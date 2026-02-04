IT Stock Crash : अमेरिकन कंपनीच्या भीतीने TCS, Infosys सोबत या IT कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले! काय आहे कारण?

Infosys Stock Crash : आज सकाळपासून शेअर बाजारात आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. दिवसाच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात TCS, Infosys आणि Wipro या शेअर्समध्ये तब्बल 6 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. अमेरिकन शेअर बाजारातील टेक शेअर्समध्ये झालेली मोठी घसरण आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संदर्भातील वाढत्या चिंतेमुळे भारतीय आयटी शेअर्सवरही दबाव आला आहे..Anthropic AI ची भीतीमार्केट तज्ज्ञांच्या मते, या घसरणीमागे Anthropic कंपनीचा नवीन आणि प्रगत AI चॅटबॉट कारणीभूत आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या पारंपरिक व्यवसाय मॉडेलला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी गुंतवणूकदारांना भीती वाटत आहे. आतापर्यंत कंपन्या आणि कर्मचारी जे काम करत होते, तेच काम आता AI कमी खर्चात करू शकतो. त्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि कॉन्ट्रॅक्ट्सवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Gold Rate Today : 5 दिवसांच्या घसरणीनंतर सोनं-चांदीचा जोरदार कमबॅक! सोनं 4% तर चांदी 6% महागली, पाहा आजचा भाव .Infosys आणि TCS मध्ये 6% पेक्षा जास्त घसरणआजच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात -Infosys चे शेअर्स 6% घसरून गेल्या तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचलेWipro मध्ये 6.7% घसरणHCL Tech मध्ये 6.44% घसरणTCS मध्येही सुमारे 6% घसरण.Anthropic AI चर्चेत का?आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपनी Anthropic ने आपल्या Claude Cowork एजंटसाठी नवीन प्लग-इन्स लॉन्च केले आहेत. हे प्लग-इन्स आता लीगल, सेल्स, मार्केटिंग आणि डेटा अॅनालिसिससारखी कामे आपोआप करू शकतात. या बातमीमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली असून टेक शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री सुरू झाली आहे..Gold Loan : बँकेत जर 10 ग्रॅम सोनं गहाण ठेवल तर किती कर्ज मिळतं? किती पैसे वापरायला मिळतात? जाणून घ्या सर्व माहिती .रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, Claude Cowork मध्ये अशा सुविधा जोडण्यात आल्या ज्याआधारे पूर्वी Salesforce किंवा ServiceNow सारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाणारी कामे आता Claude स्वतः करू शकतो. याचा अर्थ कंपन्यांना महागड्या सॉफ्टवेअर टूल्सची गरज कमी भासेल आणि मानव संसाधनाचीही मोठी गरज भासणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.