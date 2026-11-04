Share Market

Anthropic IPO: ChatGPT ला टक्कर देणाऱ्या AI कंपनीचा मोठा धमाका! IPO मधून 100 अब्ज डॉलर उभारण्याची तयारी; काय आहे प्लॅन?

Anthropic IPO News: ChatGPT ची प्रतिस्पर्धी असलेल्या Anthropic कंपनीच्या महसुलात वर्षभरात 1,100 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. आता IPO मधून 100 अब्ज डॉलर उभारण्याच्या चर्चेमुळे कंपनीच्या IPOकडे जागतिक गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
Anthropic IPO: ChatGPT Rival Plans $100 Billion Mega IPO; Company Eyes $2 Trillion Valuation

Anthropic IPO: ChatGPT Rival Plans $100 Billion Mega IPO; Company Eyes $2 Trillion Valuation

eSakal

Vinod Dengale
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Anthropic plans to raise $100 billion through IPO: जगातील आघाडीच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Anthropic ने आपल्या आर्थिक कामगिरीत मोठी झेप घेतली आहे. कंपनीच्या तिसऱ्या तिमाहीतील महसुलात वर्षभराच्या तुलनेत तब्बल 1,100 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने भविष्यातील खर्चासाठी जवळपास 895 अब्ज डॉलरची बांधिलकी स्वीकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीच्या प्रस्तावित शेअर बाजारातील लिस्टिंगकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

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