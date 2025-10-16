Multibagger Stocks: जर तुम्ही गेल्या दिवाळीत हे शेअर्स खरेदी केले असते तर आज तुम्ही करोडपती झाला असता

Multibagger Stocks: शेअर बाजार गेल्या वर्षभरात फार काही वाढला नाही असं अनेकांचं मत आहे. पण हे अर्ध सत्य आहे. कारण काही निवडक शेअर्सनी मात्र गुंतवणूकदारांना अक्षरशः धडाकेबाज परतावा मिळवून दिला आहे. मागच्या दिवाळीत ज्यांनी हे शेअर्स विकत घेतले होते, ते आज करोडपती झाले आहेत..गेल्या वर्षभरात सेंसेक्स आणि निफ्टी मर्यादित रेंजमध्ये फिरत होते. पण काही मोजक्या कंपन्यांचे शेअर्स एवढे वेगाने वाढले की त्यांनी बाजारालाच मागे टाकलं. एका शेअरने तर 10,000% पेक्षा जास्त परतावा देत गुंतवणूकदारांना 1 लाखाचे 1 कोटी रुपये कमवून दिले आहेत..सर्वाधिक नफा देणारा ‘RRP Semiconductor’RRP Semiconductor Ltd या शेअरने तब्बल 10,075% परतावा दिला आहे. म्हणजे जर तुम्ही मागच्या दिवाळीत या शेअरमध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते, तर आज तुमच्याकडे 1 कोटी रुपये असते. याच कंपनीचं जुनं नाव होतं G D Trading & Agencies Ltd. नाव बदलल्यानंतर कंपनीच्या गुंतवणूकदारांचं नशीबच बदललं..RBI New Rule: एका दिवसात नाही तर फक्त 3 तासात चेक पास होणार; RBIचा मोठा निर्णय, कधी पासून लागू होणार नियम? .इतर शेअर्स कोणते?RRP Semiconductor व्यतिरिक्तही अनेक शेअर्सनी प्रचंड नफा कमवून दिला आहे.GHV Infra Projects या शेअरने 5415% परतावा दिला, तर Elitecon International ने 3402% नफा देत गुंतवणूकदारांचे खिसे भरले..याशिवाय —Midwest Gold – 2606%Colab Platforms – 2186%String Metaverse – 1365%CIAN Agro – 1165%Kothari Industrial Corporation – 1028%Blue Pearl Agriventures – 754%BGR Energy – 736%या सर्व शेअर्सनीही जबरदस्त कमाई करून दिली आहे..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.गुंतवणूकदारांनी काय करावे?हे आकडे नक्कीच चांगले आहेत, पण प्रत्येक वाढीमागे रिस्क असतेच. हे परतावे मागील वर्षातील आहेत, पुढेही ही वाढ कायम राहील असं नाही. त्यामुळे कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.