ICICI Prudential AMC IPO : GMP मध्ये मोठी उसळी! ₹2535 वर उद्या लिस्टिंगची शक्यता; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी?

ICICI Prudential AMC IPO GMP : ICICI Prudential AMC च्या GMPमध्ये जोरदार उसळी दिसून येत आहे. आज सकाळी जीएमपी ₹370 रुपये होता.
Vinod Dengale
ICICI Prudential AMC IPO GMP : भारतीय शेअर बाजारात उद्या म्हणजेच शुक्रवार, 19 डिसेंबर 2025 ला वर्षातील चौथा सर्वात मोठा ICICI Prudential Asset Management Company चा IPO लिस्ट होणार आहे. या IPO साठी १२ ते १६ डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूकदारांनी बोली लावली होती. आणि आता सर्वांचे लक्ष या शेअर्सच्या लिस्टिंगकडे लागले आहे. हा IPO पूर्णपणे 'ऑफर फॉर सेल' होता आणि त्यात एकूण 10,602.65 कोटी रुपयांचे शेअर्स विक्री करण्यात आली आहे.

