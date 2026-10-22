Stock Market: Jio IPO की Reliance चे शेअर्स? तुमच्याकडे 14,000 रुपये असतील तर कुठे गुंतवणं फायद्याचं? तज्ज्ञ काय सांगतात

Jio IPO or Reliance Industries Shares best investment: जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या IPO ला गुंतवणूकदारांकडून पहिल्याच दिवशी जोरदार प्रतिसाद मिळत असताना रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्येही वाढ होताना दिसून आलं. बुधवारी रिलायन्सचा शेअर 0.50% पेक्षा अधिक वाढीसह ₹1,209 वर बंद झाला. दुसरीकडे, जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा IPO सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाल्यानंतर अवघ्या एका तासात पूर्णपणे सबस्क्राइब झाला. त्यामुळे आता अनेक किरकोळ गुंतवणूकदारांसमोर प्रश्न आहे की 14,000 रुयए असतील तर जिओच्या IPO मध्ये पैसे गुंतवावेत की रिलायन्सचे शेअर्स खरेदी करावेत?.जिओच्या IPO चा एक लॉट घेण्यासाठी 13,428 रुपये लागतात. त्यामुळे जिओचा 1 आयपीओ लॉट किंवा रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी तुमच्याकडे असणारी 14,000 रुपये ही रक्कम वापरता येऊ शकते. मात्र, या दोन्ही पर्यायांमध्ये गुंतवणुकीची पद्धत, जोखीम आणि संभाव्य रिटर्न वेगवेगळा असू शकतो..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव घसरले, तरी दसऱ्याच्या मूहर्तावर खरेदी कमी! कारण काय? 10 ग्रॅमचा ताजा भाव किती?.जिओ IPO की रिलायन्सचे शेअर्स - तज्ज्ञांचं मतकाही शेअर बाजार तज्ञांच्या मते, जिओ प्लॅटफॉर्म्सचं स्वतंत्र मूल्य निश्चित झालं, तरी रिलायन्स इंडस्ट्रीज हीच रिलायन्स समूहाची मुख्य कंपनी राहणार आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स हा एक पर्याय असू शकतो. मर्यादित निधी असलेल्या गुंतवणूकदारांना जिओच्या IPO मध्ये अर्ज करून शेअर्स मिळण्याची वाट पाहण्याऐवजी रिलायन्सच्या शेअर्सचा विचार करता येऊ शकतो.तसेच काही तज्ञांच्या मते, 14,000 रुपये गुंतवायचे असल्यास दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्सचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यांच्या मते, जिओ प्लॅटफॉर्म्सचं स्वतंत्र मूल्य बाजारासमोर आल्यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजला व्हॅल्यू अनलॉकिंगचा फायदा होऊ शकतो..जिओच्या IPO मुळे रिलायन्सच्या शेअर्सना फायदा?जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा IPO बाजारात लिस्ट झाल्यानंतर त्याचं स्वतंत्र मूल्य समजेल. मात्र रिलायन्स इंडस्ट्रीजची जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये मोठी हिस्सेदारी असल्यामुळे या मूल्यांकनाचा परिणाम रिलायन्सच्या शेअरवरही होऊ शकतो.तज्ञांच्या मते, जिओच्या मूल्यांकनामुळे रिलायन्सच्या शेअरमध्ये प्रति शेअर सुमारे ₹350 ते ₹500 पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता बाजाराकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ही शक्यता जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या IPO च्या लिस्टिंगवर आणि बाजाराच्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल. हा संभाव्य अंदाज असून प्रत्यक्षात शेअरची किंमत याच प्रमाणात वाढेल, याची खात्री नाही..रिलायन्सचा शेअर ₹1,700 पर्यंत जाणार?एका सेबी-नोंदणीकृत बाजार तज्ञांच्या मते, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअरची किंमत सध्या ₹1,209 आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस तो ₹1,550 ते ₹1,700 पर्यंत पोहोचू शकतो असा अंदाज आहे. मात्र, शेअरच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता ही बाजारातील परिस्थिती, कंपनीची आर्थिक कामगिरी आणि गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद यांवर अवलंबून असते. .शॉर्ट टर्म गुंतवणूकदारांनी काय करावं?तज्ज्ञांच्या मते, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर हा प्रामुख्याने दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून विचार करण्याचा पर्याय आहे. त्यामुळे काही दिवसांत किंवा अल्प कालावधीत नफा मिळवण्याची अपेक्षा असलेल्या गुंतवणूकदारांनी अधिक सावध राहणं आवश्यक आहे.सध्याच्या बाजारातील माहितीनुसार, जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या IPO चा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹280 होता. IPO चा प्राइस बँड ₹1,119 गृहीत धरल्यास, त्यात 280 रुपये GMP जोडून संभाव्य लिस्टिंग किंमत ₹1,399 ठरते. ही किंमत प्राइस बँडपेक्षा सुमारे 25% अधिक आहे. मात्र, GMP हा अनधिकृत ग्रे मार्केटमधील संकेत असतो. तो प्रत्यक्ष लिस्टिंग किंमत किंवा नफ्याची हमी देत नाही. कधीकधी IPO ची प्रत्यक्ष लिस्टिंग किंमत वेगळी असू शकते आणि लिस्टिंगनंतर शेअर घसरूही शकतो..Jio IPO: फक्त 35 मिनिटांत पूर्ण सबस्क्राइब! Jio चा नवा रेकॉर्ड; GMP किती वाढला?.14,000 रुपये कुठे गुंतवावेत?जिओचा IPO आणि रिलायन्सचे शेअर्स हे दोन वेगवेगळे गुंतवणूक पर्याय आहेत. IPO मध्ये शेअर्सचं अलॉटमेंट मिळेलच असं नाही, तर रिलायन्सचे शेअर्स खरेदी केल्यास बाजारभावातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम गुंतवणुकीवर होतो. त्यामुळे निर्णय घेताना गुंतवणुकीचा कालावधी, जोखीम आणि आर्थिक उद्दिष्टं लक्षात घ्या.Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आला आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. गुंतवणुकीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. तुमच्या कोणत्याही गुंतवणूक निर्णयासाठी किंवा त्यातून होणाऱ्या परिणामांसाठी सकाळ कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.