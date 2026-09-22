Meesho Share Price: दसरा-दिवाळीआधी Meesho चा शेअर सुसाट! 110% रिटर्न; बिझनेस मॉडेलची जोरदार चर्चा

Meesho shares latest update: भारतीय शेअर बाजारात घसरण होत असतानाच ई-कॉमर्स कंपनी Meesho च्या शेअरमध्ये मात्र मंगळवारी जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. BSE वर इंट्राडे व्यवहारात Meesho चा शेअर तब्बल 6 टक्क्यांनी वाढून ₹232.90 वर पोहोचला. कंपनीच्या व्यवसायाबाबत सकारात्मक अंदाज आणि मजबूत ट्रेडिंग व्हॉल्यूममुळे शेअरमध्ये खरेदीचा उत्साह दिसून आला..IPO पेक्षा शेअर 110% वरMeesho ने 10 डिसेंबर 2025 रोजी शेअर बाजारात लिस्टिंग केली होती. कंपनीचा IPO ₹111 प्रति शेअर या किमतीवर आला होता. त्याच्या तुलनेत सध्याचा शेअर भाव सुमारे 110 टक्क्यांनी अधिक आहे. सकाळी 11:04 वाजता Meesho चा शेअर 6.70 टक्क्यांनी वाढून ₹233.83 वर पोहोचला होता. NSE आणि BSE मिळून सुमारे 1.54 कोटी Meesho शेअर्सची खरेदी-विक्री झाली. दरम्यान, शेअरचा मागील 52 आठवड्यांचा उच्चांक ₹254.65, तर नीचांक ₹125.56 आहे..Gold Rate Today: दसरा-दिवाळीआधी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात 10 ग्रॅम सोनं कितीला विकलं जातंय?.Meesho चे बिझनेस मॉडेलMeesho ही एक मल्टी-साइडेड मार्केटप्लेस म्हणून काम करते. ग्राहक, विक्रेते, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्स यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर जोडते. कंपनीच्या मते, या मॉडेलमुळे प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढण्यास, ग्राहक जोडण्यास आणि खर्चाच्या बाबतीत फायदा मिळण्यास मदत होते.पारंपरिक रिटेल कंपन्यांच्या तुलनेत Meesho च्या बिझनेस मॉडेलमध्ये खर्च कमी असतो. कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर दुकानं किंवा मालाच्या स्टॉकमध्ये पैसे गुंतवण्याची गरज नसते..कंपनीचा पुढील 5 वर्षांचा प्लॅन काय?Meesho कंपनीने पुढील पाच वर्षांसाठी Net Merchandise Value (NMV) मध्ये 25 टक्के CAGR साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. व्यवसायाचा विस्तार होत असताना त्याचा फायदा मार्जिनमध्येही होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील 12 महिन्यांत कंपनीचे contribution margin 5.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तसेच पुढील काही वर्षांत लॉजिस्टिक्सचा खर्च 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी करण्याचेही कंपनीचे लक्ष्य आहे. यासाठी प्रीपेड ऑर्डर्स वाढवणे, सेल्फ-पिकअपला प्रोत्साहन देणे यावर भर दिला जाणार आहे..मोठी संधीMeesho सध्या NBFC भागीदारांच्या मदतीने ग्राहक आणि विक्रेत्यांना Buy Now, Pay Later (BNPL) सुविधा उपलब्ध करून देते. भविष्यात या क्षेत्रातून मोठी कमाईची संधी निर्माण होऊ शकते, असा कंपनीचा अंदाज आहे.कंपनी ग्राहकांच्या डेटाचा वापर कर्जासाठी पात्रता ठरवणे आणि वसुली प्रक्रियेसाठी करू शकते. तसेच, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गॅरंटी (FLDG) सारख्या मॉडेलच्या माध्यमातून भविष्यात या व्यवसायातून कमाई करण्याची शक्यताही कंपनीने व्यक्त केली आहे..Meesho बाबत ब्रोकरेजचे मतMotilal Oswal Financial Services (MOFSL) च्या तज्ञांच्या मते, FY26 ते FY31 दरम्यान Meesho च्या मार्केटप्लेस NMV मध्ये 25 टक्के CAGR वाढ होऊ शकते. ग्राहकांची संख्या वाढणे आणि प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढणे हे यामागील प्रमुख कारण ठरू शकते. जुलै 2026 मध्ये फर्मने Meesho वर कव्हरेज सुरू केले होते. ब्रोकरेजने कंपनीच्या शेअरला 'BUY' रेटिंग देत ₹240 चे टार्गेट प्राइस निश्चित केले होते. डिस्क्लेमर: शेअरबाबतचे मत आणि भविष्यातील अंदाज संबंधित माहिती आणि ब्रोकरेजचे मत आहे. सकाळ या मतांशी सहमत असल्याचे मानले जाऊ नये. वाचकांनी स्वतःची पडताळणी करून आर्थिक निर्णय घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.