Top gaining stocks list: शेअर बाजार कोसळला तरी 'या' 5 शेअर्सनी दिले बंपर रिटर्न! फक्त पाच दिवसांमध्ये 47 टक्क्यांपर्यंत धावले

Multibagger Penny Stocks List: भारतीय शेअर बाजारात मागच्या आठवड्यात घसरण बघायला मिळाली. काही छोट्या कंपन्यांच्या शेअर्सनी मात्र गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळवून दिला आहे. मार्केटचा प्रमुख इंडेस्क 'सेन्सेक्स' सुमारे १९४ अंकांनी घसरून ७७,५६९ वर बंद झाला, तर 'निफ्टी' ६४ अंकांच्या घसरणीसह २४,२०७ वर बंद झाला. .कोणत्या शेअर्समुळे गुंतवणूकदार झाले मालामाल?१. जीएसबी फायनान्स: या कंपनीचा शेअर गेल्या आठवड्यात नफा मिळवून देण्यात सर्वात आघाडीवर होता. पाच दिवसांत या शेअरने तब्बल ४७.९० टक्के परतावा दिला. आठवड्याच्या सुरुवातीला ३१.८६ रुपयांवर असणारा हा शेअर ४७.१२ रुपयांवर पोहोचला.२. फॅल्कन कन्सेप्ट्स: या कंपनीच्या शेअरमध्ये गेल्या आठवड्यात ४५.१० टक्क्यांची वाढ झाली. या शेअरची किंमत २८.६० रुपयांवरून थेट ४१.५० रुपयांवर पोहोचली. शुक्रवारी हा शेअर १.७२ टक्क्यांच्या वाढीसह ४१.५० रुपयांवर स्थिरावला..Social Service Initiative: भिवधानोरा-पंढरपूर दिंडीतील वारकऱ्यांना तुकाराम सटाले यांच्याकडून रेनकोट वाटप; सेवाभावी उपक्रमाचे कौतुक.३. हिटको टूल्स: गेल्या पाच दिवसांत हा शेअर ४०.४१ टक्क्यांनी वर गेला. या शेअरची किंमत ९.८० रुपयांवरून १३.७६ रुपये झाली. शुक्रवारी बाजाराच्या शेवटच्या दिवशी या शेअरला ४.९६ टक्क्यांचे अप्पर सर्किट लागले आणि तो १३.७६ रुपयांवर थांबला.४. एक्झॅटो टेक्नॉलॉजी: या तांत्रिक क्षेत्रातील कंपनीचा शेअर आठवड्याभरात ३९.०१ टक्क्यांनी वाढला. पाच दिवसांपूर्वी ३७२.५५ रुपयांवर असणारा हा शेअर ५१७.९० रुपयांवर गेला. शुक्रवारी या शेअरमध्ये थेट २० टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली..Influencers Fight: फ्री गिफ्ट्स च्या मोहाने रील्सवाल्यांचा खरा चेहरा समोर! इव्हेंटमध्ये प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर्समध्ये राडा, व्हिडिओ व्हायरल.५. युनिकेम लॅबोरेटरीज: औषध क्षेत्रातील या कंपनीचा शेअर गेल्या आठवड्यात ३५.१२ टक्क्यांनी वधारला. आठवड्याभरात या शेअरचा भाव ४७३.३० रुपयांवरून ६३९.५० रुपये झाला. शुक्रवारी जरी या शेअरमध्ये १.८१ टक्क्यांची किरकोळ घसरण झाली असली, तरी आठवड्याचा परतावा मोठा राहिला. या पाच कंपन्यांमध्ये ही सर्वात मोठी कंपनी असून तिचे बाजार मूल्य ४,५०२.४५ कोटी रुपये आहे.(सूचनाः- शेअर बाजारातील गुंतवणूक स्वविवेकाने किंवा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच करावी.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.