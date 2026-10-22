Muhurat Trading 2026: दिवाळीला शेअर बाजार उघडणार! मुहूर्त ट्रेडिंगची वेळ जाहीर; BSE-NSE चं संपूर्ण वेळापत्रक पाहा

Stock Market Open on Diwali Check BSE-NSE Timing: शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. यावर्षी दिवाळीनिमित्त शेअर बाजारात रविवारी, ८ नोव्हेंबर रोजी एक विशेष ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ सत्र आयोजित करण्यात येणार आहे. देशातील प्रमुख बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई) या दोन्ही संस्थांनी याबाबत परिपत्रक काढून घोषणा केली. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मुहूर्त ट्रेडिंगचा वेळदोन्ही शेअर बाजारांनी जारी केलेल्या स्वतंत्र परिपत्रकांनुसार, हे विशेष ट्रेडिंग सत्र ८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २:२० ते दुपारी ३:३० या वेळेत पार पडेल. या सत्रापूर्वी दुपारी २:०५ ते २:२० या कालावधीत १५ मिनिटांचे पूर्व व्यवहार सत्र असेल..‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ हे दिवाळीच्या दिवशी आयोजित केले जाणारे एक प्रतिकात्मक व्यवहार सत्र आहे, जे हिंदू कॅलेंडरनुसार नववर्षाची सुरुवातही दर्शवते. या शुभ मुहूर्तावर व्यवहार केल्याने गुंतवणूकदार आणि संबंधित घटकांसाठी समृद्धी आणि आर्थिक प्रगती येते, असे मानले जाते. दिवाळीच्या दिवशी शेअर बाजार नियमित व्यवहारांसाठी बंद असला, तरी गुंतवणूकदारांना या विशेष सत्रादरम्यान व्यवहार करण्याची संधी मिळते..Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोनं-चांदी स्वस्त! 3 दिवसांत भाव कोसळले; चांदी 10 महिन्यांतील नीचांकी दरावर; ताजे भाव पाहा.कोणते व्यवहार करता येणार?या परिपत्रकांनुसार, शेअर, कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह, करन्सी डेरिव्हेटिव्ह, इक्विटी फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स, तसेच सिक्युरिटीज लेंडिंग अँड बॉरोइंग यांसारख्या विविध विभागांमध्ये व्यवहारांची संधी उपलब्ध असेल. या विशेष सत्रासाठी एक सविस्तर वेळापत्रकही जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार, दुपारी १:१५ ते १:५० या वेळेत लॉग-इन करण्याची परवानगी असेल, त्यानंतर दुपारी १:५० ते २:०५ या वेळेत ‘ब्लॉक डील’ विंडो खुली राहील. ‘प्री-ओपनिंग’ सत्र दुपारी २:०५ ते २:२० या वेळेत असेल, तर सलग व्यवहारसत्र दुपारी २:२० ते ३:३० या वेळेत चालेल..Credit Card Bill: पतीच्या क्रेडिट कार्डवर लाखोंचं कर्ज! मृत्यूनंतर पत्नीला पैसे भरावे लागणार का?.नियमित कामकाजाच्या दिवसांत शेअर बाजार सकाळी ९:१५ ते दुपारी ३:३० पर्यंत सुरू असतात, परंतु ''मुहूर्त ट्रेडिंग''चा कालावधी त्या तुलनेत कमी असतो. व्यवहारांचा कालावधी मर्यादित असल्याने बाजारात अस्थिरता वाढू शकते, असा इशारा बाजार विश्लेषकांनी दिला आहे. या सत्राचे महत्त्व तत्काळ नफा मिळवण्यापेक्षा त्याच्या पारंपरिक आणि प्रतिकात्मक मूल्यामध्ये अधिक आहे, असेही विश्लेषकांनी म्हटले आहे.‘.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.