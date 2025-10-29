Share Market Closing : सेन्सेक्स 369 अंकांनी वधारला; निफ्टी निर्देशांक 26,000 वर, 'या' शेअर्सने दिले सर्वाधिक परतावे

Share Market Closing Today : जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या धोरण निर्णयापूर्वीच्या आशावादी वातावरणामुळे भारतीय शेअर बाजार बुधवारी वाढीसह बंद झाला. अहवालांनुसार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष लवकरच भारताबरोबर व्यापार कराराबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या वृत्तामुळेही बाजारात आज गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढलेला दिसला..BSE सेन्सेक्स 368.97 अंकांनी म्हणजेच 0.44% वाढून 84977.13 वर बंद झाला, तर NSE निफ्टि 500 निर्देशांक 177.7 अंकांनी वाढून 26,053.9 वर बंद झाला. निफ्टि वरील सर्व निर्देशांक हिरव्या रंगात बंद झाले. आज दिवसभरात शेअर बाजार हिरव्या रंगातच दिसत होता..सर्वाधिक वाढ झालेले शेअर्सनिफ्टीवर Blue Dart शेअरमध्ये सर्वाधिक 18.77% वाढ झाली. त्यानंतर Five-Star Business Finance 11%, Adani Green 10.50% आणि Varun Beverages 9% मध्ये इतकी वाढ झाली. तर सेन्सेक्सवर Power Grid, NTPC, HCL Tech, Adani Ports SEZ या शेअर्सने सर्वाधिक परतावा दिला..Gold Prices Fall : आता उतरती लागली! सोन्याचा दर ३६०० रुपयांनी, चांदीच्या दरात 5 हजार 500 रुपयांची झाली घसरण.सर्वाधिक घसरण झालेले शेअर्सनिफ्टी 500 मध्ये Suven Pharma, Motilal Oswal, Netweb Technologies, Nippon Life या शेअर्समध्ये घसरण झाली तर सेन्सेक्स मध्ये Eternal, M&M, Maruti Suzuki, Bajaj Finance, Kotak Bank या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली..Gold Investment : डिजिटल गोल्ड की फिजिकल गोल्ड, कोणत्या सोन्याच्या खरेदीत फायदा आहे? डिजिटल सोने नक्की सुरक्षित आहे का ?.कालप्रमानेच आजच्या व्यवहारातही Vodafone Idea हा सर्वाधिक सक्रिय शेअर ठरला. त्यासोबतच Suzlon Energy, SAIL, Reliance Power, Adani Power शेअर्सचीही मोठी खरेदी-विक्री झाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.