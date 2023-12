Big order from ONGC to Maharashtra Seamless Limited, experts believe strong rally in stocks Sakal

Share Market महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेडला ओएनजीसीकडून मोठी ऑर्डर, स्टॉकमध्ये दमदार तेजीचा तज्ज्ञांचा विश्वास Maharashtra Seamless: कंपनीचे मार्केट कॅप 12,400 कोटी आहे.