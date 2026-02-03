Share Market
Stock Market Today : भारत-अमेरिका ट्रेड डीलचा बाजारावर मोठा परिणाम? GIFT Nifty ने दिला संकेत!
Sensex and Nifty : आज GIFT निफ्टीमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली. सकाळी NSE IX वर सुमारे 800 अंकांच्या वाढीसह 25,939 पातळीवर व्यवहार करत होता.
Indian Stock Market : आज भारतीय शेअर बाजारात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात. सोमवारी बाजाराने रविवारची मोठी रिकव्हरी करत गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवला. आजही ही मजबुती कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारत आणि अमेरिकेदरम्यान होणारा व्यापार काराराबाबतचे संकेत.