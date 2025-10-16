Share Market

Multibagger Stocks: जर तुम्ही गेल्या दिवाळीत हे शेअर्स खरेदी केले असते तर आज तुम्ही करोडपती झाला असता

Multibagger Stocks: गेल्या दिवाळीनंतर शेअर बाजारात मोठी तेजी नसली, तरी काही निवडक शेअर्सनी गुंतवणूकदारांचं नशीब बदललं. RRP Semiconductor या शेअरने तब्बल 10,075% परतावा दिला.
Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Multibagger Stocks: शेअर बाजार गेल्या वर्षभरात फार काही वाढला नाही असं अनेकांचं मत आहे. पण हे अर्ध सत्य आहे. कारण काही निवडक शेअर्सनी मात्र गुंतवणूकदारांना अक्षरशः धडाकेबाज परतावा मिळवून दिला आहे. मागच्या दिवाळीत ज्यांनी हे शेअर्स विकत घेतले होते, ते आज करोडपती झाले आहेत.

