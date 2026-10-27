Jio IPO: जिओ धन धना धन! एकाच दिवसात 3,000 रुपयांचा नफा? अलॉटमेंट फायनल; पाहा GMP, लिस्टिंग प्राइस आणि महत्त्वाचे अपडेट्स

Jio IPO GMP and estimated listing price latest update: मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या 30,200 कोटींच्या IPO मध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या IPO चे शेअर अलॉटमेंट झाले असून, एक्स्चेंजच्या आकडेवारीनुसार या इश्यूला 1 कोटींपेक्षा जास्त अर्ज आले होते. अर्जांच्या संख्येच्या बाबतीत या IPO ने जागतिक स्तरावर नवा विक्रम केल्याची माहिती समोर आली आहे. आता गुंतवणूकदारांना आपल्याला शेअर्स मिळाले आहेत की नाही आणि शेअर बाजारात त्यांची लिस्टिंग कोणत्या किमतीला होते, याची उत्सुकता आहे..तुम्हीही जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या IPO मध्ये पैसे गुंतवले असतील, तर घरबसल्या ऑनलाइन अलॉटमेंट स्टेटस तपासता येईल. यासाठी KFin Technologies या रजिस्ट्रारच्या अधिकृत पोर्टलसह BSE आणि NSE च्या वेबसाइटवर जाऊन चेक करू शकता. .8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाचे 5 मोठे अपडेट्स! केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांसाठी काय महत्त्वाचं?.बुधवार 28 ऑक्टोबरला लिस्टिंगजिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या ₹30,200 कोटींच्या IPO चे शेअर अलॉटमेंट अंतिम झाले आहे. या इश्यूला गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता शेअर्सच्या लिस्टिंगकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कंपनीचे शेअर्स बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी BSE आणि NSE वर सूचीबद्ध होण्याचे नियोजन आहे..किती फायदा होणार?सध्या Jio IPO चा ग्रे मार्केट प्रीमियम म्हणजेच GMP पाहता, शेअरची लिस्टिंग इश्यू प्राइसपेक्षा किमतीला होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सोमवार, 26 ऑक्टोबर रोजी हा GMP इश्यू प्राइसच्या तुलनेत ₹247 म्हणजेच सुमारे 22% प्रीमियमवर व्यवहार करत होता. यानुसार ₹1,119 या इश्यू प्राइसचा एक शेअरची संभाव्य लिस्टिंग किंमत सुमारे ₹1,366 असू शकते. याचा अर्थ 13,428 रुपयांची तुमची IPO गुंतवणूक 16,392 रुपये होऊ शकते. म्हणजेच 2,964 रुपयांचा नफा तुम्हाला Jio IPOच्या एका शेअरमागे मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही केवळ GMP वर आधारित शक्यता असून प्रत्यक्ष लिस्टिंग किंमत वेगळी असू शकते.कारण GMP हा अनधिकृत बाजारातील व्यवहारांवर आधारित असतो. त्यामुळे त्यावरून शेअरची प्रत्यक्ष लिस्टिंग किंमत किंवा मिळणारा परतावा निश्चित होत नाही..Government IPO: मोदी सरकारचा मोठा प्लॅन! 3 सरकारी कंपन्यांचे IPO आणण्याची तयारी; जाणून घ्या डिटेल्स.रिफंड आणि शेअर्स कधी जमा होणार?27 ऑक्टोबर हा जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या IPO मध्ये गुंतवणूक केलेल्या अर्जदारांसाठी महत्त्वाचा दिवस आहे. ज्यांना शेअर्सचे अलॉटमेंट मिळालेले नाही, त्यांच्या रिफंडची प्रक्रिया आज होण्याची शक्यता आहे. ज्यांना शेअर्स मिळाले आहेत, त्यांच्या डीमॅट खात्यात आज शेअर्स जमा होऊ शकतात. जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या शेअर्सची BSE आणि NSE वर लिस्टिंग तात्पुरत्या वेळापत्रकानुसार 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे.Disclaimer: शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमीच्या अधीन असते. ही बातमी केवळ माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत माहिती तपासा आणि आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.