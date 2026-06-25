IPO Investment: पहिल्याच दिवशी पैसाच झाला दुप्पट! 208 रुपयांचा शेअर थेट 415 रुपयांवर; IPO गुंतवणूकदार मालामाल

Avience Biomedicals IPO: आज 25 जून 2026 रोजी भारतीय शेअर बाजारात नुकतेच पदार्पण केलेल्या Avience Biomedicals च्या शेअर्सने लिस्टिंगच्या पहिल्याच दिवशी खळबळ उडविली आहे. कंपनीच्या शेअर्सने पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदारांचे पैसे तब्बल दुप्पट केले आहे. त्यामुळे या IPO मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची चांगलीच चांदी झाली आहे..एका दिवसात पैसा डबल Avience Biomedicals या कंपनीने IPO मध्ये प्रति शेअर किंमत 208 रुपये निश्चित केली होती. मात्र लिस्टिंगच्या दिवशी हा शेअर 395.20 रुपयांवर बाजारात दाखल झाला. म्हणजेच तब्बल IPO च्या तुलनेत तब्बल 90 टक्केपेक्षा जास्त वाढ यात दिसून आली. विशेष म्हणजे लिस्टिंगनंतरही या कंपनीच्या शेअर्स खरेदीचा जोर कायम राहिल्याने शेअरने आणखी उसळी घेत 414.95 रुपयांचा स्तर गाठला. यामुळे IPO किंमतीच्या तुलनेत या शेअरने पहिल्याच दिवशी जवळपास 100 टक्के परतावा दिला..Petrol-Diesel Price: 25 जूनला सकाळ-सकाळी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती आहे आजचा भाव?.IPO ला विक्रमी प्रतिसादAvience Biomedicals च्या IPO ला गुंतवणूकदारांकडून मोठी मागणी मिळाली होती. हा IPO तब्बल 385 पट सबस्क्राइब झाला. रिटेल गुंतवणूकदारांना या IPO मध्ये किमान दोन लॉटसाठी अर्ज करावा लागत होता. दोन लॉटमध्ये 1,200 शेअर्सचा समावेश असल्याने किमान गुंतवणूक सुमारे 2.49 लाख रुपये होती..कंपनी काय करते?Avience Biomedicals ही जून 2024 मध्ये स्थापन झालेली ISO प्रमाणित कंपनी आहे. कंपनीचे मुख्य काम मोलेक्युलर डायग्नोस्टिक सोल्यूशन्सची निर्मिती, पुरवठा आणि निर्यात करणे आहे. याशिवाय कंपनी बायोटेक्नॉलॉजी, जीनोमिक्स आणि IVD (In Vitro Diagnostics) क्षेत्रात कार्यरत आहे.कंपनीची उत्पादने पॅथॉलॉजी लॅब, मायक्रोबायोलॉजी लॅब, रुग्णालये आणि संशोधन केंद्रांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली जातात. उत्पादन व्यवसायासोबतच कंपनी वैद्यकीय उपकरणांच्या वितरण आणि व्यापार क्षेत्रातही कार्यरत आहे. सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणि डायग्नोस्टिक सोल्यूशन्सची गरज वाढल्याने गुंतवणूकदारांकडून या कंपनीच्या शेअरची मागणी वाढली. .आर्थिक बाजू 2023 मध्ये कंपनीची एकूण संपत्ती 10.02 कोटी होती 2 वाढत यात तब्बल 460 टक्के वाढ होऊन 2025 मध्ये एकूण संपत्ती 56.52 कोटी जजहाली. तर याच कालावधीत कंपनीचा नफा 0.71 कोटींवरून 2 वर्षांतच तब्बल 918% वाढ झाली..IPO मधील पैसे कुठे वापरणार?IPO द्वारे उभारलेला पैसा कंपनी नवीन उत्पादन युनिट उभारण्यासाठी वापरणार आहे. तसेच भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठीही या पैशांचा उपयोग करण्यात येणार आहे..EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.IPOची माहितीAvience Biomedicals चा IPO 18 जून रोजी खुला झाला होता आणि 22 जूनपर्यंत गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध होता.हा IPO सुमारे 30 कोटी रुपये होता.शेअर्सचे वाटप 23 जून रोजी निश्चित करण्यात आले.आज 25 जून 2026 रोजी कंपनीचे शेअर बाजारात लिस्टिंग झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.