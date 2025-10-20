Share Market

Stock Market Today: दिवाळीत शेअर बाजारात जोरदार वाढ; निफ्टी-सेन्सेक्स तेजीत, बँक निफ्टीने गाठला विक्रमी उच्चांक

Stock Market Today: दिवाळीच्या निमित्ताने शेअर बाजारात सलग चौथ्या दिवशी तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स सुमारे 650 अंकांनी वाढला. निफ्टी सुमारे 170 अंकांनी वधारला. आज बँक निफ्टी विक्रमी उच्चांकावर आहे.
Stock Market Today: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा एकदा वाढ दिसून आली. सलग चौथ्या दिवशी बाजारात तेजी असून, सेन्सेक्सने जवळपास 650 अंकांच्या वाढीसह दमदार सुरुवात केली. तर निफ्टीमध्ये सुमारे 170 अंकांची वाढ झाली. शनिवारी बँकिंग कंपन्यांचे तिमाही निकाल जाहीर झाल्यानंतर बँक निफ्टीने पहिल्यांदाच 58,000 चा उच्चांक पार केला. बँक निफ्टीमध्ये जवळपास 500 अंकांची वाढ दिसून आली आहे.

