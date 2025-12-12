Share Market

High Return Share : बापरे! हा शेअर निघाला छुपा रुस्तम; एकाच दिवसात दिला 90% रिटर्न; गुंतवणूकदार मालामाल

ScaleSauce IPO : स्केलसॉसचे शेअर्स 90% नफ्यासह आज 203.30 रुपयांवर लिस्ट झाले. IPO मध्ये स्केलसॉसच्या शेअरची किंमत 107 रुपये निश्चित करण्यात आली होती.
ScaleSauce IPO Listing : आज आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या SME प्लॅटफॉर्मवर एका नवीन शेअरने जोरदार एन्ट्री केली. कंझ्युमर ब्रँड स्केलसॉस डिझाइन इंडिया (एनकॉम्पस डिजाइन इंडिया) चे शेअर्स 107 रुपयांच्या इश्यू प्राइसवर आले होते. पण लिस्टिंग होताच शेअरची किंमत थेट 203.30 रुपये इतकी झाली. म्हणजेच सुमारे 90% पेक्षा जास्त नफा गुंतवणूकदारांना मिळाला.

