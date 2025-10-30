Share Market Opening : शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स 400 अंकांनी आणि निफ्टी 150 अंकांनी खाली

Share Market Today : गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह सुरू झाला. शेअर बाजारात काल झालेल्या तेजीनंतर आज घसरण पहायला मिळाली. सकाळी बाजाराची सुरुवातीला सेन्सेस 400 अंकांनी घसरला तर निफ्टी देखील 150 अंकांनी घसरला. त्यासोबतच बाजाराच्या सुरुवातीपासून निफ्टी चे सर्व निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते..काल भारतीय शेअर बाजारातील सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही निर्देशांक त्यांच्या सर्वकालीन उच्चांकापेक्षा 1% पेक्षा कमी अंतरावर बंद झाले. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा आणि अमेरिके-चीन व्यापार समझोत्याबाबत नव्याने निर्माण झालेल्या आशावादामुळे बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसून आले होते..शेअर बाजातातील हालचाल घसरलेले शेअर्स:Vodafone IdeaNMDC SteelDr. Reddy’s LaboratoriesIndus Towersवाढलेले शेअर्स:Five-Star Business FinanceChennai Petroleum CorporationSagility IndiaIndia Cements.Stock Market Closing: शेअर बाजारात जोरदार वाढ; सेन्सेक्स 575 अंकांनी वधारला, कोणते शेअर्स तेजीत?.जागतिक बाजारातील अपडेट्स :S&P 500 फ्युचर्स 0.4% ने वाढले.जपानचा Topix निर्देशांक 0.6% ने वाढला.The Shanghai Composite निर्देशांक 0.1% ने वाढला.Euro Stoxx 50 futures 0.3% ने वाढले..Premium|Investment Awareness: गुंतवणूक निर्णयप्रक्रियेतील सत्यता कशी शोधायची?.29 ऑक्टोबरला अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली. ही व्याजदर कपात बाजाराच्या एकूण अपेक्षांनुसारच होती त्यामुळे बाजारावर मोठा परिणाम झाला नाही. आता गुंतवणूकदारांचे मुख्य लक्ष्य हे ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या शिखर परिषदेकडे असल्याचे तज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.