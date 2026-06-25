IPO: अवघ्या 2 दिवसांत 44 पट सबस्क्राइब! ज्वेलरी कंपनीच्या IPO ची बाजारात धूम; GMP तब्बल 36%; मोठ्या कमाईची संधी?

Advit Jewels IPO: गेल्या एका वर्षापासून शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार दिसून येत आहे. यातच आता ज्वेलरी म्हणजेच दागिन्यांच्या व्यवसायातील Advit Jewels या कंपनीच्या IPO ला गुंतवणूकदारांकडून सध्या जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. IPO खुला झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच तो 44 पटांहून अधिक सबस्क्राइब झाला आहे. विशेष म्हणजे ग्रे मार्केटमध्येही कंपनीच्या शेअर्सना चांगली मागणी असल्याने लिस्टिंगवेळी गुंतवणूकदारांना मोठा नफा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..ग्रे मार्केट प्रीमियमAdvit Jewels ने IPO साठी प्रति शेअर किंमत 138 रुपये निश्चित केली आहे. मात्र ग्रे मार्केटमध्ये सध्या हा शेअर सुमारे 51 रुपयांच्या प्रीमियमवर व्यवहार करत आहे. यामुळे जेव्हा या शेअरची बाजारात लिस्टिंग होईल त्यावेळीत्याची किंमत जवळपास 189 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. जे असे झाले तर गुंतवणूकदारांना लिस्टिंगच्या दिवशीच सुमारे 36 टक्क्यांहून अधिक परतावा मिळू शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार कंपनीचे शेअर्स 1 जुलै 2026 रोजी BSE आणि NSEवर लिस्ट होण्याची शक्यता आहे..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार... पण कधी? पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिलं मोठं अपडेट.44.37 पट मागणीया IPO ची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याला मिळालेल्या प्रतिसाद. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पहिल्या 2 दिवसांतच IPO सुमारे 44.37 पट सबस्क्राइब झाला होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांकडून या शेअर मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. या IPO साठी गुंतवणूकदारांना 25 जून 2016 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे..किती गुंतवणूक आवश्यक?Advit Jewels च्या या IPOसाठी एका लॉटमध्ये 100 शेअर्स ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना किमान एका लॉटसाठी 13,800 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. तर रिटेल श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना कमाल 14 लॉटपर्यंत अर्ज करण्याची परवानगी आहे..Advit Jewels कंपनीAdvit Jewels ही राजस्थानमधील जयपूरस्थित दागिने उत्पादक कंपनी आहे. 2019 मध्ये या कंपनीची स्थापना झाली होती. कंपणी पारंपरिक आणि हस्तकलेवर आधारित उच्च दर्जाची दागिने बनवते. तसेच ‘रामभजो’ या ब्रँडअंतर्गत कंपनी कुंदन, पोलकी, हिरेजडित आणि इतर स्टडेड दागिन्यांची विक्री करते..EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.यासोबतच कंपनीच्या उत्पादनांमध्ये नेकलेस, कानातील दागिने, अंगठ्या, बांगड्या तसेच ग्राहकांच्या मागणीनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या कस्टमाइज्ड ज्वेलरीचा समावेश आहे. Advit Jewels प्रामुख्याने B2B मॉडेलवर काम करते. कंपनी आपली उत्पादने डीलर्स, ज्वेलरी शोरूम्स आणि किरकोळ विक्रेत्यांना पुरवते. त्याचबरोबर निवडक ग्राहकांना थेट B2C सेवाही उपलब्ध करून देते. (Disclaimer: ही बातमी फक्त माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. ग्रे मार्केट प्रीमियम हा अनधिकृत बाजारातील अंदाज असतो. प्रत्यक्ष लिस्टिंग किंमत बाजारातील परिस्थितीनुसार वेगळी असू शकते. त्यामुळे गुंतवणुकीपूर्वी स्वतःचा अभ्यास आणि आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.