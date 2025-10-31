Share Market Closing : शेअर बाजार सलग दुसऱ्या दिवशी लाल रंगात बंद! कोणते शेअर्स घसरले ?

Share Market Updates : आज सलग दुसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार घसरण झाली. दिवसभरातील व्यवहारानंतर शेवटी दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांत घसरण होऊन शेअर बाजार बंद झाला. बाजारातील प्रमुख निर्देशांकांमध्ये 0.5% पेक्षा जास्त घट झाली. .BSE सेसेक्स 465.75 अंकांनी घसरून 83,938.71 वर बंद झाला. तर NSE निफ्टी 155.75 अंकांनी घसरून 25,722.10 वर स्थिरावला. दिवसभर बाजारात गुंतवणूकदारांनी नफा वसुलीचा कल दाखवल्याने बहुतांश क्षेत्रांमध्ये विक्रीचा दबाव होता. जागतिक बाजारातील स्थितीही अशीच होती. .टॉप गेनर्स (10% पेक्षा जास्त वाढ) : Navin Fluorine International TD Power SystemsTARCChennai Petroleum Corporation .Stock Market Closing: शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स 170 अंकांनी खाली, कोणत्या शेअर्समध्ये विक्री?.टॉप लूजर्स (5% पेक्षा जास्त घसरण)Bandhan BankMaharashtra Scooters Share India SecuritiesMO FinancialVarun BeveragesAdani PowerAther EnergyHindustan CopperPVR INOXCipla .सलग चौथ्या दिवशी Vodaphone Idea शेअर ची बाजारात सर्वाधिक मागणी होती. तर, Yes Bank, Sagility, Suzlon Energy, IDFC Bank यांचेही व्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाले. .Premium| Investment Plan : कुटुंबासाठी गुंतवणुकीचे स्मार्ट पर्याय!.दरम्यान, जागतिक बाजारात अमेरिकन फेडच्या व्याजदर कपातीचा परिणाम अजूनही दिसून येतो आहे. जागतिक व्यापार क्षेत्रात कोणत्याही मोठ्या हालचाली न झाल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांकडून निधीची गती मंदावली, त्यामुळे बाजारातील दबाव आणखी वाढला आणि व्यवहार थंडावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.