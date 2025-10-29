Sakal Money

Share Market Closing : सेन्सेक्स 369 अंकांनी वधारला; निफ्टी निर्देशांक 26,000 वर, 'या' शेअर्सने दिले सर्वाधिक परतावे

Share Market Today : आज शेअर बाजारात मोठी तेजी; मेटल, खाजगी बँकिंग, ऊर्जा आणि फार्मा क्षेत्रात वाढ नोंदवण्यात आली, तर ऑटो शेअर्सवरच दबाव कायम राहिला.
stock market today

Stock market today

Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Share Market Closing Today : जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या धोरण निर्णयापूर्वीच्या आशावादी वातावरणामुळे भारतीय शेअर बाजार बुधवारी वाढीसह बंद झाला. अहवालांनुसार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष लवकरच भारताबरोबर व्यापार कराराबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या वृत्तामुळेही बाजारात आज गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढलेला दिसला.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
Bajaj Finance
equity market
adani port
BSE Sensex
Long Term Income of Short Term Shares
Investment
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com