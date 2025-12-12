High Return Share : बापरे! हा शेअर निघाला छुपा रुस्तम; एकाच दिवसात दिला 90% रिटर्न; गुंतवणूकदार मालामाल

ScaleSauce IPO Listing : आज आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या SME प्लॅटफॉर्मवर एका नवीन शेअरने जोरदार एन्ट्री केली. कंझ्युमर ब्रँड स्केलसॉस डिझाइन इंडिया (एनकॉम्पस डिजाइन इंडिया) चे शेअर्स 107 रुपयांच्या इश्यू प्राइसवर आले होते. पण लिस्टिंग होताच शेअरची किंमत थेट 203.30 रुपये इतकी झाली. म्हणजेच सुमारे 90% पेक्षा जास्त नफा गुंतवणूकदारांना मिळाला. .5% अपर सर्किटपरंतु थोड्या वेळातच लिस्टिंगनंतर शेअरमध्ये लोअर सर्किट लागले आणि किंमत घसरून 193.15 रुपये झाली. तरीही IPO गुंतवणूकदारांना सुमारे 80.51% नफा मिळत आहे. मात्र पुढील घसरणीची भीती कायम आहे. या स्टॉकमध्ये लिस्टिंगनंतर 5% अप्पर सर्किट देखील लागले होते. त्यामुळे किंमत 200 च्या वर गेली होती. .फक्त 2.19 पट मिळाले होते सब्स्क्रिप्शनस्केलसॉस डिझाइन इंडिया लिमिटेडने या IPO मधून 40.21 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. IPO 5 डिसेंबरला उघडला होता आणि 9 डिसेंबरला बंद झाला. यावेळी एकूण सब्स्क्रिप्शन फक्त 2.19 पट झाले होते. .Year Ender 2025 : 2025 मध्ये पैशांशी संबंधित हे 10 मोठे नियम लागू; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम; काय बदललं तुमच्यासाठी?.पैसा कुठे वापरणार?कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, IPO मधून मिळालेला पैसा खालील गोष्टींवर खर्च केला जाईल. 11.49 कोटी – नवीन ऑफिस खरेदी व त्याची सेटअप प्रक्रिया11 कोटी – जुने कर्ज फेडण्यासाठी7.29 कोटी – वर्किंग कॅपिटलसाठीउरलेला पैसा – सामान्य कॉर्पोरेट कामांसाठीया कंपनीची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे सप्टेंबर 2025 पर्यंत कंपनीवर एक रुपयाचेही कर्ज नव्हते..Year End Financial Planning Rules : वर्ष संपण्यापूर्वी करा ही 5 पैसे बचतीची कामं; नाहीतर 2026 मध्ये होईल मोठा पश्चात्ताप!.कंपनीची आर्थिक स्थिती स्केलसॉस डिझाइन इंडिया कंपनी 2010 मध्ये सुरू झाली. सुरुवातीचे काही वर्षे कंपनी अडचणीत होती. पण,त्यानंतर स्थावर झाली. FY 2023 मध्ये कंपनीला 1.29 कोटींचा तोटा झाला होता. पण नंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली. कंपनीच्या रिजर्वमध्ये सध्या 27.20 कोटी रुपये आहेत.मागच्या 2 वर्षांतील कामगिरी बघता, FY 2024 मध्ये कंपनीचा नफा 6.88 कोटी झाला. FY 2025 मध्ये नफा वाढून 10.79 कोटी झाला. कंपनीचे एकूण उत्पन्न 59% ने वाढत 55 कोटींच्या वर गेले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत नफा 5.05 कोटी रुपये तर उत्पन्न – 28.17 कोटी रुपये झाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.