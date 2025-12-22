Share Market

Gujarat Kidney IPO : IPO आजपासून खुला! GMP मध्ये नफ्याची शक्यता; ₹900 कोटी मार्केट कॅप असलेली कंपनी गुंतवणूकदारांच्या रडारवर

Stock Market New IPO : गुजरात किडनी आणि सुपर स्पेशलिटीने आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये ₹40.2 कोटी महसूल मिळवला असून निव्वळ नफा ₹9.4 कोटी नोंदवला आहे.
Gujarat Kidney IPO : सध्या वर्षाचा शेवटचा महिना सुरु आहे. यामुळे पुढील वर्षासाठी आपल्या व्यवसाय विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रमाणात कंपन्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात आयपीओ घेऊन येत आहे. यातीलच हेल्थकेअर क्षेत्रातील मोठी कंपनी गुजरात किडनी अँड सुपर स्पेशालिटीचा आयपीओ आज, 22 डिसेंबरपासून सबस्क्रिप्शनसाठी बाजारात खुला झाला आहे. गुंतवणूकदारांना या आयपीओसाठी 24 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

