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Market Crash: अमेरिकेपासून दक्षिण कोरियापर्यंत बाजार कोसळले! भारतात सेन्सेक्स-निफ्टीची तुफान तेजी; गुंतवणूकदारांचा पैसा कुठे वळला?

AI Stock Sell-Off Hits Global Markets, Indian Stocks Rally: अमेरिका आणि दक्षिण कोरियासह अनेक जागतिक शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण होत असताना भारतीय बाजारात सेन्सेक्स-निफ्टीने जोरदार उसळी घेतली. नेमकं काय घडलं आणि गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा कुठे वळवला पाहा..
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Stock Market Today: Sensex Jumps 1,000 Points as Asian Markets Crash; 5 Key Reasons Behind the Rally

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

why Sensex is up despite global market crash: जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये सध्या उलथापालट सुरू आहे. अमेरिकेपासून आशियापर्यंत अनेक बाजारांमध्ये विक्रीचा दबाव दिसत असताना मात्र भारतीय शेअर बाजारायने गुरुवारी जोरदार उसळी घेतली. एका बाजूला शेअर बाजारात मोठी घसरण होऊन लाखों कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, तर दुसरीकडे सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये जवळपास 1% वाढ होताना दिसली.

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