Indian Stock Market Opening : शेअर बाजारात हिरव्या रंगात उघडला; सेन्सेक्स 330 अंकांनी वाढला; जाणून घ्या कोणते शेअर्स तेजीत?

Indian Stock Market : गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार हिरव्या रंगात सुरू झाला. सकाळी बाजाराची सुरुवातीला सेन्सेस 290 अंकांनी वाढ होऊन तर निफ्टी देखील 53 अंकांची वाढ होऊन उघडला. त्यानंतर सेन्सेक्स 300 अंकांच्या पुढे जात व्यवहार करत होता. शेअर बाजारात मंगळवारी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या सततच्या विक्रीमुळे आणि नफावसुलीमुळे भारतीय शेअर बाजार मोठ्या घसरणीसह बंद झाला होता. .सकाळच्या सत्रात हे शेअर्स तेजीत सेन्सेक्स वर Asian Paints, M&M, Larsen, Adani Ports, Sun Farma, Reliance, SBI, ITC, Axis Bank, Infosys, Maruti Suzuki आणि NTPC हे शेअर्स सकाळच्या व्यवहारात तेजीत होते. निफ्टीवर Asian Paints, Reliance Industries, SBI, L&T, NTPC हे तेजीत व्यवहार करत होते तर Hindalco, Shriram Finance, Bajaj Finance, Apollo Hospitals and Dr Reddy's Labs यांच्या शेअर्स मध्ये घसरण बघायला मिळाली. .UPI Payment : डिजिटल पेमेंट करणे म्हणजे आपल्या मेंदूच डोपामाइन स्पेंडिंग? UPI ने तुमचा 'सेव्हिंग मोड' बंद केला?.आज 160 पेक्षा अधिक कंपन्या त्यांच्या दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार आहेत. यात Life Insurance Corporation of India (LIC), Cholamandalam Investment and Finance Company, Apollo Hospitals Enterprises, Ola Electric Mobility, Mankind Pharma, Bajaj Housing Finance, Lupin या कंपन्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य आहे. .बाजारातील IPO अपडेट्स:आज Groww (Billionbrains Garage Ventures) या कंपनीचा IPO सदस्यत्वासाठी Appy करण्याचा दूसरा दिवस आहे.आजपासून Finbud Financial IPO सदस्यत्वासाठी खुला झाला आहे.Shreeji Global FMCG IPO उद्या बंद होणार आहे.Pine Labs, Curis Lifesciences , Shining Tools IPO उद्यापासून बाजारात येतील. .Stock Market Opening Bell : कालच्या किरकोळ वाढीनंतर आज शेअर बाजारात घसरण! या IPO ला Apply करण्याचा शेवटचा दिवस! .इक्विटी म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत घटऑक्टोबर महिन्यात म्युच्युअल फंडांच्या (MFs) इक्विटी मार्केटमधील गुंतवणुकीत घट झाली असून ती गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. त्यामुळे, बाजार पुन्हा सावरत असताना इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये नवीन गुंतवणुकीचा वेग मंदावला आहे असे दिसून येते. तज्ञांच्या मते, सध्या बाजाराची दिशा दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालांवर आणि जागतिक आर्थिक संकेतांच्या घडामोडींवर अवलंबून राहील. अमेरिका–भारत व्यापार चर्चांमध्ये काही सकारात्मक प्रगती झाल्यास गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढू शकतो आणि निर्यातसंबंधित क्षेत्रांना आधार मिळू शकतो. Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते.