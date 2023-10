By

Apple CEO: अ‍ॅपलचे सीईओ टिम कुक यांनी दोन वर्षांतील सर्वात मोठी शेअर्सची विक्री केली आहे. या विक्रीतून त्यांना 41.5 दशलक्ष डॉलर मिळाले. भारतीय चलनात ही रक्कम 345.38 कोटी रुपये आहे. रॉयटर्सच्या अहवालात म्हटले आहे की यूएस सिक्युरिटीज फाइलिंगमध्ये असे दिसून आले की कूकने 511,000 शेअर्स विकले आहेत.

ऑगस्ट 2021 नंतर कुकने इतके शेअर्स विकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. टिम कुकने ऑगस्ट 2021 मध्ये स्टॉक विक्रीतून 355 दशलक्ष डॉलर कमावले होते. ब्लूमबर्गच्या डेटानुसार, कॅलिफोर्नियास्थित कंपनी क्यूपर्टिनोमध्ये त्यांच्याकडे अजूनही 3.28 दशलक्ष (32 लाख) शेअर्स आहेत. या कंपनीत त्यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ काम केले आहे.

(Apple CEO Tim Cook Gets 41 Million dollar After Selling 511,000 Shares know details)

अ‍ॅपलच्या शेअर्सने जुलैमध्ये सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. तेव्हापासून त्यात 12% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. एप्रिलमध्ये फोर्ब्सने अब्जाधीशांची यादी जाहीर केली होती. त्यानुसार, 62 वर्षीय टिम कुकची संपत्ती 1.8 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 14 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

अ‍ॅपलने आपली नवीन iPhone 15 सीरीज सप्टेंबर महिन्यात लॉन्च केली आहे. अ‍ॅपल कंपनीचे मूल्य यावर्षी 628 अब्ज डॉलरने कमी झाले आहे. ती अजूनही जगातील सर्वात मौल्यवान टेक कंपनी आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स आहे.