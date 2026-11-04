Anthropic IPO: ChatGPT ला टक्कर देणाऱ्या AI कंपनीचा मोठा धमाका! IPO मधून 100 अब्ज डॉलर उभारण्याची तयारी; काय आहे प्लॅन?

Anthropic plans to raise $100 billion through IPO: जगातील आघाडीच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Anthropic ने आपल्या आर्थिक कामगिरीत मोठी झेप घेतली आहे. कंपनीच्या तिसऱ्या तिमाहीतील महसुलात वर्षभराच्या तुलनेत तब्बल 1,100 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने भविष्यातील खर्चासाठी जवळपास 895 अब्ज डॉलरची बांधिलकी स्वीकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीच्या प्रस्तावित शेअर बाजारातील लिस्टिंगकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे..सॅन फ्रान्सिस्को येथे मुख्यालय असलेल्या Anthropic ची स्थापना 2021 मध्ये OpenAI मधून बाहेर पडलेल्या संशोधकांनी केली होती. कंपनीचे नेतृत्व CEO डॅरिओ अमोडेई करत असून डॅनिएला अमोडेई या कंपनीच्या प्रमुख आहेत. AI तंत्रज्ञान अधिक सुरक्षित आणि जबाबदारीने विकसित करण्यावर कंपनीचा विशेष भर आहे..Gold-Silver Rate Today: सोनं 44 हजारांनी, तर चांदी 2.45 लाखांनी स्वस्त! दिवाळीत खरेदीची मोठी संधी? पाहा आजचे दर.AI क्षेत्रातील वाढत्या गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्हAnthropic चा IPO अशा वेळी येत आहे, जेव्हा AI क्षेत्रात होणाऱ्या प्रचंड गुंतवणुकीबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढत आहे. कंपनीच्या ताज्या माहितीनुसार, जुलै ते सप्टेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत तिचा महसूल 17 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. मागील वर्षी याच कालावधीत हा महसूल 1.4 अब्ज डॉलर होता. म्हणजेच कंपनीच्या महसुलात वर्षभरात मोठी वाढ झाली आहे.मात्र, मागील काही तिमाहींच्या तुलनेत महसूलवाढीचा वेग काहीसा मंदावला आहे. AI क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा हे त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. ChatGPT विकसित करणारी OpenAI आणि चीनमधील कमी किमतीची AI मॉडेल्स उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्यांमुळे Anthropic समोर स्पर्धेचे आव्हान वाढले आहे..कंपनीला 23.3 अब्ज डॉलरचा तोटामहसुलात मोठी वाढ होऊनही Anthropic ला तिमाहीत 23.3 अब्ज डॉलरचा निव्वळ तोटा झाला आहे. मात्र, हा तोटा मुख्यतः कंपनीच्या वाढलेल्या मूल्यांकनाशी संबंधित नॉन-कॅश अकाउंटिंग खर्चामुळे झाल्याचे आर्थिक कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले आहे.याशिवाय कंपनीला 567 दशलक्ष डॉलरचा ऑपरेटिंग लॉसही झाला. AI मॉडेल्स चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली कॉम्प्युटिंग क्षमता अल्पकालीन स्वरूपात उपलब्ध करून घेण्यासाठी कंपनीला अधिक खर्च करावा लागला. त्यामुळे ऑपरेटिंग खर्चात वाढ झाली आहे..895 अब्ज डॉलर खर्च करणारAnthropic ने भविष्यातील कामासाठी मोठा खर्च करण्याची तयारी केली आहे. कंपनी सुमारे 895 अब्ज डॉलर खर्च करणार आहे. यातील बहुतांश पैसा AI मॉडेल्स चालवण्यासाठी लागणाऱ्या कॉम्प्युटिंग पॉवर आणि तंत्रज्ञानावर खर्च केला जाणार आहे.या एकूण रकमेपैकी 70 अब्ज डॉलर सप्टेंबर 2027 पूर्वी खर्च करावे लागणार आहेत. AI मॉडेल्स विकसित करणे, त्यांचे प्रशिक्षण आणि सेवा चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली संगणकीय क्षमता मिळवणे यासाठी हा मोठा खर्च अपेक्षित आहे..IPO मधून 100 अब्ज डॉलरAnthropic च्या IPOकडे केवळ कंपनीच्या लिस्टिंगच्या दृष्टीने नव्हे, तर संपूर्ण AI उद्योगाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची घटना म्हणून पाहिले जात आहे. रीपोर्टसनुसार, कंपनी आपल्या IPO मधून जवळपास 100 अब्ज डॉलर उभारण्याच्या तयारीत आहे. या वेळी कंपनीचे संभाव्य मूल्यांकन 1.5 ट्रिलियन ते 2 ट्रिलियन डॉलरच्या दरम्यान असू शकते.असे झाल्यास, जूनमध्ये SpaceX ने IPO मधून उभारलेल्या 86 अब्ज डॉलरचा विक्रम Anthropic मोडू शकते. या IPO मुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनाही Anthropic चे शेअर्स थेट खरेदी करता येतील..8th Pay Commission: पगार 69 हजार होणार? 3.833 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी; आयोगाला 1 वर्ष पूर्ण, जाणून घ्या 5 मोठे अपडेट्स.संस्थापकांकडे मतदानाचा विशेष अधिकारAnthropic ने आपल्या IPO च्या कागदपत्रांमध्ये कंपनीसमोरील संभाव्य जोखमींचाही सविस्तर उल्लेख केला आहे. AI सिस्टीम्सकडून अनपेक्षित किंवा हानिकारक वर्तन घडल्याच्या घटना समोर येत असल्याने या क्षेत्रातील तांत्रिक आणि सुरक्षिततेशी संबंधित आव्हानांचाही यात समावेश आहे.AI सुरक्षिततेवर भर देण्यासाठी Anthropic ने आपली कंपनी 'Public Benefit Corporation' म्हणून स्थापन केली आहे. कंपनीच्या संस्थापकांकडे एका विशेष शेअरच्या माध्यमातून एकूण मतदान अधिकारांपैकी 50.1 टक्के अधिकार राहणार आहेत. त्यामुळे IPO मध्ये शेअर्स खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर मर्यादित प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे.एकूणच, Anthropic चा प्रस्तावित IPO हा केवळ एका AI कंपनीचा शेअर बाजारातील प्रवेश नसून, AI क्षेत्रात होत असलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीतून भविष्यात किती परतावा मिळू शकतो, याचीही मोठी परीक्षा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.