Gold News: PM मोदींच्या सोनं न खरेदी करण्याच्या आवाहनाचा मोठा परिणाम; ‘या’ ज्वेलरी शेअर्समध्ये भूकंप!

PM Modi Impact on Gold Price: काल रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभर सोने खरेदी न करण्याच्या केलेल्या आवाहनाचा परिणाम आज शेअर बाजारातील सोन्याच्या दागिन्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर होत आहे. आज, Titan Company, Kalyan Jewellers, Senco Gold, Sky Gold & Diamonds आणि इतर दागिन्यांच्या कंपन्यांचे शेअर्स 12 टक्क्यांपर्यंत घसरले..हैदराबादमधील एका कार्यक्रमात बोलताना मोदी यांनी नागरिकांना विशेषतः लग्नसमारंभासाठी अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. मध्य-पूर्वेतील तणाव आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे देशावर आर्थिक दबाव वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत मोठ्या प्रमाणात सोन्याची आयात करत असल्याने त्याचा थेट परिणाम परकीय चलन साठ्यावर होत असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..कोणाचे शेअर्स किती घसरले?आज सकाळच्या सत्रात प्रमुख दागिन्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली, आज सकाळीच - Sky Gold & Diamonds शेअर्स 12.2 टक्क्यांनी घसरलेSenco Gold चे शेअर्सही 10.7 टक्क्यांनी घसरले.Kalyan Jewellers Indiaचे शेअर्स 8.3% नी घसरले.Titan कंपनीचे शेअर्स 6.4% नी घसरले.PNG ज्वेलर्सचे शेअर्स 7% नी आणि PC ज्वेलर्सचे शेअर्स %% नी घसरले..पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?तेलंगणा येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोन्यासोबतच पेट्रोल-डिझेलचा वापर जपून करावा आणि गरज नसलेल्या परदेश प्रवासांना काही काळ पुढे ढकलावे असे आवाहनदेखील केले. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने जबाबदारीने वागणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटले. .गुंतवणूकदारांनी काय करावे?बाजार तज्ञांच्या मते ही घसरण एक तात्पुरती भावनिक प्रतिक्रिया असू शकते. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याची गरज नाही, परंतु सध्या ज्वेलरी क्षेत्रात सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे.