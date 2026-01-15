BCCL IPO Updates : IPO गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! BCCL ची लिस्टिंग पुढे ढकलली; नवी तारीख काय? GMP मध्ये धुमाकूळ!

BCCL IPO investor update: भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आली आहे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कोल इंडिया लिमिटेडची उपकंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) यांनी आपल्या IPO च्या लिस्टिंग तारखेत बदल केला आहे. आधी हा शेअर शुक्रवार, 16 जानेवारीला शेअर बाजारात लिस्ट होणार होता. मात्र आता तो पुढे ढकलण्यात आला असून, सोमवार, 19 जानेवारी रोजी कंपनीचे शेअर बाजारात लिस्टिंग होणार आहे. महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे..मोठा प्रतिसाद या IPO ला गुंतवणूकदारांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. 1,071 कोटी रुपयांच्या इश्यूसाठी तब्बल 1.17 लाख कोटी रुपयांच्या बोली लागल्या असून, एकूण IPO इश्यूच्या तुलनेत 147 पट सब्सक्राइब झाला आहे. यामध्ये क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (QIB) कडून 310.81 पट, नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NII) कडून 258.02 पट, तर रिटेल गुंतवणूकदारांचा कोटा 49.25 पट भरला आहे..Gold Rate Today : सहा दिवसांनी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सर्वसामान्यांना दिलासा; खरेदीची संधी? पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव .पूर्णपणे OFS स्वरूपाचा IPOमहत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, BCCL चा IPO पूर्णपणे ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) स्वरूपाचा होता. यामध्ये कोल इंडियाने 46.57 कोटी शेअर्स विक्रीसाठी आणले आहेत. त्यामुळे IPO मधून उभारलेली संपूर्ण रक्कम कोल इंडिया लिमिटेडकडे जाणार आहे..कंपनीकडून ही रक्कम नवीन प्रकल्प, विस्तार आणि विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे. या आयपीओ मागचा मुख्य उद्देश आहे तो म्हणजे सरकारी कंपन्यांमध्ये सामान्य गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवणे, शेअर्सची खरेदी-विक्री अधिक सुलभ करणे आणि बाजारातील लिक्विडिटी वाढवणे..SBI Scheme : SBI ची ही योजना तुम्हाला माहिती आहे का? रोज फक्त ₹20 गुंतवून तुम्ही 1 लाख रुपये बनवू शकता; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.IPO चा GMP तेजीत दरम्यान, ग्रे मार्केटमध्ये BCCL IPO चा GMP जोरात आहे. ताज्या माहितीनुसार, GMP सुमारे 13.85 रुपये आहे. याचा अर्थ 23 रुपयांच्या अपर प्राइस बँडवर हा शेअर सुमारे 60% प्रीमियमवर लिस्ट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ग्रे मार्केट प्रीमियममध्ये सतत चढ-उतार होत असतात, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.