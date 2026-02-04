Share Market

IT Stock Crash : अमेरिकन कंपनीच्या भीतीने TCS, Infosys सोबत या IT कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले! काय आहे कारण?

TCS Stock Crash : Anthropic कंपनीच्या भीतीने आज भारतीय शेअर बाजारात Nifty IT निर्देशांक तब्बल 5.99% घसरला, ज्यामुळे संपूर्ण शेअर बाजारात आज दबाव दिसून आला.
TCS Stock Crash

Nifty IT Plunges as American Tech Shock Triggers Massive Sell-Off

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Infosys Stock Crash : आज सकाळपासून शेअर बाजारात आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. दिवसाच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात TCS, Infosys आणि Wipro या शेअर्समध्ये तब्बल 6 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. अमेरिकन शेअर बाजारातील टेक शेअर्समध्ये झालेली मोठी घसरण आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संदर्भातील वाढत्या चिंतेमुळे भारतीय आयटी शेअर्सवरही दबाव आला आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
it company
Stock Market
Infosys
TCS
Stock Market Analysis
AI in research
AI and Creativity
Indian Stock Market Today
Share Price

Related Stories

No stories found.