FIFA सोबत डील जाहीर होताच Zee Entertainment च्या शेअर्समध्ये जोरदार उसळी! पाहा नेमकं काय घडलं?

FIFA World Cup: देशभराची नजर लागून असलेल्या जगातील फुटबॉलची सर्वात मोठी स्पर्धा असणाऱ्या फिफा वर्ल्डकपचे भारतातील प्रसारण आणि डिजिटल स्ट्रीमिंग हक्क Zee Entertainment Enterprises कंपनीला मिळाल्यानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली. .फिफा वर्ल्डकपची ही स्पर्धा 11 जून 2026 पासून अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा येथे सुरू होणार आहे. यावेळी पहिल्यांदाच या स्पर्धेत 48 संघ स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. मात्र या स्पर्धेतील अनेक सामने भारतीय वेळेनुसार रात्री 12 नंतर होणार असल्याने प्रेक्षकसंख्या कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे भारतीय मीडिया कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक करून प्रसारण हक्क घेण्याबाबत सुरुवातीला अनिश्चितता होती.पण आता Zee Entertainment ने हे प्रसारण आणि स्ट्रीमिंग हक्क मिळवत मोठी बाजी मारली आहे. त्यामुळे भारतीय फुटबॉलप्रेमींना हा विश्वचषक Zee च्या प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार आहे..Unite8 Sports चॅनेलZEE ने फिफासोबत डील केल्यानंतर भारतामध्ये फिफा वर्ल्डकपचे सामने Zee च्या नवीन स्पोर्ट्स चॅनेल Unite8 Sports वर दाखवले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच ऑनलाइन पाहण्यासाठी Zee5 वर याचे थेट प्रक्षेपण असेल. .शेअर 6.4% वाढलाकंपनीच्या या घोषणेनंतर Zee Entertainment च्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून आली. शेअरमध्ये सुरुवातीला 6.4% पर्यंत उसळी झाली होती. नंतर काही प्रमाणात नफा कमी झाला असला तरी शेअर 5.8% वाढीसह ₹98.51 वर ट्रेड करत होता.या करारामुळे Zee ला पुढील अनेक FIFA स्पर्धांचेही प्रसारण हक्क मिळाले आहेत. यामध्ये FIFA World Cup 2030 तसेच पुरुष, महिला आणि युवा स्पर्धांचा समावेश आहे..Zee चे CEO पुनित गोयंका यांनी सांगितले की, "फुटबॉल हा जगभरातील सर्वात मोठ्या खेळांपैकी एक आहे आणि भारतात याला मोठी संधी आहे. आता हा करार झाल्यामुळे आम्ही प्रेक्षकांना चांगला फुटबॉलचा चांगला अनुभव देऊ." फिफाच्या अधिकाऱ्यांनीही भारतीय प्रेक्षकांची संख्या जागतिक स्तरावर मोठी असल्याचे सांगितले आहे.