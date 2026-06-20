Jio IPO: भारतातील सर्वात मोठ्या IPO साठी Jio चा सेबीकडे अर्ज! Meta-Googleचाही विश्वास; अंबानींचा मास्टरप्लॅन काय?

Reliance Jio IPO: रिलायन्स इंडस्ट्रीजची डिजिटल आणि दूरसंचार क्षेत्रातील उपकंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्सने आपल्या बहुचर्चित आयपीओसाठी आज भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’कडे ‘डीआरएचपी’ (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखल केला. हा ३७ हजार कोटी रुपयांचा IPO देशातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा आयपीओ मानला जात असून, या निधीमुळे ‘जिओ’चे बाजारमूल्य सुमारे १३७ अब्ज डॉलर इतके होण्याची अपेक्षा आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ४९ व्या वार्षिक भागधारक बैठकीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी या IPO ची घोषणा केली..या आयपीओमध्ये प्रत्येकी १० रुपये दर्शनी मूल्य असलेल्या २७ कोटींपर्यंतच्या नव्या शेअरच्या विक्रीचा समावेश असेल. ‘NSE’पाठोपाठ आणखी एक मोठा आयपीओ भारतीय शेअर बाजारात येण्यासाठी सज्ज झाल्याने गुंतवणूकदारांना मोठी संधी उपलब्ध झाल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. Jio चा IPO हा २००८ नंतरचा रिलायन्स समूहाचा पहिलाच आयपीओ आहे. गेल्या वर्षी हा आयपीओ आणण्याबाबत घोषणा करण्यात आली होती. या आयपीओतील प्रतिशेअर किंमत ‘सेबी’च्या नियमांनुसार ‘बुक-बिल्डिंग’ प्रक्रियेद्वारे निश्चित केली जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले..कुठे वापरला जाणार पैसा?या IPO मधून मिळणाऱ्या निधीपैकी मोठा हिस्सा कंपनीच्या विद्यमान कर्जाची परतफेड किंवा आगाऊ फेड करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. जिओने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे २७,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यासाठी IPO मधील निधी वापरण्यात येईल. तर उर्वरित रक्कम कंपनीच्या सर्वसाधारण व्यावसायिक गरजांसाठी खर्च केली जाईल. विशेष म्हणजे, हा IPO पूर्णपणे फ्रेश इश्यू स्वरूपात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या IPO मध्ये यापैकी कोणताही गुंतवणूकदार आपला हिस्सा विकत नसल्याने कंपनीच्या भविष्यातील वाढीवर त्यांचा विश्वास कायम असल्याचे मानले जात आहे..Meta, Google चा विश्वास सध्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजची ‘जिओ’मध्ये तब्बल ६६.४३ टक्के भागीदारी आहे. २०२० मध्ये जिओ प्लॅटफॉर्म्सने तब्बल १.५२ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारला होता. त्या वेळी अनेक जागतिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक कंपन्यांनी जिओमध्ये गुंतवणूक केली होती. मेटाने जवळपास १० टक्के हिस्सा विकत घेतला होता त्याचवेळी मेटाने तब्बल ५.७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून हा हिस्सा मिळवला होता. तर त्याचवेळी गूगलने ७.७३ टक्के हिस्सा खरेदी केला होता. याशिवाय सिल्व्हर लेक, केकेआर, जनरल अटलांटिक, आणि इतर अनेक जागतिक गुंतवणूकदारांनी कंपनीत गुंतवणूक केली होती..देशातील सर्वात मोठ्या डिजिटल कंपन्यांपैकी एकमार्च २०२६ अखेरपर्यंत जिओ प्लॅटफॉर्म्सकडे ५२.४४ कोटी ग्राहकांचा मोठा ग्राहकवर्ग होता. कंपनी भारतातील एकूण वायरलेस डेटा ट्रॅफिकपैकी सुमारे ६० टक्के डेटा हाताळते. चौथ्या तिमाहीत प्रत्येक ग्राहकाचा सरासरी मासिक डेटा वापर ४२.३ जीबी इतका होता. जिओच्या 5G सेवांचे ग्राहक २६.८५ कोटींवर पोहोचले असून कंपनीकडे भारतातील पहिले स्टँडअलोन 5G नेटवर्क आहे..महसूल आणि नफ्यात सातत्याने वाढजिओ प्लॅटफॉर्म्सची आर्थिक कामगिरीही मजबूत राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मधील १.०९ लाख कोटी रुपयांचा महसूल आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये वाढून १.४६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. तसेच कंपनीचे कर्जाचे प्रमाणही कमी झाले असून बॅलन्स शीट अधिक मजबूत बनली आहे..पेटंट आणि उज्ज्वल भविष्य जिओच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ४० टक्के कर्मचारी तंत्रज्ञान आणि डिजिटल उत्पादन विकास क्षेत्रात कार्यरत आहेत. कंपनीने 4G, 5G, 6G आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित नेटवर्क तंत्रज्ञानाशी संबंधित ६,८०० हून अधिक पेटंट अर्ज दाखल केले आहेत. या IPO बाबत मुकेश अंबानी म्हणाले, 'जिओ’चा हा आयपीओ कंपनीसाठी या वर्षातील मूल्यनिर्मितीची सर्वांत महत्त्वपूर्ण घटना आहे. ‘जिओ’च्या शेअर बाजारातील नोंदणीमुळे आता नव्या गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या विकासप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल. तसेच ‘जिओ’च्या प्रस्तावित शेअर बाजारातील नोंदणीमुळे जगाला हे दिसून येईल, की भारत जागतिक स्तरावरील, जागतिक क्षमता असलेल्या आणि जागतिक मूल्य निर्माण करणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्या उभारू शकतो. त्यामुळे मी तुम्हाला आणि सर्व संभाव्य नव्या गुंतवणूकदारांना खात्री देतो, की ‘जिओ’चे भविष्य अत्यंत उज्ज्वल आहे असं अंबानी म्हणाले..पुढील वाटचाल भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था २०३१ पर्यंत १.४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जिओ प्लॅटफॉर्म्सने परदेशी बाजारपेठांमध्येही विस्ताराची रणनीती आखली आहे. कंपनी आपले तंत्रज्ञान, व्यवस्थापित सेवा आणि परवाना मॉडेलच्या माध्यमातून निवडक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये संधी शोधणार आहे. मात्र IPO च्या अंतिम मंजुरीसाठी सेबीची परवानगी आणि बाजारातील परिस्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.