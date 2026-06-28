Gold Price Prediction : सोने १ लाख २५ हजारांवर पोहोचणार?, जून महिन्यात ८.२८ टक्क्यांनी दरात घसरण; तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज

Gold rate forecast after June decline : जून महिन्यात सोन्याच्या किमतींमध्ये सुमारे ८.२८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. जागतिक आर्थिक घडामोडी, मजबूत होत असलेला अमेरिकन डॉलर आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर धोरणामुळे पुढील एक महिना सोन्याच्या दरांवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा तेजी येण्याचा अंदाजही त्यांनी वर्तवला आहे..अमेरिकेतील महागाईचा दर अपेक्षेनुसार राहिल्याने काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी मजबूत रोजगार आकडेवारी आणि फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढीची शक्यता यामुळे सोन्याच्या किमतींना मर्यादित आधार मिळत आहे.कोटक निओचे वरिष्ठ कमोडिटी संशोधन व्यवस्थापक ऋतेशकुमार साहू यांच्या माहितीनुसार, सोन्याच्या दरात मागच्या ७ महिन्याच निचांकी पातळी गाठली आहे. दरम्यान आगामी काळात दरात काहीशी तेजी येण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत बाजारात एमसीएक्स सोन्याचा दर १ लाख ४३ हजार १२७ रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. दरम्यान आगामी काळात सोन्याचा दर १ लाख २५ हजारांवर येऊ शकतो..एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीजचे वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक रवींद्र कुमार यांनी सांगितले की, अमेरिका-इराण संबंधांतील तणाव कमी झाल्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी घटली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने महागाईवरही नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. मात्र मजबूत डॉलर, जागतिक चलनविषयक धोरण आणि जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढवल्यामुळे सोन्यावर दबाव कायम आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे जागतिक रोजगार आणि आर्थिक वाढीबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेचाही मौल्यवान धातूंवरील अस्थिरतेत वाटा असल्याचे सांगितले..केडिया अॅडव्हायझरीचे वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक अमित गुप्ता यांनी पुढील महिनाभर सोन्याच्या किमतींमध्ये आणखी काहीशी घसरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली. मात्र, तीन महिन्यांच्या कालावधीत मध्यवर्ती बँकांकडून सुरू असलेली सोन्याची खरेदी, सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी आणि रुपयाचे संभाव्य अवमूल्यन यामुळे पुन्हा तेजी येऊ शकते.त्यांच्या अंदाजानुसार, पुढील तीन महिन्यांत सोने १ लाख ३५ हजार रुपयांच्या आसपास येऊ शकते. तर दिवाळीनंतर सोन्याचा दर १ लाख ६० हजार दर होऊ शकतो. तसेच चांदीमध्येही मध्यम कालावधीत तेजीची शक्यता कायम आहे..Gold Price Drop in May : मे महिन्यात सोने स्वस्त, लग्नसराईत दिलासा!; ५ महिन्यात सोन्यात तब्बल ४० हजारांची घसरण.ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (GJC) चे माजी अध्यक्ष अनंथा पद्मनाभन यांनीही पुढील महिनाभर सोन्याच्या किमती दबावाखाली राहतील, मात्र त्यानंतर सुधारणा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला. आगामी सणासुदीच्या हंगामापूर्वी अनेक सराफांनी साठा कमी केला असून, किमती स्थिर राहिल्या किंवा घसरल्या तर इंडिया इंटरनॅशनल ज्वेलरी शो (IIJS) मध्ये मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.