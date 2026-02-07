New IPO : भारतातील पहिला AI आयपीओ 9 फेब्रुवारीला शेअर बाजारात! GMP मध्ये चांगल्या नफ्याची शक्यता; संपूर्ण माहिती इथे...

Fractal Analytics IPO : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सोल्यूशन्स पुरवणारी फ्रॅक्टल अॅनालिटिक्स कंपनी आपला बहुप्रतीक्षित IPO 9 फेब्रुवारीपासून गुंतवणूकदारांसाठी खुला करणार असून तो 11 फेब्रुवारीपर्यंत खुला राहणार आहे. या आयपीओसाठी कंपनीने प्रति शेअर 857 ते 900 रुपयांचा प्राइस बँड जाहीर केला आहे. लॉट साइज 16 शेअर्सचा ठेवण्यात आला असून गुंतवणूकदारांना किमान 16 शेअर्स किंवा त्याच्या पटीत अर्ज करता येणार आहे..या IPO च्या माध्यमातून कंपनी सुमारे 2,833.90 कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीत आहे. यात 1,023.50 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जाणार आहेत, तर 1,810.40 कोटी रुपयांचे शेअर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) मार्गे विद्यमान भागधारकांकडून विकले जाणार आहेत..Gold Rate Today : सोनं पुन्हा महागलं! सर्वसामान्यांची निराशा, आठवड्यात तिसरी दरवाढ; पाहा आजचा ताजा भाव.OFS अंतर्गत क्विनॅग बिडको लिमिटेड, टीपीजी फेट होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेड, जीएलएम फॅमिली ट्रस्ट, सत्य कुमारी रेमला आणि राव वेंकटेश्वर रेमला हे भागधारक आपले शेअर्स विकणार आहेत. आयपीओतील एकूण समभागांपैकी 75 टक्के हिस्सा संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी, 15 टक्के बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आणि 10 टक्के हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.या आयपीओचा ग्रे मार्केट प्रीमियमचा (GMP) विचार केला तर सध्या 11% वाढ दिसून येत आहे. .पैसा कुठे वापरणार?नवीन शेअर्समधून मिळणारा निधी विविध व्यावसायिक गरजांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यात कंपनी अमेरिकेतील आपल्या फ्रॅक्टल यूएस युनिटमध्ये गुंतवणूक, भारतात नवीन कार्यालये सुरू करणे तसेच फ्रॅक्टल अल्फा प्लॅटफॉर्मच्या संशोधन, विकास आणि विपणनासाठी गुंतवणूक करणार आहे. तर उर्वरित पैसा भविष्यातील अधिग्रहण आणि इतर सामान्य कॉर्पोरेट गरजांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे..Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! रेपो दर किती? तुमच्या EMI आणि FD वर काय परिणाम होणार? .इतर IPO1. Aye Finance IPOAye Finance कंपनीचा IPO हा 9 फेब्रुवारीपासून सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होणार आहे. हा आयपीओ 11 फेब्रुवारीपर्यंत खुला राहणार आहे. आयपीओच्या माध्यमातून कंपनी सुमारे1,010 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याच्या तयारीत आहे.2. Marushika TechnologySME सेगमेंटमध्ये Marushika Technology कंपनीचा IPO बाजारात येणार आहे. या कंपनीचा आयपीओ 12 फेब्रुवारीपासून खुला होईल आणि 16 फेब्रुवारीला बंद होईल. (Disclaimer - ही बातमी फक्त माहितीसाठी आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.