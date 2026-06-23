Sakal Money

Share Market Crash: शेअर मार्केट क्रॅश! सेन्सेक्स तब्बल ७०० अंकांनी घसरला; गुंतवणूकदारांचे ५ लाख कोटी रुपये बुडाले

Expensive AI valuations and semiconductor crash in South Korea spark global panic: अमेरिकेतील मार्केटमध्ये टेक कंपन्यांच्या शेअर्सची झालेली जोरदार विक्री आणि त्यानंतर दक्षिण कोरियाच्या बाजारपेठेत आलेल्या भीषण घसरणीचा थेट फटका भारतीय शेअर बाजाराला बसला आहे.
Share market crash today updates

Share market crash today updates

esakal

संतोष कानडे
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BSE Sensex points drop tracker: भारतीय शेअर बाजारातून एक मोठी बातमी पुढे येत आहे. मंगळवार, दि. २३ जून रोजी सेन्सेक्स तब्बल ७०० अंकांनी घसरल्याने मार्केट क्रॅश झाले आहे. यामुळे बाजारात गुंतवणूक करुन बसलेल्या लोकांचे आणि संस्थांचे ५ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झालेय. तसेच निफ्टीचीही अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे.

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