Stock Market Today: दिवाळीत शेअर बाजारात जोरदार वाढ; निफ्टी-सेन्सेक्स तेजीत, बँक निफ्टीने गाठला विक्रमी उच्चांक

Stock Market Today: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा एकदा वाढ दिसून आली. सलग चौथ्या दिवशी बाजारात तेजी असून, सेन्सेक्सने जवळपास 650 अंकांच्या वाढीसह दमदार सुरुवात केली. तर निफ्टीमध्ये सुमारे 170 अंकांची वाढ झाली. शनिवारी बँकिंग कंपन्यांचे तिमाही निकाल जाहीर झाल्यानंतर बँक निफ्टीने पहिल्यांदाच 58,000 चा उच्चांक पार केला. बँक निफ्टीमध्ये जवळपास 500 अंकांची वाढ दिसून आली आहे..बँकिंग शेअर्समध्ये विशेषतः AU स्मॉल फायनान्स बँक या शेअरमध्ये 5 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. फेडरल बँकेच्या शेअरमध्ये जवळपास 4 टक्क्यांची वाढ, तर IDFC फर्स्ट बँक आणि HDFC बँक या दोघांमध्ये अनुक्रमे 1.5 टक्के आणि 1.4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अॅक्सिस बँक आणि कोटक बँक या शेअर्सनीही दमदार कामगिरी केली. मात्र, इंडसइंड बँक आणि आयसीआयसीआय बँक या शेअर्समध्ये किंचित घसरण झाली. .Gold Reserves: आरबीआयचा सोन्याचा साठा पहिल्यांदाच 100 अब्ज डॉलर्सच्या वर; भारताचा परकीय चलन साठा किती आहे?.दरम्यान, निफ्टी 50 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज टॉप गेनर ठरला आहे. कंपनीच्या मजबूत निकालानंतर रिलायन्सचा शेअर वर गेला असून इन्फोसिस, इंडिगो, भारती एअरटेल यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स देखील हिरव्या रंगात आहेत..निफ्टीने 25,900 चा पल्ला गाठला, जो 1 ऑक्टोबर 2024 नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. सेन्सेक्समध्येही बँकिंग स्टॉक्समध्ये वाढ होत आहे, ज्यात DCB बँक, साउथ इंडियन बँक आणि AU बँक टॉप गेनर ठरले. विशेष म्हणजे, DCB बँकच्या शेअर्समध्ये तब्बल 10 टक्क्यांची वाढ झाली..Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?.थोडक्यात सांगायचं तर, दिवाळीच्या तेजीत भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढलेला दिसत आहे. बँकिंग, एनर्जी आणि FMCG क्षेत्रांतील मजबूत परफॉर्मन्समुळे बाजाराने पुन्हा एकदा विक्रमी झेप घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.