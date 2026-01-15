Share Market

BCCL IPO Updates : IPO गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! BCCL ची लिस्टिंग पुढे ढकलली; नवी तारीख काय? GMP मध्ये धुमाकूळ!

BCCL IPO listing date : भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने आपल्या लिस्टिंगच्या तारखेत बदल करण्याची घोषणा केली आहे. या IPO चे शेअर्स आधी शुक्रवार, 16 जानेवारी रोजी लिस्ट होणार होते, मात्र आता ही तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.
Big News for Investors: BCCL IPO Postponed, Check Latest GMP Updates

Vinod Dengale
BCCL IPO investor update: भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आली आहे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कोल इंडिया लिमिटेडची उपकंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) यांनी आपल्या IPO च्या लिस्टिंग तारखेत बदल केला आहे.

आधी हा शेअर शुक्रवार, 16 जानेवारीला शेअर बाजारात लिस्ट होणार होता. मात्र आता तो पुढे ढकलण्यात आला असून, सोमवार, 19 जानेवारी रोजी कंपनीचे शेअर बाजारात लिस्टिंग होणार आहे. महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.

