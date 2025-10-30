Sakal Money

Share Market Opening : शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स 400 अंकांनी आणि निफ्टी 150 अंकांनी खाली

Share Market Updates : अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीनंतरही बाजारात गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका; अमेरिका-चीन व्यापार चर्चेकडे लक्ष्य.
सकाळ डिजिटल टीम
Share Market Today : गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह सुरू झाला. शेअर बाजारात काल झालेल्या तेजीनंतर आज घसरण पहायला मिळाली. सकाळी बाजाराची सुरुवातीला सेन्सेस 400 अंकांनी घसरला तर निफ्टी देखील 150 अंकांनी घसरला. त्यासोबतच बाजाराच्या सुरुवातीपासून निफ्टी चे सर्व निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते.

