Stock Market Today : भारत-EU व्यापार करारानंतर शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; कोणते शेअर्स तेजीत?

Indian Share Market : आज भारतीय शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात झाली. भारत-युरोप व्यापार कराराबाबत निर्माण झालेल्या आशावादामुळे मंगळवारची तेजी आजही कायम आहे. .सकाळी 9.17 वाजता सेन्सेक्स तब्बल 430 अंकांनी म्हणजेच 0.53% वाढून 82,287 वर पोहोचला. सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्समध्ये जवळपास 550 अंकांची उसळी पाहायला मिळाली. तर निफ्टीदेखील145 अंकांनी म्हणजेच 0.58% वाढून 25,321 वर उघडला. .आज सकाळच्या सत्रात Axis Bank, ONGC, Trent, Wipro आणि Power Grid Corp हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले, तर Asian Paints, Tata Consumer, Maruti Suzuki, Eicher Motors आणि HCL Technologies हे शेअर्स टॉप लूझर्स ठरले. .दरम्यान, Nifty Midcap आणि Smallcap निर्देशांकही प्रत्येकी सुमारे 0.5% वाढीसह व्यवहार करत होते..तिमाही निकालावर नजर आज मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकल घोषित होणार आहे. BSE वरील तब्बल 126 लिस्टेड कंपन्या आपले तिमाही निकाल जाहीर करणार आहेत. तर निफ्टीमधील कंपन्यांमध्ये Bharat Electronics Limited (BEL), SBI Life Insurance, Larsen & Toubro (L&T) आणि ऑटो क्षेत्रातील दिग्गज Maruti Suzuki India Limited (MSIL) आपले निकाल सादर करणार असून गुंतवणूकदारांचे या निकालांकडे विशेष लक्ष असेल.