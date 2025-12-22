Gujarat Kidney IPO : IPO आजपासून खुला! GMP मध्ये नफ्याची शक्यता; ₹900 कोटी मार्केट कॅप असलेली कंपनी गुंतवणूकदारांच्या रडारवर

Gujarat Kidney IPO : सध्या वर्षाचा शेवटचा महिना सुरु आहे. यामुळे पुढील वर्षासाठी आपल्या व्यवसाय विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रमाणात कंपन्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात आयपीओ घेऊन येत आहे. यातीलच हेल्थकेअर क्षेत्रातील मोठी कंपनी गुजरात किडनी अँड सुपर स्पेशालिटीचा आयपीओ आज, 22 डिसेंबरपासून सबस्क्रिप्शनसाठी बाजारात खुला झाला आहे. गुंतवणूकदारांना या आयपीओसाठी 24 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. .कंपनीने या आयपीओसाठी ₹108 ते ₹114 असा प्राइस बँड निश्चित केला आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी एका लॉटमध्ये 128 शेअर्स ठेवण्यात आले असून, किमान गुंतवणूक ₹14,592 इतकी असेल. हा आयपीओ पूर्णपणे फ्रेश इश्यू असून, यामधून कंपनी ₹2.20 कोटींचे नवे शेअर्स जारी करणार आहे..सध्या ग्रे मार्केटमध्ये (GMP) गुजरात किडनीचे शेअर्स नफ्यात व्यवहार करताना दिसत आहे. आज सकाळी या आयपीओचा GMP ₹7 इतका होता. या आधारावर आयपीओची लिस्टिंग ₹121 च्या आसपास होण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच गुंतवणूकदारांना सुमारे 6% नफा मिळू शकतो. मात्र, GMP हा बाजारातील परिस्थितीनुसार सतत बदलणारा घटक असल्याने लिस्टिंगनंतर बाजारात अशीच स्थिती राहील याची शाश्वती नसते. .Bank Holiday : आजपासून 5 दिवस देशभरातील बँका बंद! राज्यातील बँकाही 4 दिवस बंद; कधी ते जाणून घ्या?.शेअर बाजारातील लिस्टिंग कधी 26 डिसेंबर - शेअर्सचे अलॉटमेंट होण्याची शक्यता29 डिसेंबर - अलॉटमेंट न मिळालेल्यांना रिफंड29 डिसेंबर - पात्र गुंतवणूकदारांच्या डीमॅट खात्यात शेअर्स जमा होतील 30 डिसेंबर - NSE आणि BSE वर शेअर्सची लिस्टिंग .Bharat Taxi Launch : झिरो कमिशनसोबत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा लॉन्च; मिळणार अल्प दरात राइड्स, जाणून घ्या दर आणि बुकिंग प्रक्रिया.कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, आयपीओमधून उभारलेला निधी कंपनीच्या नेटवर्क विस्तारासाठी वापरण्यात येणार आहे. यामधील सुमारे ₹77 कोटी रक्कम अहमदाबादमधील पारेख हॉस्पिटलच्या अधिग्रहणासाठी वापरले जाणार आहे. याशिवाय, अश्विनी मेडिकल सेंटरचे पेमेंट, वडोदरा येथे नवीन हॉस्पिटल प्रकल्प, सहाय्यक कंपनी ‘हार्मनी मेडिकेअर’मधील हिस्सेदारी वाढवणे तसेच अत्याधुनिक रोबोटिक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी यासाठीही ही मोठी रक्कम खर्च करण्याची कंपनीची योजना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.