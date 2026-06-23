Share Market Crash: शेअर मार्केट क्रॅश! सेन्सेक्स तब्बल ७०० अंकांनी घसरला; गुंतवणूकदारांचे ५ लाख कोटी रुपये बुडाले

BSE Sensex points drop tracker: भारतीय शेअर बाजारातून एक मोठी बातमी पुढे येत आहे. मंगळवार, दि. २३ जून रोजी सेन्सेक्स तब्बल ७०० अंकांनी घसरल्याने मार्केट क्रॅश झाले आहे. यामुळे बाजारात गुंतवणूक करुन बसलेल्या लोकांचे आणि संस्थांचे ५ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झालेय. तसेच निफ्टीचीही अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे..नेमकं काय झालं?अमेरिकेतील 'वॉल स्ट्रीट' मार्केटमध्ये टेक कंपन्यांच्या शेअर्सची झालेली जोरदार विक्री आणि त्यानंतर दक्षिण कोरियाच्या बाजारपेठेत आलेल्या भीषण घसरणीचा थेट फटका भारतीय शेअर बाजाराला बसला आहे. बाजारात मंगळवारी विक्रीचा दबाव इतका प्रचंड होता की, बीएसई सेन्सेक्स सुमारे ६०० ते ७०० अंकांनी तुटला. तर एनएसईचा निफ्टी ५० देखील २३,९०० च्या पातळीखाली घसरला आहे.आशियाई बाजारपेठांमध्ये आलेल्या या मोठ्या भूकंपामागे दक्षिण कोरियाच्या शेअर बाजारातील घसरण हे मुख्य कारण आहे. दक्षिण कोरियाचा प्रमुख निर्देशांक 'कोस्पी' आज तब्बल १० टक्क्यांपर्यंत कोसळला. या प्रचंड घसरणीमुळे तिथल्या शेअर बाजारातील व्यवहार २० मिनिटांपर्यंत थांबवावे लागले होते..मान्सून महाराष्ट्रात दाखल! पुण्यात पुढील ४ दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा 'यलो अलर्ट'.अमेरिकन शेअर बाजारात अल्फाबेट आणि स्पेसएक्स सारख्या दिग्गज टेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाल्यामुळे जागतिक बाजारातील गुंतवणूकदारांचे मानसिक संतुलन बिघडले. या घसरणीमुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि टेक कंपन्यांच्या महागड्या व्हॅल्यूएशनबाबत गुंतवणूकदारांच्या मनात भीती निर्माण झाली आणि त्यांनी चौफेर विक्री सुरू केली.दक्षिण कोरियाच्या बाजारपेठेत 'एसके हाइनिक्स'चे शेअर्स ११ टक्क्यांहून अधिक तुटले, तर 'सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स'चे शेअर्सही ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त खाली आले. या दोन मोठ्या सेमीकंडक्टर कंपन्यांचे शेअर्स कोसळल्यामुळे संपूर्ण बाजाराचा समतोल बिघडला..भीषण अपघात! बसमधून उरताच ट्रकने उडवलं, चिमुकलीसह दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू, तिघांची प्रकृती गंभीर....महत्त्वाची बाब म्हणजे, इराणमधील युद्ध आणि जागतिक अनिश्चिततेचे वातावरण बाजूला ठेवूनही, या वर्षात एआय आणि चिप्सच्या प्रचंड मागणीमुळे दक्षिण कोरियाचा बाजार आपल्या ऐतिहासिक उच्चांकावर व्यवहार करत होता. यामुळे तिथल्या निर्देशांकात जवळपास ८० ते ९० टक्क्यांची मोठी उसळी आली होती. मात्र, इतक्या उच्च पातळीवर पोहोचल्यामुळे कंपन्यांचे व्हॅल्यूएशन खूप महाग झाले होते. याचाच परिणाम म्हणून आज अमेरिकन बाजारातील घसरणीनंतर परदेशी गुंतवणूकदारांनी येथेही मोठी विक्री सुरू केली आणि १.३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्याचे शेअर्स विकून प्रॉफिट बुकिंग केली.आशियाई बाजाराचे हे गणित बिघडताच, भारतीय गुंतवणूकदारांचीही चिंता वाढली आणि देशांतर्गत शेअर बाजार घसरला. भारतात आज आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक आणि विप्रो यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण नोंदवली गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.