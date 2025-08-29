Stock Market Closing: आठवड्याचा शेवट घसरणीसह झाला; सेन्सेक्स 271 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स तेजीत?

अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त 25% टॅरिफमुळे भारतीय शेअर बाजार सलग तिसऱ्या दिवशी कोसळला. सेन्सेक्स 270 अंकांनी घसरून 79,809 वर, तर निफ्टी 74 अंकांनी घसरून 24,426 वर बंद झाला. तीन दिवसांत गुंतवणूकदारांचे तब्बल 11.16 लाख कोटींचे नुकसान..Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजारांमध्ये आज सप्टेंबर महिन्याची सुरुवात घसरणीसह झाली. दिवसभर घसरणीसह व्यवहार केल्यानंतर, शेअर बाजारातील घसरण आणखी वाढली. सलग तिसऱ्या दिवशी बाजार घसरणीसह बंद झाला. निफ्टी 74 अंकांनी घसरून 24,426 वर बंद झाला. सेन्सेक्स 271अंकांनी घसरून 79,809 वर आणि बँक निफ्टी 164 अंकांनी घसरून 53,655 वर बंद झाला..रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये घसरणआज सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी बहुतांशात शेअर्समध्ये घसरण पाहायला मिळाली. महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M), रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा आणि टाटा मोटर्स यांसारख्या दिग्गज शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. त्याउलट ITC, BEL, Trent, Asian Paints आणि L&T या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली..विशेष म्हणजे, रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) दिवशीच कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली. त्यामुळे RIL चे शेअर्स 2.21% नी कोसळून 1,357.05 रुपयांवर बंद झाले आणि कंपनीचे मार्केट कॅप घसरुन 18.36 लाख कोटी रुपयांवर आले..स्मॉलकॅप-मिडकॅपमध्येही विक्रीमोठ्या कंपन्यांबरोबरच स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप शेअर्समध्येही आज मोठी पडझड दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.52% घसरला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 मध्ये 0.40% घसरण झाली..ऑटो, आयटी आणि मेटल सेक्टर घसरलेसेक्टर-आधारित परफॉर्मन्स पाहता, आज बहुतांश निर्देशांक लाल रंगात बंद झाले. विशेषतः ऑटो, आयटी आणि मेटल क्षेत्रातील शेअर्समध्ये घसरण झाली..Urjit Patel: कोण आहेत उर्जित पटेल? IMFमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती; नोटबंदीत बजावली महत्त्वाची भूमिका .तीन दिवसांत 11.16 लाख कोटींचे नुकसानसलग तीन दिवसांच्या या पडझडीमुळे गुंतवणूकदारांचे तब्बल 11.16 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.29 ऑगस्ट रोजी BSE वर लिस्टेड कंपन्यांचे एकूण मार्केट कॅप 4,43,86,043.20 कोटी रुपयांवर घसरले.28 ऑगस्ट रोजी मार्केट कॅप 4,45,17,222.66 कोटी रुपये होते. म्हणजे एका दिवसातच गुंतवणूकदारांना 1.31 लाख कोटींचा तोटा सहन करावा लागला.25 ऑगस्टला मार्केट कॅप 4,55,02,643.25 कोटी रुपये होते, तर 26 ऑगस्टला ते 4,49,45,420.62 कोटी रुपये होते.यामुळे गेल्या तीन सत्रांतच तब्बल 11.16 लाख कोटी रुपये गमावल्याने गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत..Trump Tariff: भारतावर इतर देशांच्या तुलनेत जास्त टॅरिफ का? रघुराम राजन यांनी स्पष्टच सांगितलं.FAQs1. भारतीय शेअर बाजार का घसरला? (Why did Indian stock market fall?)- अमेरिकेने भारतावर 25% अतिरिक्त टॅरिफ लावल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी झाला आणि विक्रीचा दबाव वाढला.2. आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी किती घसरले? (How much did Sensex and Nifty fall today?)- सेन्सेक्स 270.92 अंकांनी घसरून 79,809.65 वर बंद झाला, तर निफ्टी 74.05 अंकांनी पडून 24,426.85 वर स्थिरावला.3. कोणत्या मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक घसरले? (Which major company stocks fell the most?)- महिंद्रा अँड महिंद्रा, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा आणि टाटा मोटर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.4. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्ये किती घसरण झाली? (How much did Reliance Industries stock fall?)- AGM दरम्यान RIL चा शेअर 2.21% नी घसरून 1,357.05 रुपयांवर बंद झाला.5. गुंतवणूकदारांचे एकूण किती नुकसान झाले? (What is the total investor loss?)- फक्त तीन दिवसांत गुंतवणूकदारांचे अंदाजे 11.16 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.