायदेशीर ठरलेल्या शेअर बाजारासंबंधित अभ्यास पद्धती मी माझ्या चॅनलच्या सभासदांना शिकवते. हे वेबिनार सहसा रविवारी दुपारी असतं. असा वीकएंड संपला, की पुन्हा सोमवार उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेला असतोच. असं आहे माझं रुटीन.''.''वा! म्हणजे भरपूर काम करतेस गं... छान! छान!!’’ मी कौतुकाची पावती दिली.‘‘आणि मावशी घरी कधी काही इमर्जन्सी आली, तर कामात खंड पडू नये म्हणून मी एक असिस्टंटही ठेवली आहे. मीरा तिचं नाव. माझ्या अनुपस्थितीत ती तिच्या घरी बसून ऑनलाइन पद्धतीने माझे ट्रेड माझ्या सूचनेप्रमाणे सांभाळू शकते; तसेच रेकॉर्ड अप-टू-डेट ठेवण्यातही तिची मदत होते. बाकी माझा एकखांबी तंबूच आहे. शनिवार-रविवार मी कुटुंबासाठी राखून ठेवलेला असतो.’’‘‘छान... पण एक सांग, तुला हे एकदम असं ‘सेबी’ नोंदणीकृत सल्लागार वगैरे का व्हावसं वाटलं बरं?’’‘‘माझी कॉमर्स साइडची शैक्षणिक पार्श्वभूमी होतीच. पुढे मी सीए केलं, पण मला सीएची प्रॅक्टिस करण्यापेक्षा गुंतवणूक, शेअर बाजार हे क्षेत्र जास्त खुणावू लागलं. मला अजून एक गोष्ट लक्षात आली, की आपल्याकडे प्रॅक्टिसिंग सीएंची संख्या भरपूर आहे. परंतु, शेअर बाजारात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांना मार्गदर्शन करणारे सल्लागार तुलनेने कमी आहेत. म्हणजे बघा ना, आजच्या घडीला एवढ्या मोठ्या देशात जेमतेम १२०० च्या आसपास ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत; तसंच गुंतवणूकदारांची मानसिकतादेखील आत्ता-आत्ता कुठे बदलायला लागली आहे. बचतीच्या मानसिकतेकडून गुंतवणुकीची मानसिकता गेल्या काही वर्षांत मूळ धरू लागली आहे. आता मोठ्या संख्येने लोकं म्युच्युअल फंडांकडे वळू लागले आहेत. शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ‘डी-मॅट’खात्यांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत झालेली प्रचंड वाढ हे या बदलत्या मानसिकतेचं द्योतकच आहे. परंतु, तरीही हे प्रमाण प्रगत देशांच्या मानाने बरंच कमी आहे. शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करण्याची इच्छा असली, तरी मार्गदर्शनाअभावी हात पोळलेल्यांची संख्या बरीच आहे, असं मला दिसत असायचं. ही सगळी परिस्थिती पाहता मला लक्षात आलं, की या क्षेत्रात काम करण्याला बराच वाव आहे. म्हणून मग ठरवलं, की त्या करता लागेल ते सर्टिफिकेशन, अनुभव वगैरे घ्यायचा आणि या क्षेत्रात पाऊल टाकायचं.’’.‘‘बरं, मग कोणतं सर्टिफिकेशन केलंस तू त्याकरता?’’‘‘एनआयएसएम म्हणजेच National Institute of Securities Markets च्या आवश्यक त्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर मी ‘सेबी’ नोंदणीकृत सल्लागार होण्याकरता पात्र झाले. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवण्यासाठी मी एका ब्रोकिंग कंपनीमध्ये दोन ते तीन वर्षं काम केलं, त्यानंतर ‘सेबी’कडे अर्ज केला आणि नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार झाले...’’‘‘तुझ्या बोलण्यातला उत्साह बघून तुझं काम तुला खूप आवडतं, हे मला अगदी चांगलं जाणवतंय आणि ते अगदी छानच आहे. पण कोणालही जमेल इतकं सोपं आहे का हे?’’‘‘मावशी! सोपं तसं काहीच नसतं; पण तळमळीने काम करेल त्याला अवघडही नाही आणि इतर कुठल्याही कामाप्रमाणेच इथेही आधी शिकून आपण विषयावर प्रभुत्व व कार्यानुभव मिळवू शकतो व त्यानंतर आपलं काम चालू करून गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन करू शकतो.''''या माध्यमातून तुला कोणकोणत्या सेवा देता येतात?''''व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांना त्यांच्या म्युच्युअल फंड, शेअर गुंतवणूक याबाबत सल्ला देणे, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन यांसारख्या सेवा देता येतात.''''बरं, आता मला हे सांग, की या क्षेत्राशी संबंधित एखादा असा प्रसंग किंवा मुद्दा आठवतोय का, ज्यायोगे तुला कुणाचा एखाद्या बाबतीतला गैरसमज दूर करण्यात यश आलं असेल?''.''