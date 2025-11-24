शारदा मोटार (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ९२३)

भूषण ओक (शेअर बाजार अभ्यासक- विश्लेषक)भारतात स्वातंत्र्यानंतर वाहनउद्योगाचा खऱ्या अर्थाने जन्म झाला तो १९८१ मध्ये मारुती उद्योग ही कंपनी स्थापन झाल्यानंतर. तिने १९८३ मध्ये ‘मारुती ८००’ ही मोटार आणल्यानंतर अनेक वाहन कंपन्या आणि त्यांच्यासाठी सुटे भाग पुरवणाऱ्या कंपन्यांची एक मोठी मूल्यसाखळी प्रस्थापित झाली. मोठ्या कंपन्यांचा व्यवसाय अर्थव्यवस्थेवर, मागणीवर आणि स्पर्धेवर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असतो, तर सुट्या भागांच्या कंपन्यांना अनेक ग्राहक असल्याने त्यांचा व्यवसाय थोडा सुरक्षित असतो. त्याबरोबरच मुख्य क्षेत्रातील मागणी कमी-जास्त झाल्याचे आगाऊ संकेत या कंपन्यांच्या व्यवसायावरून मिळतात. .शारदा मोटर इंडस्ट्रीज ही १९८६ मध्ये स्थापन झालेली कंपनी इमिशन कंट्रोल प्रणाली, फ्रंट अॅक्सल प्रणाली, सस्पेन्शन प्रणाली स्पेशलाइज्ड रूफ प्रणाली आणि कंट्रोल आर्म्स अशा उपप्रणाली तयार करते. प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या गाड्या, ट्रॅक्टर आणि ऑफ हायवे गाड्या अशा अनेक प्रकारच्या गाड्यांना कंपनी माल पुरवते. मात्र, कंपनीच्या व्यवसायाचा मोठा म्हणजे ८२ टक्के हिस्सा इमिशन कंट्रोल प्रणालीचा आहे आणि त्यातही ह्युंदाई आणि महिंद्रा या दोन मोठ्या ग्राहकांचा एकूण विक्रीतील वाटा ७३ टक्के आहे. कंपनी बाकी व्यवसायविभाग आणि इतर ग्राहकांचा वाटा वाढवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत असली, तरी एकाच व्यवसायावर अवलंबित्व ही एक मोठी जोखीम आहे. त्याचबरोबर विद्युत मोटारींना इमिशन कंट्रोल प्रणाली लागत नसल्याने तीही एक जोखीम आहे..कंपनीचे आठ उत्पादन प्रकल्प असून, दोन संशोधन केंद्रे आहेत. कंपनीने १५ पेटंटसाठी अर्ज केले असून, तीन मंजूर झाले आहेत. कंपनीचे जर्मन, जपानी कंपन्यांबरोबर संयुक्त उपक्रम आहेत. कंपनीची अमेरिकेत निर्यात सध्या नगण्य आहे; पण २०२६ पासून वार्षिक ६० कोटी रुपयांची ऑर्डर कंपनीला मिळाली आहे. मात्र, कंपनीच्या एकूण वार्षिक २८०० कोटींच्या विक्रीत ही रक्कम तशीही नगण्यच राहील. त्यामुळे अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा कंपनीच्या व्यवसायावर काही परिणाम होणार नाही. मात्र, ते कमी झाले नाहीत तर भविष्यात अमेरिकेत व्यवसायवाढीसाठी अडचणी येतील..आर्थिक आकडेवारी : या कंपनीचे बाजारमूल्य ५३१७ कोटी रुपये असून, विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये आठ टक्के आणि २८ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई ३७.९ आणि २९.२ म्हणजे उत्तम आहेत. २०२५ मध्ये कंपनीने २८३७ कोटींची विक्री केली आणि ३१५ कोटी निव्वळ नफा दाखवला. कार्यचालन मार्जिन्स १३ टक्के असून, स्थिर आहेत. खेळत्या भांडवलाचे नियोजन आणि रोख आवक अतिउत्तम आहेत. कंपनीचा ताळेबंद १८९२ कोटींचा असून, त्यात २६८ कोटींची स्थिर संपत्ती आहे, तर १००८ कोटी रुपयांची रोकड व गुंतवणूक आहे. ताळेबंद अतिशय मजबूत आहे. कंपनी कर्जमुक्त आहे..मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या १६.८ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे पाच वर्षांच्या सरासरीइतकेच आहे. पीईजी ०.५९ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर १०.८ म्हणजे आकर्षक आहे. किंमत पुस्तकी मूल्य गुणोत्तर ४.६६ व किंमत विक्री गुणोत्तर १.७८ म्हणजे ठीक आहे. अॅसेट टर्नओव्हर १.६८ म्हणजे उत्तम आहे, तर पिट्रोस्की स्कोअर पाच म्हणजे ठीक आहे. नफावाढीचा विचार करता मूल्यांकन आकर्षक आहे..निष्कर्ष : कंपनीची व्यवसाय आणि नफावाढ उत्तम आहे. परदेशी वित्तसंस्थांनी या कंपनीत गेल्या चार वर्षांत सातत्याने खरेदी केली आहे. सध्याच्या भावात दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी चांगली वाटते. गुंतवणूकदारांनी ही कंपनी गुंतवणुकीसाठी अभ्यासावी. अशा अभ्यासात, कंपनीची आतापर्यंतची प्रगती उत्तम असली, तरी यापुढील वाढीसाठी या क्षेत्राच्या व कंपनीच्या व्यवसायवाढीच्या प्रेरकांचा विचार करावा.डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.