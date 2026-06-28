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Gold Price Prediction : सोने १ लाख २५ हजारांवर पोहोचणार?, जून महिन्यात ८.२८ टक्क्यांनी दरात घसरण; तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज

Gold News Marathi : जून महिन्यात सोन्याच्या दरात ८.२८ टक्क्यांची घसरण झाली असली तरी जागतिक आर्थिक घडामोडींमुळे आगामी काळात सोने १.२५ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
Gold Price Prediction News Marathi

Gold Price Prediction News Marathi

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold rate forecast after June decline : जून महिन्यात सोन्याच्या किमतींमध्ये सुमारे ८.२८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. जागतिक आर्थिक घडामोडी, मजबूत होत असलेला अमेरिकन डॉलर आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर धोरणामुळे पुढील एक महिना सोन्याच्या दरांवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा तेजी येण्याचा अंदाजही त्यांनी वर्तवला आहे.

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