हो, अगदी छान आठवतंय. माझे एक परिचित आहेत, केसकरकाका म्हणून. त्यांना वारशाने एकदम एक मोठी रक्कम हातात आली होती. सगळी रक्कम एका मोठ्या फ्लॅटमध्ये गुंतवण्याचा त्यांचा मानस होता. तो त्यांनी मला बोलून दाखवला व त्यांच्या नात्यातल्या कुणाचं उदाहरणही दिलं. त्यांच्या त्या नातेवाईकांनी म्हणे २००८ मध्ये ५० लाख रुपयांचा एक फ्लॅट घेऊन तो दहा वर्षांनी २०१८ मध्ये एक कोटी रुपयांना विकला होता. त्यामुळे काकांना वाटत होतं, की फ्लॅटमधली गुंतवणूक एवढा भारी परतावा देत असेल, तर सगळी पुंजी तिथेच गुंतवावी. परंतु, मी साधं चक्रवाढीचं सूत्र वापरून त्यांना दाखवून दिलं, की त्या फ्लॅटमधल्या गुंतवणुकीने जेमतेम सात ते सव्वासात टक्क्यांचा चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर दिला होता. शिवाय रजिस्ट्रेशन, टॅक्स वगैरेचा खर्च अलाहिदाच. फ्लॅट आपल्या राहण्यासाठी नसून गुंतवणूक म्हणून असेल व भाडेकरू ठेवायचा असेल तर तो चांगला मिळायलाही नशीब लागतं आणि मिळालाच तरी गुंतवणुकीच्या दोन-अडीच टक्क्यांहून जास्त भाडं सहसा मिळत नाही. कधी फ्लॅट विकावासा वाटला, काही कारणाने रक्कम उभी करायची वेळ आली, तर आपल्याला हवा तेव्हा, हव्या त्या किमतीला तो फ्लॅट विकला जाईलच याची खात्री नाही. या उलट त्यांनी टप्प्याटप्प्याने तीच रक्कम अगदी साध्या इंडेक्स फंडात, इंडेक्स ईटीएफमध्ये गुंतवली, तरी दहा-अकरा टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर सहज मिळू शकते. आणि मावशी, मला सांगायला आनंद वाटतो, की त्यांनी फ्लॅटमध्ये गुंतवणूक करण्याची कल्पना पुढे ढकललीच; पण त्या रकमेचा बराच मोठा भाग 'निफ्टी इंडेक्स फंडा'मध्ये गुंतवायला सुरुवात केली आणि आजच्या घडीला त्यांची ही दीर्घकालीन गुंतवणूक त्यांना उत्तम परतावा देत आहे. आता म्युच्युअल फंडातून, शेअर बाजारातून अगदी एक-दोन दिवसांत पैसे काढून घेता येऊ शकतात. त्यामुळे कधीही रकमेची गरज पडल्यास अल्पावधीत आवश्यक रक्कम या गुंतवणुकीतून उभी करू शकतील, हा त्यांच्या मनाला कायमचा दिलासा आहे. थेट शेअर बाजारात न पडताही ते बाजारातल्या चढ-उतारांचा फायदा करून घेऊ शकत आहेत.''.''अरे वा, म्हणजे तू त्यांची आर्थिक सल्लागारच नव्हे, तर आर्थिक डॉक्टरही झालीस म्हणायचं की... आणि अर्थातच तुझ्या सल्ल्यासाठी तू काही फी आकारत असणारच नं?''''हो, अर्थातच मावशी, कारण एकदा व्यवसाय करायचा म्हणजे ते ओघाने आलंच. पण जेव्हा माझा शेअर खरेदी-विक्रीचा किंवा इतर गुंतवणुकीचा सल्ला ऐकून माझे क्लायंट चांगला नफा मिळवतात, तेव्हाची समाधानाची भावना ही कोणत्याही फीपेक्षा जास्त मोलाची असते.''''समजा, कुणाला हे काम करायचं असेल तर त्यासंबंधी माहिती कुठे मिळू शकेल बरं?''''सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे 'एनआयएसएम'च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देणे. तिथे पात्रतेचे निकष व इतर आवश्यक माहिती सहज मिळू शकेल.''''मनीषा, तुझ्या कामासंबंधी खूपच छान माहिती मिळाली तुझ्याकडून आणि माझी उत्सुकताही शमली.''''मलाही हे सगळं तुम्हाला सांगायला खूप आवडलं. आणि हो, एक मुद्दा राहिलाच मावशी... तो म्हणजे साधारण कुठल्याही कामासंदर्भात रविवार संपत आला, की ''अरे बापरे! सोमवार आला...’’ अशी भावना सर्वांच्या मनात येते; पण माझ्या कामाच्या बाबतीत विचाराल तर शुक्रवारी जसं लोकं ‘‘शुक्र है, शुक्रवार है’’ असं म्हणतात त्याप्रमाणे मी सोमवारी म्हणते ‘‘अरे व्वा, आज सोमवार है!’’आपल्या आवडीचं काम हाच आपला व्यवसाय असेल, तर त्याचा परिणाम काय होतो हे मनीषाच्या चेहऱ्यावर अगदी छान दिसत होतं. तिला तिच्या पुढच्या उपक्रमांकरता शुभेच्छा देत मी तिचा व नयनाताईंचा निरोप घेतला. परतीच्या वाटेवर मनात तिचं वाक्य घोळतच होतं ‘‘अरे व्वा! आज सोमवार है!’’.‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार होण्यासाठी आवश्यक माहिती१) शैक्षणिक पात्रता : फायनान्स, अकाउंटन्सी, बिझनेस मॅनेजमेंट, कॅपिट मार्केट्स, कॉमर्स यांसारख्या क्षेत्रातील पदवी किंवा कमीत कमी दोन वर्षे कालावधीचा पदव्युत्तर डिप्लोमा किंवा सिक्युरिटीज मार्केटशी संबंधित पदव्युत्तर प्रमाणन किंवा सीएफए इन्स्टिट्यूटचे क्वॉलिफिकेशन२) आवश्यक प्रमाणन :एनआयएसएम (series X-A) Investment advisor Level-१एनआयएसएम (series X -B) Investment advisor Level-२३) अर्ज कुठे करावा? : ‘बीएसई इंडिया’च्या संकेतस्थळावर४) अर्धवेळ गुंतवणूक सल्लागार या कल्पनेला नव्याने मान्यता(लेखिका गुंतवणूक विषयाच्या अभ्यासक आहेत.७०६५५१७२३२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 